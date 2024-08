Rezervy Slavie a Baníku doma prohrály a Chrudim tak vládne tabulce, Žižkov převálcoval Prostějov

Rezervní tým Baníku Ostrava nepřetavil svůj aktivní výkon v body a nakonec na domácím hřišti podlehl Vyškovu 1:3. Ve čtvrtém kole Chance Národní Ligy dopadla stejně i rezerva Slavie, Chrudim si připsala těsné vítězství 1:0, když jediný gól vstřelil David Látal (21). Naopak Viktoria Žižkov přehrála výběr Prostějova 3:0. Na jednoznačném vítězství se jednou trefou podílel i Tomáš Necid (34).

V mnohem vyšším tempu nastoupila do zápasu rezerva Baníku, která působila velmi živým dojmem a tlačila se od první minuty do vstřelení rychlého gólu. Byl to nicméně Vyškov kdo zahrozil první, když Schönův centr z velké dálky ve 2. minutě k překvapení všech orazítkoval břevno ostravské branky. Během následující čtvrthodiny si vypracovali nadějné šance i Ostravané, ale žádnou nezužitkovali.

Skóre zápasu tak otevřeli hosté, když ve 27. minut využil Ulbrichův centr Zajíc a poslal Vyškov do vedení. K radikálnímu kroku sáhl ve 32. minutě trenér baníkovského béčka, když stáhl viditelně zklamaného Sašu Komljenoviče a poslal na hřiště Michala Málka. Slezané se do konce poločasu snažili o vyrovnání, po pěkné kombinaci se k balonu na hranici velkého vápna dostal ve 42. minutě Roan Nogha, jeho projektil však defenziva Vyškova úspěšně zblokovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Po změně stran došlo k bleskovému vyrovnání. Ve 48. minutě se Issa Fomba odpoutal od bránícího hráče a prudkým centrem našel dobře postaveného Noghu, který doklepl balon do brány. Odpověď Vyškova na sebe nenechala dlouho čekat, když v 62. minutě nikým nepokrytý Sylla uvnitř pokutového území přesnou střelou vrátil Moravanům vedení. Baník se dlouho snažil o vyrovnání, obranný blok soupeře byl však dobře organizovaný a nepustil domácí do žádné větší šance. Třetí brankou potvrdil triumf Moravanů střídající Daniel Mbonu.

Chrudim zvládla utkání na půdě rezervy Slavie Praha těsným rozdílem 1:0. Jediný gól zaznamenal v zápase celků z popředí soutěžního pořadníku David Látal. Mladý útočník východočeského klubu se ve čtyřech kláních druhé ligy prosadil už potřetí.

Viktoria Žižkov porazila Prostějov 3:0 a připsala si první vítězství v této sezoně. Navzdory tomu, že byl v úvodním dějství střelecky aktivnější moravský celek se jako první prosadil domácí kapitán Milan Jirásek. Razítko na premiérový zisk tří bodů pro Pražany pak po změně stran dal svým třetím přesným zásahem v ročníku Tomáš Necid. Výhru gólem v nastavení zpečetil Jiří Sodoma.