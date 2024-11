Místo trendu pocta bohaté historii. Ajax se od příští sezony vrátí k logu z roku 1928

Že je klubové logo posvátné? S tímto tvrzením ve fotbalovém prostředí příliš nepochodíte. V poslední době k jeho změně sáhlo hned několik velkoklubů a trend se nevyhnul ani české nejvyšší soutěži. S novým designem přišly Sparta se Slavií, ale také Teplice nebo Liberec. Trend je zřejmý, snaha znak zjednodušit a posunout do 21. století. V Amsterdamu se vydali jiným směrem. Vedení Ajaxu se rozhodlo, že se klub vrátí k logu, které poprvé spatřilo světlo světa už před dlouhými 96 lety.

V roce 1928 se na hrudi amsterdamských fotbalistů poprvé objevil hrdina Ajax a v nezměněné formě s klubem žil až do začátku 90. let. Právě s ikonickým znakem na dresu Ajax zažil největší úspěchy. Nastupovala s ním slavná generace 70. let složená okolo legendárního Johana Cruyffa, která třikrát vybojovala trofej pro vítěze Poháru mistrů, předchůdce dnešní Ligy mistrů.

Od příští sezony se logo, s nímž Ajax vládl fotbalové Evropě, vrátí. “Ajax v příštím roce oslaví 125. výročí a součástí oslav bude i návrat klasického klubového loga. Víme, že to byl sen mnoha fanoušků a jsme rádi, že jim ho můžeme split," řekl generální ředitel klubu Menno Geelen.

Klasické logo se na dresy vrátí po 34 letech, naposledy se na dresech klubu objevilo v roce 1991. Pomůže Ajaxu změna k návratu do evropské špičky? V posledních letech se zdá, že cesta na vrchol je dlouhá, protože celek z hlavního města nevládne ani v Nizozemsku.

“Historie nám ukázala, že jsme jako klub nejúspěšnější, když se držíme naší DNA. A je jedno, jestli jde o fotbalovou filozofii, nebo základní životní hodnoty. Návrat klasického loga symbolizuje tento závazek a slouží jako pocta naší bohaté historii i inspirace pro budoucnost,” dodal Geelen.

Poprvé v akci bude staronové logo už v neděli odpoledne při výročním zápase legend, kdy slavná jména klubové minulosti vyzvou Real Madrid. A-tým Ajaxu, který v tabulce Eredivisie momentálně ztrácí ze třetího místa na vedoucí PSV sedm bodů, vyzve po reprezentační pauze v domácím utkání Zwolle.