Co neminout před zápasem s Gruzií: Největší zbraně soupeře, datový rozbor i pohled novináře

Co neminout před zápasem s Gruzií?

Druhý zápas české reprezentace na fotbalovém Euru je tady, po porážce 1:2 s favorizovaným Portugalskem přichází nevyzpytatelná Gruzie. Tým, proti kterému Česko ještě nikdy nehrálo. Jaké jsou nejsilnější zbraně soupeře, jak dobře je připraven trenér Willy Sagnol a jak je na tom kapitán Tomáš Souček? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Gruzie musela při své historické premiéře na evropském šampionátu ve fotbale skousnout porážku od Turecka 1:3, nicméně ukázala zejména velkou ofenzivní sílu. Do posledních vteřin usilovala o bod a teprve riskantní hra bez gólmana přinesla výrazně rozdílnější podobu výsledku. Proti Česku opět bude spoléhat na tahouny své ofenzivy, jimž je pořád teprve 23 let: Georgese Mikautadzeho a Chviču Kvaraccheliju. V čem spočívají jejich největší přednosti?

Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – digitální studio. To doprovodí každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem vždy bude šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Gruzie s Českem, který rozebral fotbalový expert a někdejší obránce Sparty, Slavie a národního týmu David Hovorka.

Trenér fotbalistů Gruzie Willy Sagnol chce se svými svěřenci v druhém utkání skupiny zopakovat aktivní výkon z prvního duelu proti Turecku, jen s lepším výsledkem. Na tiskové konferenci upozornil, že jeho svěřenci coby nováček na velkém turnaji budou čelit výrazně zkušenějšímu soupeři. Francouzský kouč se také těší na setkání s českým protějškem Ivanem Haškem, který trénoval v jeho rodišti St. Étienne.

Říkáte si, kde se vzala tak silná generace gruzínského fotbalu? S týmem začal pracovat kdysi už slovenský trenér Vladimír Weiss starší. Loni Gruzie došla na Euru do 21 let (které spolupořádala s Rumunskem) až do čtvrtfinále. Nyní partu kolem Chviči Kvaraccheliji formuje někdejší obránce Bayernu Mnichov Willy Sagnol.

Gruzie = Chviča Kvaracchelija? Ne tak docela. Nováček na evropském šampionátu má i jiné zajímavé individuality, na které si český tým musí dát v sobotu odpoledne pozor. Patří mezi ně například útočník Georges Mikautadze z Mét či brankář Giorgi Mamardašvili z Valencie.

Čeští fotbalisté do Eura vstoupili těsnou prohrou 1:2 s Portugalskem. Favorité z jihu Evropy od 62. minuty prohrávali a rozhodující branku vstřelili až v nastavení druhé půle, předvedená hra výběru trenéra Ivana Haška ale příliš optimismu nevzbudila a před duelem s Gruzií přinesla spoustu otazníků. V jakém rozpoložení je před klíčovým zápasem český soupeř? Na to odpověděl novinář gruzínské televizní stanice Setana Sports Giorgi Kokiašvili.

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček, kterému se v úterý v úvodním duelu proti Portugalsku ozvaly drobné problémy s kolenem, v pátek absolvoval celý trénink v plné zátěži. Podle trenéra Ivana Haška je týmový lídr na sobotní utkání s Gruzií připraven. Záložník Antonín Barák si ani nevšiml, že by jeho spoluhráč měl nějaké potíže. Oba čeští zástupci to řekli na tiskové konferenci před zápasem v Hamburku.

Porážka s Portugalskem 1:2, hra z hlubokého bloku a také dva poměrně smolné góly. V takovém rozpoložení jde česká reprezentace na Euru do sobotního duelu s Gruzií. Cíl je jasný – vítězstvím pootevřít bránu k vysněnému postupu ze skupiny. "Bude to ohromně těžké, ale věřím, že vyhrajeme, abychom měli šanci postoupit," říká sportovní manažer A týmu Sparty Tomáš Sivok a trojnásobný účastník Eura. Stejně vnímá situaci i Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie Plzeň.