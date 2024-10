Viktoria rezervě Sparty ukázala, kdo je na Žižkově doma. Necid zaznamenal 12. gól sezony

Fotbalisté Žižkova vyhráli ve 14. kole Chance Národní Ligy nad rezervou pražské Sparty 2:1. Duel hraný na stadionu Viktorie, který využívá rezerva nejúspěšnějšího českého klubu, rozhodla už úvodní půlhodina, během níž se trefili Tomáš Necid a Václav Prošek. Pro prvního jmenovaného se navíc jednalo už o 12. branku v ročníku. V závěru utkání ještě korigoval Lukáš Penxa, ale vyrovnat se sparťanům nepodařilo.

Úvodní čtvrthodina přinesla na stadionu Viktorie Žižkov, kde Sparta v Chance Národní Lize nastupuje, fotbal nahoru dolů, gól však diváci neviděli. V 19. minutě už se ale síť rozvlnila. Nejlepší střelec soutěže Necid si naběhl na dlouhý míč za obranu Sparty a přesným lobem z pravé strany ho dopravil za záda Filipa Nalezinka. Útočník Žižkova tak zaznamenal už 12. branku v aktuálním ročníku.

Hned vzápětí to mohlo být už o dvě branky, do samostatného brejku byl totiž vyslán Augusto Batioja, který ve vápně obešel sparťanského gólmana, ale tváří v tvář odkryté brance nastřelil pouze levou tyč. Ofenzivní smršť Viktorie Žižkov však nekončila. Antonín Vaníček potáhl ve 22. minutě míč a zleva ho nacentroval do pokutového území, odkud ho David Klusák poslal na penaltu. Tam už se nacházel nikým nehlídaný Prošek, který propálil Nalezinka a zvýšil na 2:0.

Statistiky zápasu. Livesport

Sparťané ve druhém dějství přidali, ale v úvodních 20 minutách si výraznou příležitost nevypracovali. Domácí pořádně ohrozili branku Martina Melichara až v 75. minutě, po nečekané teči střely Penxy musel gólman hostí vytáhnout reflexivní zákrok. Viktoriáni se ještě v závěru utkání dokázali dostat k několika zajímavým střelám, ale v cestě jim stála nepřesnost a brankář Nalezinek. Sparťanům se v posledních minutách přece jen povedlo snížit. Penxa zleva prostřelil Melichara a ještě zdramatizoval konec utkání.

Žižkov ale vedení udržel. Po vítězství se přiblížil Vyškovu na rozdíl jediného bodu a předskočit ho může příští neděli, kdy ho vyzve na domácí půdě. Sparťané zůstali na 13. místě a v pátek je čeká zápas proti Vlašimi.

Varnsdorf – Vlašim (14:30)

Tabulka ChNL