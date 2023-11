Barák: Problém se srdcem? Málem jsem skončil jako Eriksen. Nepostup na Euro by byl průšvih

Málokterému českému fotbalistovi se v posledních týdnech a měsících dostávalo takové mediální pozornosti jako Antonínu Barákovi (28). Záložník italské Fiorentiny vypadl v průběhu roku z nominací národního týmu a na veřejnosti se řešil jeho vztah s koučem Jaroslavem Šilhavým (62), ke kterému se vyjadřoval i sám Barák na setkání s novináři minulý týden. V jeho životě se ale v uplynulém období událo mnohem víc věcí. A mnohem důležitějších.

O vážných zdravotních problémech

"Začalo to úplně nevinně a nakonec to skončilo oboustranným zápalem plic, měl jsem výpotek na plicích, který se mi poté dostal až na osrdečník, byl jsem hospitalizovaný. Nikdo mi v tu chvíli ale neřekl, jak závažné to je, co by to mohlo znamenat pro moji další kariéru. Až později jsem se dozvěděl, že jsem mohl skončit jako Christian Eriksen na posledním Euru."

O situaci v českém fotbale

"Všichni očekávají, že se na Euro postoupí. Kdyby se to nepovedlo, tak by to znamenalo obrovský úpadek českého fotbalu a jenom by to demonstrovalo fakt, že to asi není úplně v pohodě. Nepostup by byl průšvih i pro svazovou kasu, protože český fotbal ty peníze potřebuje. Sám to vím z národního týmu, že se snaží šetřit na hodně věcech a situace zkrátka není kdovíjaká."

O reakcích na setkání s novináři

"Důležití lidé, kvůli kterým jsem to udělal, to vnímají stejně jako já a tímhle to pro mě celé skončilo. Už se o tom nechci bavit, všechno, co jsem chtěl, jsem řekl tam. Nikdo z realizačního týmu ani trenér Šilhavý mě už poté nekontaktoval, alespoň ne osobně."

O neuskutečněném přestupu do Neapole

"Po sezoně 2021/2022 to bylo velmi blízko, prakticky už to bylo hotové. Bohužel se ale nakonec vše zkomplikovalo, nestihlo se to uzavřít během června a Neapol otálela s prodejem Fabiána Ruize, místo kterého jsem měl přijít já. Nakonec Neapol dostala nabídku přivést skoro zadarmo záložníka Ndombélého z Tottenhamu. V tu chvíli jsem byl hrozně naštvaný, ale s odstupem času se jim vůbec nedivím, že šli touhle cestou."

O angažmá ve Fiorentině

"Mám rád kluby, které mají bohatou historii. Přestup do Fiorentiny byl zatím největší skok – co se týče infrastruktury, zázemí, kvality kádru, fanouškovské základny i finančních podmínek. Velmi dobře to tady na mě zapůsobilo a jsem moc rád, že jsem ten krok udělal."

O postupovém gólu v semifinále Konferenční ligy

"Gól v prodloužení byla nejhezčí chvíle v dresu Fiorentiny a vedle debutu v reprezentaci a postupu přes Nizozemsko do čtvrtfinále Eura jeden z mých největších fotbalových zážitků kariéry. U fanoušků jsem získal přezdívku ‘člověk z Basileje’, takže jsem se tím spoustě lidem vryl do paměti."

Antonín Barák vstřelil vítězný gól v semifinále Konferenční ligy. Profimedia

O návratu Jakuba Jankta do Itálie

"Cagliari na Sardinii je strašně zajímavá destinace. Vzal si ho tam trenér Claudio Ranieri, který ho zná ze Sampdorie, což je velmi důležité. Věří mu, staví ho pravidelně a je úplně jedno, co má Kuba v poslední době za sebou. Ranieri se za něj zkrátka postavil a to hráči strašně pomůže. Přál bych jim, aby se zachránili, ale budou to mít hrozně těžké. Já jim upřímně moc nevěřím."