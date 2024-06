Belgický klíč k evropskému úspěchu? Jednoznačně kapitán De Bruyne, kolem nějž panují obavy

Kevin De Bruyne (32) přišel kvůli poranění zadního stehenního svalu o celou podzimní část sezony. Po návratu na fotbalové trávníky se však značným způsobem podílel na zisku čtvrté trofeje Manchesteru City pro vítěze Premier League v řadě. Nyní belgického záložníka čeká Euro, během nějž bude ke svému kapitánovi vzhlížet celý národ.

Belgie si od De Bruyneho slibuje opravdu hodně, ve vzduchu však panují obavy, zda je hvězdný záložník zcela fit. Poslední zápas v reprezentačním dresu odehrál naposledy v březnu loňského roku, kdy se podílel v přátelském utkání na výhře 3:2 nad Německem.

Návrat De Bruyeneho do národního týmu je netrpělivě vyhlížen, jelikož je to právě dvaatřicetiletý středopolař, kdo dokáže do zápasů přinést spoustu zkušeností, klidu a kreativity. Rodák z Gentu naskočil v národním dresu do 99 zápasů, během nichž podílel se na 75 gólech.

Jeho technické schopnosti – především skvělý první dotyk a neuvěřitelná přesnost přihrávek – dokáží měnit průběh hry. De Bruyne to navíc doplňuje skvělým čtením hry a vytvářením šancí průnikovými přihrávkami. Absolutní prioritou však bude, aby byl na šampionát připravený. Belgie načne Euro 17. června ve Frankfurtu nad Mohanem proti Slovensku.

Rudí ďáblové na minulém Euru vypadli ve čtvrtfinále s Itálií, přičemž De Bruyne tehdy odehrál zápas s přetrženými vazy v kotníku. I proto Belgičané neuspěli. Současný hlavní kouč Domenico Tedesco tak musí doufat, že bude "zrzavý Pelé" tentokrát v pořádku.

De Bruyne se sice za posledních 18 měsíců s Tedescem nepotkal, na dálku však vyjádřil s novým trenérem souhlas. Italský kouč převzal funkci v belgickém národním týmu po Robertu Martinezovi, jenž v týmu nezanechal dobrou atmosféru. Spousta hráčů označila belgický tým na mistrovství světa v Kataru za příliš starý. Tedesco však od té doby dost osvěžil celý kádr a změnil herní styl.

"Nový systém nám umožňuje vytvářet větší tlak a rychleji získávat míče," řekl souhlasně De Bruyne a vzápětí dodal: "Pak jsme častěji na míči a to je záměr našeho trenéra."

To, že je De Bruyne univerzální hráč se ví už dlouho, ale v Belgii se stále vedou diskuse, kam se největší hvězda týmu nejvíce hodí. "Diskuse o mé pozici v národním týmu bude pokračovat. Odehrál jsem už téměř sto mezinárodních zápasů a kolik jsme jich vyhráli? Ať nastoupím kdekoli, vždy dělám svou práci na maximum," uzavřel De Bruyne.