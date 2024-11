Výstavní vlastní gól baví fotbalový svět, ve Švédsku ale vyšetřují možný sázkařský podvod

Dění v nižších soutěžích stojí za to sledovat. A to nejen v Česku, ale všude ve světě. Třeba Švédsko na sebe v poslední době upozornilo už druhou kuriozitou. V prvním případě ženský celek Ängelholms FF ve čtvrté nejvyšší soutěži za celou sezonu nedostal ani gól a stejně neskončil první. Nyní se fanoušci baví událostí z duelu třetí nejvyšší soutěže mezi Eskilstunou a Stocksundem (5:4). Pozornost budí zejména vlastní gól, nad nímž kroutí hlavou celý fotbalový svět. Povolané orgány dokonce vyšetřují, zda nešlo o sázkařský podvod...

K problematické situaci došlo za stavu 4:1 pro AFC Eskilstina. Nejprve přišla zpětná přihrávka od levého beka Bennarpa brankáři. Ten byl zjevně zaskočený, špatně zareagoval, možná i trochu podklouzl, a míč ploužící se kolem něj nestihl odehrát. Už v tu chvíli žaslo celé Švédsko a následně celý fotbalový svět.

Inkasování branky pak mohl zabránit bránící Ugglas, který nejprve nebyl nikým atakován. Zjevně nechtěl odehrát míč levou nohou, a když se přiblížil soupeř, kopl do balonu v nouzi pravačkou. K úžasu všech však místo do bezpečí poslal míč do vlastní sítě. "Oj, oj, oj," křičel komentátor už ve chvíli, kdy se chystal bránící hráč k odkopu. Když pak balon skončil v síti, celé situaci se muž u mikrofonu upřímně zasmál. To zničený gólman hostů neskrýval pocity zmaru, domácí se radovali z vedení 5:1.

Podezřelý vlastní gól bude předmětem zkoumání švédských fotbalových orgánů. "Postupujeme tak vždy, když se nějaké situace vymykají normálu. Ale nikdy není dopředu jasné, zda došlo k nějakému ovlivnění zápasu," uvedl pro web Expressen zástupce Švédské fotbalové asociace, který má vyšetřování podobných situací na starosti.

Adam Gürsoy, který je hlavním trenérem a sportovním ředitelem IFK Stocksund, je přesvědčený, že zmíněná vlastní branka je jen souhrou nešťastných náhod. "Občas k takovým věcem prostě ve fotbale dochází. Jsem v klidu, žádné podezření, že mělo dojít k ovlivnění zápasu nemáme. Samozřejmě, že když padne devět gólu a k vidění je takový vlastní gól, asi se někomu v hlavě rozbliká kontrolka a bude se tomu zápasu věnovat. Myslím ale, že z toho nebude nic víc než velký povyk kvůli neobvyklému gólu," konstatoval pro fotbollskanalen.se.

"Hodně lidí pravděpodobně vidělo z toho zápasu díky sociálním sítím jen tenhle gól a nikoliv celý zápas. Pak je jasné, že se jim to může zdát divné a podezřelé. Kdo ale viděl celé utkání, tak viděl, že to byl celkově špatný zápas, kdy proti sobě hrály dva mladé týmy. A tomu našemu chyběla energii, naopak domácí jí měli dost. Byl tam viditelný kontrast," dodal.