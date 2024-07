První zápasy Chance Ligy ukázaly, že posuzování ofsajdů s kalibrovanou čárou bude trvat

Hned první zápasy nové prvoligové sezony ukázaly, že posuzování ofsajdových situací s pomocí kalibrované čáry se může výrazně protahovat. V sobotních zápasech v Českých Budějovicích a na stadionu Dukly se čekalo nezvykle dlouho (téměř čtyři minuty), než sudí z nové centrály videorozhodčích na pražské Brumlovce vynesli konečný verdikt. Přes tři minuty se v pátek posuzovala situace ze Sparty, v Ďolíčku zase zlobilo spojení s "velínem".

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR už před sezonou upozorňovala, že novinka s sebou může přinést určité zpoždění při vynášení verdiktů, a hned první kolo jí dalo za pravdu. Zatímco na uplynulém mistrovství Evropy se využíval poloautomatický systém, v Česku byla zavedena výrazně levnější kalibrovaná čára, kterou musí v okamžiku dotyku přihrávajícího hráče s míčem položit sám rozhodčí. Posuzování ofsajdových situací se tím protahuje.

"Já takové informace neměl, nikdo mě neupozornil, že by určení ofsajdu trvalo déle. Asi se to chlapci ještě učí. Žádný učený z nebe nespadl, takže v pořádku," řekl novinářům trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek po sobotním vítězství 3:1 na Dukle.

V závěru utkání na Julisce snížil domácí Filip Špatenka. Diváci pak téměř čtyři minuty čekali, než rozhodčí z centrály na Brumlovce pomocí čáry usoudil, že o ofsajd nešlo, a doporučil branku uznat. Hlavní sudí pak k překvapení všech dlouhou prodlevu nezohlednil a nastavil jen čtyři minuty.

"Máme teď pravítko, ale to také obsluhuje lidský faktor. Pokud to bude jako na Euru, jsem pro. Ale tady se do toho zapojuje člověk, musí to tam rukou dát. Zaplaťpánbůh, že to uznal," podotkl trenér Dukly Petr Rada. Vzhledem k průtahům s verdikty od nové sezony zavedli poloautomatický systém například v anglické lize.

Rovněž v sobotu v Českých Budějovicích se nehrálo také skoro čtyři minuty, než rozhodčí v druhém poločase uznali branku olomouckého útočníka Jana Klimenta na konečných 2:0. V pátečním zápase Sparty s Pardubicemi sudí přes tři minuty posuzovali situací před gólem Tomáše Wiesnera a trefu na 1:1 nakonec kvůli ofsajdu odvolali.

Kliment možná i díky výhře bral situaci s nadhledem. "Našel bych v tom pozitivum, že mě rozhodčí nenechal radovat se minutu, ale hned odpískal ofsajd. Věděl jsem ale, že to nebude jednoznačné, že to hned nemusí být ofsajd. Bral jsem to tak, že je to 50 na 50. Nakonec se to přiklonilo na naši stranu," uvedl Kliment.

V dalším sobotním utkání v Ďolíčku při výhře Bohemians 1905 nad Ostravou 2:1 se protáhlo přezkoumávání situace po druhém gólu domácích. Nakonec v centrále na Brumlovce usoudili, že se míč k Robertu Hrubému, stojícímu v ofsajdu, dostal od hostujícího Erika Prekopa, a branka platila.

Sudí Ondřej Berka navíc po celý duel řešil technické problémy se spojením s velínem. "Před zápasem jsme byli instruováni, že komunikace s videocentrálou nešla přímo rozhodčím, ale přes telefon. Když to bylo takhle složité, ještě to zvládli dobře," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Zdálo se nám, že jsme druhý gól dostali z ofsajdu, ale nic tu nefungovalo, abychom se mohli zpětně podívat. Byl problém s videorozhodčím, nešel zvuk nebo obraz. Nikdo mi to neokomentoval. Nejhorší je, že sedíte a nevíte, co se děje. Prekop mi tvrdil, že míč do ofsajdové pozice hrál domácí (Adam) Jánoš," uvedl kouč Baníku Pavel Hapal.