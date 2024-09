Slavia získala očekávanou posilu na pravou stranu obrany, do vršovického celku přestoupil z belgického Beerschotu za 2,2 milionu eur (55 milionů korun) Simion Michez (22). V Edenu podepsal smlouvu do června 2028 a stal se částečnou náhradou za Davida Douděru (26), který z rodinných důvodů bude Slavii chybět v některých zápasech podzimní části sezony. Rovněž na čtyři roky se sešívaným upsal i útočník Vladimir Perišič (20) z Budučnosti Podgorica, čerstvý reprezentant Černé Hory začne v druholigovém B-týmu. Blízko by měl být i návrat Ondřeje Lingra (25).

Michez se narodil v únoru 2002 v Belgii, prošel i mládežnickými reprezentačními výběry a v současné době hájí barvy Kamerunu. Se Slavií byl spojován už od prvního zápasu play off Ligy mistrů s Lille, kde pravá strana vršovického celku nestíhala rychlonohé hráče francouzského celku.

Právě rychlost patří k Michezovým hlavním zbraním. V minulém ročníku se z pozice krajního obránce výrazně podepsal pod postup Beerschotu zpět mezi belgickou elitu. Ve 28 ligových zápasech nasázel pět branek a přidal tři asistence.

Výbornou formu si přenesl i do úvodu aktuální sezony, v níž během šesti duelů nastřádal bilanci 2+1. I proto se o něj zajímaly kluby z druhé anglické ligy nebo belgický vicemistr Royale Union SG, který se ve třetím předkole LM utkal právě se Slavií.

"O Simiona stálo hodně klubů, jednání byla dlouhá, těžká, ale férová. Přivádíme mladého hráče, slibujeme si od něj zvýšení konkurence na pravém kraji hřiště. V úvodu sezony ukázal, že dokáže být produktivní, navíc při své premiérové sezoně v nejvyšší belgické soutěži. Doufáme v podobný příběh, který u nás píše Malick Diouf,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Produkt akademie Anderlechtu Brusel se poprvé v kariéře vydává hrát mimo rodnou Belgii.

"Jsem moc šťastný, snad i dobře mentálně nastavený. Nebojím se ničeho a hledám tu nejvyšší úroveň, které mohu dosáhnout. Pro mě je to skvělý krok. Jsem za něj vděčný a nemůžu se dočkat, až začnu hrát s novými spoluhráči a před skvělými fanoušky. Viděl jsem Lille v televizi, na Pardubicích jsem byl osobně. Dalo mi to touhu začít tady hrát. Mou ambicí je vyhrát úplně všechno, co půjde,“ prohlásil po podpisu smlouvy sám Michez.

V probíhajícím ročníku naskočil převážně z pozice pravého wingbeka do šesti zápasů, v nichž si připsal hned tři body. Gól a asistenci bral proti silnému Genku při prohře 3:4. Mladého obránce zdobí především technická vyspělost, výbušnost i rychlost, díky níž dokáže efektivně pracovat na kraji hřiště, přejít přes svého strážce a připravovat šance v útočné třetině.

Slavia v úterý přivedla i Perišiče. "Vladimir je velice talentovaný hráč, který může hrát na více postech v ofenzivě. Má za sebou skvělou sezonu, na kterou navázal i v předkolech Konferenční ligy. Ve dvaceti letech je navíc aktuálně poprvé povolán na reprezentační sraz A-týmu Černé Hory. Začne v B-týmu, aby se adaptoval, je to velký příslib do budoucnosti," řekl Bílek.

Podle nizozemských médií se do Edenu vrátí z Feyenoordu křídelník Ondřej Lingr. Český reprezentant odešel do rotterdamského klubu loni v srpnu, v premiérové sezoně ale plnil roli náhradníka. To se nezměnilo ani v aktuálním ročníku pod vedením bývalého trenéra Sparty Briana Priskeho. Všechny tři úvodní ligové duely strávil Lingr na lavičce. Slavia by za něj údajně měla zaplatit přes tři miliony eur (zhruba 75 milionů korun).