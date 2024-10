Sparta se mi zdá zvadlá, chybí jí hráč, který by to na hřišti a v kabině seřval, myslí si Frýdek

Martin Frýdek (55), pětinásobný mistr ligy, ví, jaký tlak ve fotbalové Spartě je a jak těžké je v něm uspět. I proto zpozorní, když vidí varovné signály. "Hráči v základní sestavě podle mě necítí konkurenci, od posil jsem čekal víc," říká v rozhovoru pro eFotbal a Livesport Zprávy. Pokud tým z Letné v neděli v hitu ligy Plzni nezabere, může se na cestě zpět do Prahy dívat na čelo tabulky s devítibodovým odstupem.

Povězte, nechybí vám ve hře Sparty v poslední době elán?

"Hráči, kteří to táhli, jsou celkem z formy. Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín... V útoku to prostě trochu skřípe. Bohužel to přišlo v tuhle dobu, ale zároveň si myslím, že žádný tým nevydrží celou sezonu šlapat na sto procent. S Plzní to bude zápas pravdy, velmi důležitý duel. Sám jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou."

Jak byste Spartu probudil?

"Jednoznačně oživením kádru, bohužel není přestupové okno. Zdá se mi, že kluci jsou po těch letech uspokojení. Kádr se drží pohromadě, odešlo jen pár hráčů. Chtělo by to jednoho nebo dva hráče, kteří by šli rovnou do základu. Tak aby ti, kteří necítí konkurenci, ji najednou výrazně pocítili. Rázem by se šlapalo na 120 %, to mi teď chybí."

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Chtělo to tedy v létě větší zásah do kádru?

"Neřekl bych, že se zaspalo. Spíš se čekalo víc od těch, co přišli. Je potřeba dát jim čas na aklimatizaci, ovšem na to ve Spartě není moc prostor. Když se neprosadí, bude se muset konat v lednu. Ale souhlasím, zdá se mi to takové zvadlé, chybí hráč, který by to na hřišti a v kabině seřval. A že je to někdy potřeba!"

Ukazuje se, že za opory ze základní sestavy nejsou náhrady?

"Je pravda, že lavička není tak silná, jak jsme si mysleli. Hráči, kteří čekají na svou šanci a pak ji dostanou, ji nevyužívají dostatečně. A to si myslím, že šancí dostávají celkem dost. Žádný z nich to ale nechytil úplně za pačesy. Výkony jsou spíš průměrné. Mělo by být znát, že jdou z lavičky, což se moc neděje."

Máte na mysli konkrétní jména?

"Čekal jsem víc od Ermala Krasniqiho i Albiona Rrahmaniho. Ten má sice zakončení neskutečné, jenže když hrává od začátku, není to nic moc. Od těchto dvou jsem skutečně čekal mnohem víc."

Frýdek chce vidět od hvězdných posil víc. Livesport / Profimedia

Nemohla by k oživení pomoct i změna formace? Není trojka vzadu už přečtená?

"Možná by to stálo za zkoušku. Je to ale zaběhlé. Doteď to šlo, vycházelo vše, na co se sáhlo, kluci byli produktivní. Nemyslím si tedy, že by to bylo teď nějakým přečtením, to měli soupeři i předtím. V zápase rozhoduje momentální forma. Podívejme se na Slavii, ta nemění každý zápas rozestavení. Má to zažité a věří tomu. A není to tak, že by trenéři Sparty nereagovali během zápasu."

Ukazuje se, že skloubit Ligu mistrů s domácí soutěží je velmi těžká disciplína?

"Dá se to skloubit. Liga mistrů je pro hráče i diváky paráda. Důležité však je, že tam klub chce být i příští rok. A liga je pro mě tím pádem důležitější. Nevypadá to, že by Sparta měla vyhrát Ligu mistrů, takže se tam bude muset dostat přes domácí soutěž. Zápasy v lize jsou extrémně důležité, vždyť jde o přímý postup."

Sparta v neděli nastoupí v Plzni. Na první pohled strašák, na ten druhý fakt, že venku umí. Čím je to dané?

"Venku jste pořád ve střehu. Proti Olomouci přišlo sebeuspokojení, že se nemůže nic stát. A ejhle. Navíc si soupeři stoupnou na vápno, těžko se tam dostává. Venku je atmosféra trochu jiná, soupeř se přece jenom snaží tlačit i dopředu, což Spartě vyhovuje."

Situace na špici tabulky k 27. říjnu. Livesport

Reálně hrozí, že se v pondělí bude řešit, že Sparta na Slavii ztrácí devět bodů. Mohou to mít hráči v hlavě?

"Určitě. Ale na to jsou zvyklí, tlak je pořád. Tříbodový systém je fajn v tom, že stačí jediné zaváhání a váš úspěch a vše je jinak. Vysoký náskok Slavie samozřejmě hrozí. A kdyby nastal, kluci budou bojovat až do konce. Tak jako dva roky zpátky, kdy po podzimu ztráceli přes 10 bodů. Navíc je tam kupa vzájemných zápasů, v říjnu bych tohle ještě neřešil, byť chápu, že by se na mínus devět bodů dívalo hodně špatně."

Jak velkým varováním je pro celý tým první poločas v derby?

"Dostal v první minutě gól, celý plán se pak zboří. Takže těžko říct, co si z toho mohou trenéři vzít. Maximálně to, že koncentrace je potřeba fakt od první setiny sekundy. I proto, že brzký gól dostali teď v Anglii."

Plzeň je třetí, útočí na druhé místo. Zároveň však ukazuje křehkost, s řeckým PAOKem přišla o jasnou výhru, zápasy před reprezentační pauzou nebyly ideální. Co tedy od Viktorie čekat?

"Na Spartu se vyhecuje, to je jasné. Pro mě je i trochu překvapením. Až na tato zaváhání hraje velmi dobře a má skoro stejně bodů jako Sparta. Čekám od ní velkou motivaci, doma to navíc umí. Bude to pro Spartu těžký zápas, sám jsem zvědavý, jaká nálada bude v neděli večer panovat."