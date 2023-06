Bez Oblaka se nad Slovinskem stáhla mračna, Finy poslal do čela jesličkami Pohjanpalo

Bez Oblaka se nad Slovinskem stáhla mračna, Finy poslal do čela jesličkami Pohjanpalo

Livesport

Druhým kvalifikačním blokem pokračují boje o Euro, které příští rok hostí Německo. V pátek večer jsou v akci favorité nejen na postup na závěrečný turnaj, ale i na celkový triumf –⁠ Anglie hraje na Maltě a Francie v Gibraltaru. To Finové měli těžšího soka, ale domácí zápas s do té doby stoprocentním Slovinskem zvládli. Sledujte kvalifikační zápasy o postup na ME na Livesport.cz.

Skupina H

Finové díky domácímu triumfu vystřídali v čele tabulky právě svého pátečního soupeře. Ke tříbodovému zisku domácí nasměroval už ve 13. minutě Joel Pohjanpalo, jenž ranou mezi nohy prostřelil Vidu Belece.

Ten se při zranění tradiční opory Jana Oblaka neukázal v příliš dobrém světle a přispěl k tomu, že se hostům nepodařilo potvrdit dosavadní bezchybnou bilanci.

Za vítěze odehrál celý zápas i sparťan Kaan Kairinen. Livesport

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina I