Fotbalový víkend ONLINE: Sejk pomohl Rodě k vítězství. Klopp varuje před Spartou

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

23:00 – Boloňa porazila v předehrávce 26. kola Serie A Veronu 2:0 a po pátém vítězství za sebou se posunula na čtvrté místo v tabulce, které zaručuje přímý postup do Ligy mistrů. Rossoblù vyhráli 13 z úvodních 26 ligových zápasů sezony, což se jim podařilo teprve podruhé – poprvé to bylo v sezoně 2001/02. Na pět výher za sebou dosáhla Boloňa poprvé od roku 1967.

22:34 – Leverkusen přetlačil Mohuč 2:1 a zvýšil náskok v čele bundesligové tabulky na 11 bodů. Domácí poslal do vedení ve třetí minutě Granit Xhaka, na první ligový zásah švýcarského reprezentanta v sezoně ale hosté pět minut nato zareagovali vyrovnáním. Rozhodující gól padl v 68. minutě po obrovské chybě Robina Zentnera, jemuž mezi prsty propadl dalekonosný nástřel Roberta Andricha. Tomu již přihlížel Patrik Schick, jenž se dostal na trávník v 56. minutě, Adam Hložek jej doplnil pouze na nastavení. Ví ce informací najdete v článku.

22:16 – Jen tři minuty stihly uběhnout v zápase mezi Boloňou a Veronou, když se rozhodčí Rosario Abisso střetl s jedním z útočících domácích hráčů. Kvůli zranění nohy pak musel italský sudí odstoupit, píšťalky se tak ujal čtvrtý rozhodčí Giacomo Camplone, pro něhož jde teprve o devátý zápas v Serii A.

21:57 – Václav Sejk se podruhé střelecky prosadil za Rodu. Útočník, který v celku z Kerkrade hostuje do konce sezony ze Sparty, vyrovnával v 65. minutě utkání 27. kola druhé nizozemské ligy na hřišti Willemu II na 2:2. Hosté pak už bez Sejka na trávníku přidali třetí gól a dosáhli na první vítězství po pěti zápasech. V tabulce patří Rodě druhé místo právě za jejím pátečním soupeřem z Tilburgu.

Sejk odehrál v Tilburgu 79 minut a patřil k lépe hodnoceným hráčům Rody. Livesport

20:51 – Barcelona podle webu Relevo ukončila kvůli finančním problémům dlouholeté smlouvy s katalánskými celky o přechodu talentovaných mladíků. Kluby jako Jàbac Terrassa nebo Atlètic Sant spolupracovaly s Blaugranas a umožňovaly hráčům, kteří byli vybráni skauty, rychlé zařazení do systému akademie La Masia. Na oplátku Barcelona klubům údajně platila roční poplatky ve výši 6 000 eur, přičemž některé dohody se táhly desítky let.

19:30 – V základní sestavě Leverkusenu pro domácí zápas 23. kola Bundesligy s Mohučí nefiguruje ani jeden z trojlístku českých hráčů. Pokud Bayer uspěje, vzdálí se v čele tabulky Bayernu, který v sobotu hostí Lipsko, na rozdíl 11 bodů.

19:26 – Trenér West Hamu David Moyes uvedl, že mu londýnský klub spoluvlastněný Danielem Křetínským nabídl novou smlouvu. Skotský kouč chce ale počkat až do konce sezony, než se rozhodne, zda si pobyt ve východním Londýně prodlouží. Stávající kontrakt mu vyprší v červnu. Více informací najdete v článku.

18:43 – Nevypořádané finanční závazky vůči Vernonovi De Marcovi jsou důvodem, proč dostal Slovan Bratislava ve středu trest od FIFA. Dokud slovenskému obránci, který momentálně nastupuje za Hattu ve Spojených arabských emirátech, nedoplatí dlužnou částku, bude mít zakázané přestupy. "Bohužel v důsledku špatného nastavení a fungování, v tomto případě našeho finančního oddělení pod vedením Martina Kováče, došlo k závažnému pochybení, které vrhá velmi špatný obraz na náš klub," uvedl ředitel Slovanu Ivan Kmotrík mladší.

18:10 – Toni Kroos ve svých 34 letech stále odvádí Realu Madrid cenné služby a vedení si toho je vědomo. S německým záložníkem by v nadcházejících měsících rádo podepsalo nový jednoletý kontrakt, ten stávající vyprší 30. června.

17:40 – Hráči prvoligového polského Górniku Zabrze, za nějž nastupuje i Lukas Podolski, se nezúčastnili pátečního tréninku. Důvodem je, že od klubu neobdrželi výplaty. Fanoušci polského klubu o tom informovali na sociálních sítích. "Tento silný a rozhodný protest není namířen proti fanouškům, ale proti politice pseudoaktivistů působících v Górniku. Celý tým nám dal slovo, že v zápase s Widzewem nechá na hřišti celé své srdce. Páni fotbalisté, jsme s vámi! Za svou práci si zasloužíte odměnu a my vás plně chápeme," uvedli zástupci fanouškovských skupin. Odmítnutí hráčů nastoupit k pátečním tréninkovým povinnostem potvrdil i tiskový mluvčí Górniku Mateusz Antczak.

16:52 – "Dá se očekávat pořádná zkouška. Sparta si místo v osmifinále vydobyla senzačním zápasem s Galatasarayem a nepochybuji o tom, že ve svém tažení bude chtít pokračovat. Česká liga nám ukazuje, jak dobrou sezonu Sparta má, v nejvyšší soutěži prohrála jen jednou. Budeme se muset dobře připravit," uvedl na klubovém webu trenér Liverpoolu Jörgen Klopp.

16:48 – Po čtvrtečním požáru ve Valencii, jenž si vyžádal minimálně čtyři lidské životy, nebude hrát tamní CF sobotní utkání La Ligy v Granadě. Dramatické události vedly rovněž k odložení zápasu druholigového Levante, který také sídlí ve Valencii a měl nastoupit proti Andoře.

15:47 – "Liverpool je obrovský klub. Budou to pro nás další velké zápasy, spousta hráčů a fanoušků se na ně bude těšit. Bude to pro nás další velká výzva. Zatím jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, jak je porazit. Budeme se chtít prezentovat naším stylem hry," řekl klubové televizi dánský trenér Sparty Brian Priske.

15:46 – "Jsem šťastný, že se potkáme s dalším velkoklubem, to je vždy naše přání. Je skvělé, že přijedou takoví hráči jako Leao, Giroud, Loftus-Cheek. Jsem nadšený, že se můžeme utkat s hegemonem 90. let a týmem, který je pro mě na úrovni Ligy mistrů," řekl v nahrávce pro média slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

15:23 – Manchesteru United v nejbližších zápasech nepomůže nejlepší střelec týmu Rasmus Höjlund. Jednadvacetiletý dánský útočník si přivodil svalové zranění a podle vyjádření na klubovém webu bude mimo hru dva až tři týdny. Höjlund přijde o sobotní ligový duel s Fulhamem a zřejmě i o následné manchesterské derby proti City. Určitě nezasáhne ani do středečního zápasu Anglického poháru v Nottinghamu.

15:13 – Darwin Núñez si v týdnu přivodil svalové zranění a je ohrožen jeho start ve finále Ligového poháru proti Chelsea. Otazníky se vznášejí rovněž nad startem dalšího útočníka Liverpoolu Mohameda Salaha.

13:39 – Jude Bellingham úspěšně doléčuje zranění kotníku, které si odnesl ze třináct dní starého souboje s Gironou. Záložník Realu Madrid o víkendu nenastoupí proti Seville, na další zápas s Valencií už by měl být k dispozici.

12:35 – Obránce Trent Alexander-Arnold (koleno), brankář Alisson Becker (svalové zranění) a záložník Curtis Jones (kotník) si budou muset počkat na návrat do sestavy Liverpoolu a znovu k dispozici budou až po březnové reprezentační pauze, oznámil to asistent manažera Pep Lijnders. Reds do té doby čeká sedm soutěžních zápasů včetně finále Ligového poháru proti Chelsea nebo důležitého ligového souboje s Manchesterem City.

11:35 – Antonio Rüdiger se znovu zapojil do tréninku. Obránce Realu Madrid od začátku února trápí svalové zranění a nedávno uspěchal návrat, nyní není vyloučeno, že bude k dispozici už pro nedělní zápas proti Seville.

10:57 – České kluby se po čtvrteční výhře Sparty nad Galatasarayem Istanbul a postupu do osmifinále Evropské ligy v žebříčku národních koeficientů UEFA opět o něco přiblížily elitní desítce a přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů. Z jedenácté příčky ztrácejí na desáté Skotsko už jen 0,550 bodu a oproti ostrovní zemi mají ve hře ještě o dva zástupce více. Již během úspěšného podzimního vystoupení si Česko pro přespříští sezonu 2025/26 zajistilo první patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA. Více informací v článku.

10:30 – Do ligového derby pražských "S", které je naplánováno na neděli 3. března, může výrazně promluvit los Evropské ligy. Pokud totiž Slavia narazí na Sporting, bude muset hrát své osmifinálové utkání už v úterý. Důvod? Sporting i Benfica totiž hrají první duel doma a vzhledem k pravidlům UEFA nemohou hrát ve stejný den. Velmi očekáváný zápas FORTUNA:LIGY by si tak dost možná musel hledat nový termín.

09:48 – Argentinská fotbalová reprezentace v březnu odehraje dva přípravné zápasy v USA proti Salvadoru a Nigérii. Jde o náhradu za utkání, které měli úřadující mistři světa původně odehrát v Číně. Svaz o tom informoval na webu. Jihoameričané měli hrát v Číně proti Nigérii a Pobřeží slonoviny. Pořadatelé však zápasy zrušili poté, co hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi nenastoupil k přípravě Interu Miami v Hongkongu, což se setkalo s ostrou kritikou nejen od fanoušků, ale i politiků. Místo toho Argentina nastoupí 22. března ve Philadelphii proti Salvadoru a o čtyři dny později se utká v Los Angeles s Nigérií.