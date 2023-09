5 nej zářijové kvalifikace na Euro: Sebejistí Rakušané, zázračné dítě a bleskový Hancko

Boje o evropský fotbalový šampionát v Německu 2024 míří do finále. Po zářijovém bloku je se už rýsují první jistí účastníci a české fanoušky může těšit, že jejich národní tým je pořád ve hře. Na rozdíl třeba od Švédů, kteří se smiřují s tím, že poprvé od roku 1996 budou mezi elitou chybět. Své nové hrdiny oslavují Slováci, Španělé nebo Rakušané, jejichž německý trenér se ukázal jako větší profesionál než vlastenec.

Nejvážnější krok na Euro

Velice blízko mají do Německa dosud stoprocentní Skotové, jimž k tomu stačí buď doma remizovat s Nory nebo zvítězit v Gruzii. Páteční triumf Španělů 7:1 v Tbilisi ukázal, že by to neměl být problém. Ještě méně schází Belgičanům s Rakušany. První potřebují doma porazit Ázerbájdžán, druzí vyhrát buď na půdě tohoto soupeře nebo v Estonsku. Právě Rakušanům se povedlo výrazně Euru přiblížit, když v úterý uspěli ve Švédsku.

Žlutomodří byli pod tlakem, neboť v červnu ve Vídni v prvním zápase prohráli 0:2 a další ztráta by znamenala konec nadějí. V první půli zahodili čtyři šance a po přestávce je uzemnili drtivé direkty hostí. "Po tom, co dnes mí hráči předvedli, si už určitě postup nenechají uniknout," byl si jistý trenér Ralf Rangnick, který si po krátké a neúspěšné štaci v Manchesteru United užívá rozkvět rakouské reprezentace.

Vždyť kdysi velká fotbalová bašta se ve 21. století kvalifikovala na velké turnaje pouze třikrát, a to navíc jednou jako pořadatelská země. Německý odborník ukázal, na kolik svému týmu věří. Fotbalový svaz v jeho vlasti hledá trvalého nástupce o víkendu vyhozeného Hansiho Flicka, Rangnick mu však záhy nedal příliš nadějí, že by s nabídkou uspěl. A to je přitom vést Die Mannschaft snem každého německého kouče…

Největší suveréni

Jsou jimi Portugalci. Nejenže mají po šesti zápasech plný počet bodů a průměr rovné čtyři vstřelené góly na zápas, k tomu všemu ani jednou neinkasovali! Svou sílu nejlépe demonstrovali v pondělí proti Lucembursku. To přijelo k Atlantickému oceánu jako vážný kandidát na postup poté, co se mu poprvé v historii podařilo vyhrát tři soutěžní zápasy po sobě. Výsledek? 0:9…

Pro Portugalce se jedná o rekordně vysokou kanonádu, dosud byl jejich maximem vítězství 8:0, z něhož se radovali třikrát (v letech 1994 a 1999 proti Lichtenštejnsku a v roce 2003 s Kuvajtem). A výsledek dal možná za pravdu těm, kteří tvrdí, že se reprezentaci lépe dýchá bez Cristiana Ronalda (měl trest za žluté karty) než s ním.

Kouč Roberto Martinez, jenž převzal portugalskou reprezentaci v lednu, s ní zatím předvádí podobně zábavnou hru, k jaké dokázal předtím vybudit Belgičany. "Potěšilo mě, že i když jsme vedli o čtyři, pět branek, tým hrál pořád tak, jako kdyby to bylo 0:0. Ukazuje to charakter hráčů, kteří respektují tým, což je základ," chválil.

Nejmladší střelec

O málokterém hráči se na na prahu nové sezony mluví víc než o zázračném španělském dítěti Laminu Yamalovi. Ten ještě v 15 letech debutoval v závěru minulého ročníku v áčku Barcelony, v pátek se zapsal do fotbalové historie gólem do sítě Gruzie, jímž zpečetil její debakl 7:1.

Yamalovi bylo v tu chvíli teprve 16 let a 57 dní a stal se tak vůbec nejmladším střelcem v historii zápasů kvalifikace na evropský šampionát. Dřívější rekord Velšana Garetha Balea překonal o víc než rok! Vedle toho se také stal nejmladším hráčem, který kdy oblékl dres španělské reprezentace (Gavimu bylo stejně jako Baleovi rovněž přes 17 let).

V seniorském fotbale přitom předtím odehrál všehovšudy pět soutěžních zápasů… Na první reprezentační trefu potřeboval půl hodiny. Nejlepší odpověď zlým jazykům, kteří tvrdili, že Yamal dostal pozvánku jen proto, aby se nerozhodl reprezentovat Maroko, odkud pochází jeho táta. “Jak vidíte, jsem šťastný, že jsem se rozhodl pro Španělsko. Doufám, že v jeho dresu strávím mnoho let a spoustu toho vyhraju,“ prohlásil.

Největší překvapení

Jednoznačně skotská spanilá jízda, která se nezadrhla ani na půdě nevyzpytatelného Kypru. V Larnace domácí k ničemu nepustili a odvezli si vítězství 3:0, jež gólem a nahrávkou řídil obvyklý lídr týmu Scott McTominay. Pět zápasů, pět vítězství a jen jediný inkasovaný gól. Obranu týmu, který složil trenér Steve Clarke, v kvalifikaci překonal jen Erling Haaland a ještě k tomu z penalty. Aby Skotsko vyhrálo kvalifikační skupinu mistrovství světa či Evropy, to se stalo naposledy v roce 1992.

Staré dobré časy jsou však zřejmě zase zpět, což dokumentuje pohled na průběžnou tabulku skupiny A i výsledky, mezi nimiž se vyjímá třeba i skalp silného Španělska. "Snažíme se odlišit od týmů, které tu byly dřív. Je to jen další krok na cestě k tomu, čeho chceme dosáhnout," říká Clarke s pokorou.

Varování, že všechno nebude ještě ideální, přišlo v úterý v přátelském zápase s Anglií. V ostrovním derby Skotové prohráli po dlouhých 10 měsících. A i když to byla jen příprava, kouč zůstal soustředěný a odmítl i vtípky novinářů. Jediný gól Skotů totiž zařídil anglický stoper Harry Maguire a na otázku, zda by se hodil do skotské sestavy, Clarke suše odvětil: "Absolutně ne!"

Nejrychlejší gól

To slovenský obránce Dávid Hancko si vybral správnou branku a zorientoval se opravdu v mžiku. Jeho gól za pouhé 9,5 vteřiny do sítě Lichtenštejnska je nejen nejbleskovějším v dějinách slovenské reprezentace, nýbrž i kvalifikace na ME. Podle dostupných pramenů pak někdejší kapitán pražské Sparty dosáhl 61. nejrychlejšího gólu v soutěžních duelech v historii fotbalu. Statistikové se tomuto jevu ovšem věnují v masové míře teprve v posledních desítkách let…

Mnohé překvapilo, že Hancko coby kovaný zadák běžel ihned po rozehrání na soupeřovu polovinu a vyplaval úplně na hrotu. "Byla to nacvičená věc, kterou máme připravenou na otevření zápasu," potvrdila opora Feyenoordu, že s posměšky přijatý italský kouč Francesco Calzona začíná mít na Slováky čím dál lepší vliv.

Mimochodem má za sebou na jejich lavičce 10 zápasů, prohrál jen dva, což z 11 jeho předchůdců na tomto postu dokázali jen dva. Proti Lichtenštejnsku navíc jeho tým ukázal smršť, když už v 6. minutě vedl 3:0. Byl to nejlepší vstup v historii. Takový mohou Češi svým sousedům jen závidět. Dosud vedli stejným skóre nejdřív loni proti Faerským ostrovům, když Mojmír Chytil završil hattrick ve 23. minutě.