Změny v Dynamu: Straka se má dočkat posil i asistenta. Byla by to výzva, reaguje Novotný

Remízu s Bohemians bere trenér Českých Budějovic František Straka (66) jako odrazový můstek do budoucna a také jako světlo na konci tunelu. Jihočeský klub je sice dál u dna tabulky, ale rozhodně neskládá zbraně a chce být aktivní na přestupovém trhu. Server inFotbal.cz uvádí, že si jihočeský klub dělá zálusk hned na tři posily a nového asistenta trenéra. Tím se má stát sparťanská legenda Jiří Novotný (54). "Byla by to výzva," uvedl rekordman v počtu získaných titulů pro Livesport Zprávy.

Pokud by Novotný opravdu zamířil do jihočeského klubu, což by mělo být jasné v nejbližších dnech, protože má nejvyšší soutěž reprezentační pauzu, sešli by se na lavičce Dynama dva velcí sparťanští srdcaři.

"Pokud by to klaplo, byla by to pro mě velká výzva. Franta Straka toho má i jako trenér hodně za sebou, naposledy senzačně zachránil na Slovensku v lize Michalovce, a já bych se od něj mohl učit. Byla by to velká zkušenost," uvedl pro Livesport Zprávy Novotný, aniž by prozradil, jak daleko jsou námluvy s Dynamem.

Poslední zápasy Českých Budějovic. Livesport

Bývalý reprezentační obránce si vyzkoušel trenéřinu jako asistent ve Vyšehradě, stejnou pozici zastával v Rakovníku. Sezonu 2022/23 strávil v roli šéfa lavičky rezervy Viktorie Žižkov v krajském přeboru. Teď by se mohl trenérsky posunout do nejvyšší soutěže. V minulé sezoně navíc Novotný sám ještě nastupoval v nižší soutěži za Olympii Hradec Králové, kde také střílel důležité góly.

Kromě nového člena realizačního týmu řeší podle serveru inFotbal.cz Dynamo také posílení hráčského kádru. V minulosti se už psalo o příchodu nigerijského útočníka Kennetha Ikugara, jenž se neprosadil v Sigmě Olomouc. Další novou tvář si jihočeský klub vyhlédl ve druhé lize. Jde o čtyřiadvacetiletého Lukáše Raaba z Líšně, jenž by měl pomoci Dynamu s vylepšením ofenzivy. Jihočeši mají za sedm kol na kontě jediný vstřelený gól.