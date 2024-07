Vitík: Vyhrála naše trpělivost a klid na balonu. Přiznal, že je o něj zájem v zahraničí

Obránce Sparty Martin Vitík (21) po výhře 4:1 v Teplicích ocenil trpělivost, s jakou si jeho tým poradil ve druhém poločase s houževnatým soupeřem. Letenští po bezbrankovém úvodním dějství zlomili odpor Severočechů i díky Vitíkově úvodnímu gólu a zvládli nejen druhé ligové kolo, ale i třetí soutěžní duel v sezoně. Mladý reprezentant na pozápasové tiskové konferenci zároveň přiznal, že je o něj zájem v zahraničí, momentálně ale žádnou konkrétní nabídku neřeší.

Vitík otevřel skóre ve 47. minutě po rohu. Hlavičku Jaroslava Zeleného ještě Michal Bílek tělem zablokoval na brankové čáře, jeho následný odkop ale vytáhlý sparťanský stoper srazil do sítě.

"Jarda Zelený vracel balon před bránu, tak jsem si ho snažil hledat. Viděl jsem, že to teplickému hráči na brankové čáře dost trvalo, takže jsem věděl, že když zrychlím, mohlo by z toho něco být," popsal Vitík, jenž v Teplicích skóroval už při výhře 3:0 v dubnu 2022. "Vzpomněl jsem si na to. A také mi došlo, že to docela letí, byl jsem o dva a půl roku mladší. Všechno to rychle utíká, je potřeba si to užívat."

Po hodině hry srovnal Jaroslav Harušťák, na jeho premiérový ligový gól ale zareagoval za pouhých 75 sekund Lukáš Haraslín. V nastavení přidali další branky střídající sparťané Victor Olatunji a Ermal Krasniqi.

"Vyhrála naše trpělivost, držení míče, klid na balonu. Je pravda, že v první půli to byla bitva, ale zůstali jsme trpěliví. I když soupeř vyrovnal, tak jsme to zvládli. Ukázalo se, že jsme silný tým a že i když se něco nepovede, dokážeme to otočit v náš prospěch," ocenil Vitík.

Sparta zvládla první dvě ligová kola i úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů proti Shamrocku, v nové sezoně je tak zatím stoprocentní. "Hodně rotujeme, přesto máme tři zápasy a tři výhry, což je určitě pozitivní. I proto, že půlka týmu kvůli reprezentaci na letní přípravu nebyla. Osobně se cítím dobře, realizační tým s námi pracuje, aby nás nepřetížili. Mají to vypočítané, co se týče dat," uvedl Vitík.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sparťanský odchovanec debutoval v prvním týmu už před třemi a půl lety a v posledních dvou sezonách získal s klubem ligový titul. V reprezentaci má na kontě dva starty a nechyběl ani na nedávném Euru. I proto se o něj zajímají týmy z elitních evropských lig.

"Zájem o mě je, ale jelikož nemám nic na stole, tak se tím nemusím zaobírat. Kdybych měl něco konkrétního na stole, tak bychom si na to sedli. Momentálně se můžu soustředit jenom na Spartu," uzavřel.

Tabulka Chance Ligy