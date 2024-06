Co neminout před zápasem s Portugalskem: Názory expertů i detailní analýza Ronalda

Velký den pro české fotbalové fanoušky je tady, reprezentace vedená trenérem Ivanem Haškem (60) vstupuje v Lipsku do evropského šampionátu očekávaným duelem s favorizovaným Portugalskem. Jak na Cristiana Ronalda nahlíží data? Věří mu bývalý internacionál Karel Poborský? A před čím varuje expert Livesport Zpráv Jan Morávek? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Redakce Livesport Zpráv věnovala dnešnímu duelu speciální pozornost. Abyste se v informacích zorientovali, využijte tento speciální rozcestník.

Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – digitální studio. To doprovodí každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem vždy bude šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Portugalska s Českem, který rozebral fotbalový expert a někdejší obránce Sparty, Slavie a národního týmu David Hovorka (30).

Studio k zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

Mnozí kritikové čím dál víc zpochybňují jeho přínos reprezentaci. Namítají, že je Cristianu Ronaldovi už 39 let a že v Saúdské Arábii rozhodně nehraje tak skvělou ligu, jako když kdysi působil ve Španělsku, Itálii či Anglii. Bývalý kouč Portugalců Fernando Santos dokonce slavnou sedmičku vynechal na předloňském mistrovství světa v Kataru ze sestavy. Pád ikony? Kdepak, Santosův nástupce Roberto Martínez s ním opět počítá do základu a Ronaldo byl s 10 góly druhým nejlepším střelcem kvalifikace (za Belgičanem Lukakem se 14 trefami).

Číslo v kroužku na penaltovém puntíku představuje počet gólů z pokutových kopů. Opta by Stats Perform

Před dvěma dekádami byl portugalský útočník Nuno Gomes (47) synonymem pro góly. S ikonickými vlasy – staženými čelenkou – vedl Portugalsko jako kapitán a na konci své reprezentační kariéry předal pásku Cristianu Ronaldovi (39). Dnes se těší na očekávané utkání Portugalska s Českem na Euru. Právě při této příležitosti poskytl forvard portugalské redakci Livesportu exkluzivní rozhovor.

Nuno Gomes na předávání cen FIFA v roce 2022. AFP

Svěřenci trenéra Ivana Haška se ve svém prvním zápase skupiny F pokusí potvrdit dobrou formu z přípravy a proti kontinentálním šampionům z roku 2016 a spolufavoritům turnaje překvapit. Celek z Pyrenejského poloostrova bude usilovat o pátou výhru nad Čechy po sobě, jeho hvězdný kapitán Cristiano Ronaldo (39) se v případě, že nastoupí, jako první v historii představí na šestém Euru.

Preview zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

Kdo je víc nečitelný pro toho druhého? Češi pod Ivanem Haškem (60), nebo nabitá sestava Portugalců, kde si trenér Roberto Martínez (50) pohrává s myšlenkou postavit do úvodního utkání na Euru tříobráncovou obranu? Editor portugalské redakce Livesport Zpráv Mário Rui Ventura před úterním výkopem rozebral žhavá témata.

Jak se na turnaji povede Ronaldovi? Profimedia

Fotbalový internacionál Karel Poborský (52) si přeje, aby nastoupil v základní sestavě Portugalska také hvězdný Cristiano Ronaldo. Českému týmu by to v úvodním utkání na mistrovství Evropy podle něj pomohlo, protože sběratel rekordů nebude vzhledem k věku 39 let schopný plnit některé nároky jako jeho mladší spoluhráči.

Dokáže si český výběr s Ronaldem poradit? Profimedia

Na úvod evropského šampionátu čeká Česko jeden z největších favoritů celého turnaje. "Síla Portugalska je ohromná," neváhá někdejší záložník Jan Morávek (34), který se v roli experta Livesport Zpráv vydá přímo na stadion v Lipsku. V rozhovoru před zápasem nabízí možnou cestu k úspěchu a rozebírá i personální složení české sestavy.

Portugalci patří mezi hlavní favority na celkového vítěze. Profimedia

Českou reprezentaci čeká vstup turnaje a při této příležitosti jsme pro vás natočili rozhovor o Euru s předsedou Fotbalové asociace České republiky Petrem Fouskem (61) přímo na týmovém hotelu v Lipsku. Jaký vstup do turnaje očekává, jak vnímá podporu fanoušků i rostoucí skupinu aktivních podporovatelů reprezentace a co má vlastně během turnaje v Německu jakožto předseda FAČR a člen výkonného výboru UEFA na starosti?

Livesport Daily #282: Máme mladý tým, je to vklad do budoucnosti českého fotbalu, říká Fousek Livesport

Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez (50) očekává od úvodního utkání na mistrovství Evropy proti českému týmu krásnou podívanou pro nezaujatého fanouška. Španělský kouč na tiskové konferenci uvedl, že se mu herní styl úterního soupeře už delší dobu líbí. Zároveň odmítl, že by kapitána Cristiana Ronalda (39), který působí na klubové scéně v Saúdské Arábii, nominoval pouze za zásluhy.