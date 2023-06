Pohárová jízda Lipska vyvrcholila obhajobou. Glasnerovu rozlučku pokazil Nkunku

Robin Zemánek

Hráči Lipska ovládli finále 80. ročníku německého poháru proti Frankfurtu 2:0, a navázali tak na zisk stejné trofeje z minulé sezony. Hlavním strůjcem úspěchu Die Roten Bullen byl střelec rozhodujícího gólu Christopher Nkunku, který se v Berlíně prosadil také loni proti Freiburgu. Orli se tak neúspěšně rozloučili s trenérem Oliverem Glasnerem, kterému bylo už dlouho před utkáním jasné, že s ním Die Adler pro příští ročník nepočítají.

Pohárovou trofej mohl domácím přiblížit už ve čtvrté minutě Timo Werner, který zakončoval rychlý protiútok Lipska. Jeho ráně z okraje vápna ale chyběla přesnost i razance, a míč tak skončil v náruči gólmana. Hra se nadále přesouvala nahoru dolů, obrany obou týmů však dokázaly nebezpečí odvracet.

V první příležitosti hostů se ocitl krátce po čtvrthodině utkání Kolo Muani, mířil ale pouze do boční sítě. Postupem času začala výkony obou týmů svazovat taktika a hráči se za přílišným riskem nehnali. Diváci se tak další šance dočkali až krátce před poločasovým hvizdem, kdy z hranice vápna těsně minul bránu Nkunku.

Vybrané statistiky zápasu Livesport

Obraz utkání se nezměnil ani po zahájení druhé půle. Atraktivitě zápasu se snažily pomoci alespoň fanouškovské tábory obou celků, ani to však dlouho nepomáhalo. Do šance se mohl hnát po hodině hry Kolo Muani, v rozhodujícím okamžiku ale zvolil místo střely přihrávku, která příjemce nenašla. Krátce nato pálil z voleje Mario Götze, avšak pouze do rukavic gólmana.

Radost mu mohl udělat alespoň fakt, že si připsal první pokus hostů mířící mezi tři tyče. Nakonec se tak prosadili Býci. Nkunku si navedl míč na osu hřiště, odkud se jeho střela i díky teči frankfurtských obránců dostala za gólmanova záda. Definitivní tečku za úspěšným tažením Býků přidal pět minut před koncem zápasu krásnou střelou Dominik Szoboszlai.