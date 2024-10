Slavia dotáhla příchod talentovaného Teaha, záložník však bude moci nastoupit nejdřív v lednu

Talentovaný Liberijec Divine Teah (18), kterého měl doporučit spoluhráč z národního týmu Oscar Dorley (26), se stal novou posilou pražské Slavie. Záložník ovšem bude moci do soutěžního utkání zasáhnout až poté, co ho klub zaregistruje. Kvůli tomu musí počkat do začátku zimního přestupového okna, tedy do 1. ledna 2025.

Slavia podepsala s hráčem, kterého anglický deník The Guardian zařadil mezi 60 největších talentů pro rok 2023, smlouvu do 31. prosince 2029. "Stálo o něj velké množství evropských klubů. Je to velký talent, uvažujeme o něm jako o hráči pro budoucnost. Oscar mu pomůže s aklimatizací, vysvětlí mu, co znamená být hráčem Slavie. Čas na adaptaci určitě dostane," uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Švédská liga se hraje systémem jaro–podzim, do jejího konce tak zbývají jen dvě kola. Teah se proto bude moci zapojit do tréninku pražského klubu už v průběhu podzimu. "Je to obrovská výhoda, Divine může získat náskok ve své aklimatizaci v klubu a v Praze," dodal Bílek.

"Jsem nadšený a šťastný, že tu můžu být. Oscar mi o Slavii hodně vyprávěl, stejně tak o trenérovi. Samé skvělé věci. Některé hráče jsem potkal v kabině, byli ohromně přátelští, stadion a fanoušky jsem viděl už v neděli. Super zážitek. Nemůžu se dočkat, až se připojím k týmu," řekl po přestupu 18letý záložník.

Ten by měl pražský klub vyjít nejméně na tři miliony eur (80 milionů korun). O takové částce informoval minulý týden švédský web Sportsbladet. Server inFotbal.cz později upřesnil, že by měl Teah Slavii stát 3,5 milionu eur v základu, dalších 900 tisíc eur by Pražané do Švédska mohli poslat v bonusech. Celkem by je tak přestup mohl vyjít až na 110 milionů korun.

Teah za Hammarby odehrál v sedmi ligových zápasech jen 32 minut, v poháru přidal jeden celý zápas. Svůj um ale ukázal také na reprezentační úrovni. Za Libérii zatím nastoupil do devíti utkání. V roce se 2022 se v národním dresu také poprvé prosadil a ve věku 15 let a 147 dní se stal nejmladším střelcem v historii africké země.