Slovácko zahájilo přípravu. Do nové éry vstupuje s trenérem Westem a bez řady opor

Slovácko vstoupilo do nové éry prvními společnými tréninky. Na lavičce šestého týmu uplynulého ligového ročníku vystřídal úspěšného kouče Martina Svědíka (49), který tým vedl od listopadu 2018, nováček na prvoligové lavičce Roman West (42). Na úvod přípravy po kondičních testech v Olomouci ale zatím počítal spíš ztráty v kádru, s doplněním počítá v nejbližších dnech.

Kariéru ukončil stoper a kapitán Michal Kadlec. Z klubu odešli zkušení univerzálové Jan Kalabiška a Daniel Holzer, nové angažmá si hledá útočník Ondřej Mihálik. "Tyto odchody chceme co nejdříve zacelit, pracujeme na tom, jasněji by mohlo být příští týden. Potřebujeme posílit hlavně na stoperu a na postu defenzivního záložníka," řekl novinářům před dnešním odpoledním tréninkem trenér, který se po angažmá v Opavě, Třinci a Vítkovicích chystá se svoji premiéru v první lize.

V ní bude počítat i s nejstarším hráčem v kádru Milanem Petrželou, který ve středu oslavil 41. narozeniny. "Milan chce v kariéře pokračovat a jedná s vedením o prodloužení smlouvy. Věřím, že se dohodnou. Milan je jen o rok mladší než já a a je jediným v kabině, který mi tyká," uvedl West, jenž přišel k A týmu Slovácka od dorosteneckého celku.

Novou tváří v mužstvu je zatím reprezentant do 21 let Jakub Křišťan, který na jaře působil v Teplicích a kluby nyní dolaďují formu jeho příchodu. Na testy na 14 dní přišel do Uherského Hradiště Carlos Azevedo, který naposledy působil na Slovensku, ale zkušenosti má i s českou nejvyšší soutěží. Za Baník odehrál 145 ligových zápasů, v nichž zaznamenal 22 gólů a 17 asistencí.

Slovácko se bude připravovat nyní doma. Po prvním kondičním bloku sehraje v sobotu 29. června přípravu se Zbrojovkou Brno, poté zamíří na soustředění do Slovinska, kde jedná o dvou přípravných zápasech.

Generálku na ligu absolvuje Slovácko 13. července doma s Viktorií Žižkov. Dnešní los rozhodl, že ligu začnou Moravané o týden později doma se Slavií. "Nic lepšího jsem si pro premiéru nemohl přát. Nemám obavy, musíme se dobře připravit. Naší výhodou bude, že my můžeme a Slavia musí," řekl West.