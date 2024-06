Co neminout před zápasem s Tureckem: Schickova náhrada, poslední bitvy i české zbraně

Třetí zápas české reprezentace na fotbalovém Euru je tady, po porážce 1:2 s favorizovaným Portugalskem a remíze 1:1 s Gruzií přichází na řadu Turecko. Tým, proti kterému to Česku na velkých turnajích nejde. Jaké jsou nejsilnější zbraně svěřenců Ivana Haška? Kdo by mohl v útoku nahradit Patrika Schicka? A jak zápas vnímají v samotném Turecku pohledem Ondřeje Čelůstky? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

All in neboli vítěz bere vše a poražený končí s prázdnýma rukama. Tenhle duel už čeští fotbalisté zažili v historii s Tureckem dvakrát. A na evropských šampionátech v roce 2008 a 2016 pro ně pokaždé končil špatně. Zvlášť ten první byl hodně bolestivý…

Brankář Petr Čech ví, že je zle. Zápas s Tureckem v roce 2008. Profimedia

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o duel mezi Českem a Tureckem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek.

Studio k zápasu Česko - Turecko. Livesport

Nic jiného než výhra nad Tureckem v závěrečném duelu skupiny mistrovství Evropy pro české fotbalisty neexistuje, pokud chtějí postoupit do osmifinále play off. Jenže jak jí dosáhnout? Na jaké silné stránky se mohou Souček a spol. v klíčové chvíli spolehnout?

Trenér Turecka Vincenzo Montella je rád, že jeho svěřenci půjdou do středečního posledního utkání skupinové fáze Eura z výhodnější výchozí pozice než český tým. Odmítl ale, že by taktiku přizpůsobil hře na remízu, která by Turkům stačila k postupu. Italský kouč také na tiskové konferenci věřil, že se mužstvo poučí z chyb proti Portugalsku.

Aktuální situace v tabulce. Livesport

Když čeští fotbalisté na mistrovství Evropy v roce 2008 proti Turecku po šokujícím obratu ztratili náskok 2:0 a prohrou 2:3 přišli o vyřazovací fázi, smutnil tehdy desetiletý Václav Černý u televize. Teď půjde ofenzivní univerzál s národním mužstvem do vzájemného duelu v podobné pozici, neboť také středeční závěrečné třetí utkání ve skupině na probíhajícím turnaji bude přímým soubojem o postup. Černý na tiskové konferenci označil nadcházející zápas za největší v kariéře a malé finále.

Černý považuje zápas s Turky za nejdůležitější v reprezentační kariéře. Profimedia

Když loni končil ve Spartě, jeho další destinací se stalo osudové Turecko. Ondřej Čelůstka tam působí již ve třetím klubu. Po Trabzonsporu a Antalyasporu nosí barvy Bodrumsporu. Před klíčovou bitvou Čechů a Turků na Euru 2024 nabízí pro Livesport Zprávy dojmy z obou týmů. "Už je na čase, abychom rozhodující duel zvládli lépe my," říká zkušený stoper.

Vzájemné zápasy obou celků. Enetpulse

Česká reprezentace přišla před posledním duelem ve skupině na Euru 2024 o oporu Patrika Schicka. Nejlepší střelec týmu si v utkání poranil lýtko a zápas s Tureckem vynechá. Kdo by ho měl nahradit? Expert Livesportu Jan Morávek má o variantách jasno.

Jednou z variant by mohl být i Ondřej Lingr. Profimedia