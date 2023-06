Dobrý výkon korunovaný produktivním Černým. Češi byli rádi, že odčinili blamáž

Dobrý začátek, rychlý gól a produktivita Václava Černého (25). To byly podle českých reprezentantů a trenéra Jaroslava Šilhavého hlavní důvody vítězství národního týmu 3:0 na Faerských ostrovech v kvalifikaci Eura 2024. Češi byli rádi hlavně za to, že odčinili remízovou blamáž z minulého utkání v Moldavsku.

Jaroslav Šilhavý před zápasem varoval, že Faeřané doma nedostávají moc gólů. "Jak jsme ale dali první a do šatny pak druhý gól, šance narůstaly. Nechci být neskromný, ale mohli jsme dát ještě více gólů," prohlásil pro Českou televizi.

"Produktivita Vaška Černého je teď skvělá, dal krásné góly. Celé mužstvo hrálo dobře a z toho pak Vašek těžil svou dovedností. Do Černé Hory se po tomhle výsledku pojede lépe. Šanci dostanou i další hráči," dodal reprezentační kouč.

Utkání otevřel Ladislav Krejčí, který dal v kvalifikaci už druhý gól –⁠ a znovu hlavou. "Taková moje klasická branka hlavičkou. Standardky jsme dost trénovali, jsem rád, že to tam padlo. Hložan (Adam Hložek) říkal, že to bylo cíleně na zadní tyč, ale myslím, že to bylo tečované," zmínil asistenci svého někdejšího spoluhráče ze Sparty.

"Říkali jsme si před zápasem, že bychom konečně mohli dát nějaký gól po ose Hložek, Krejčí. Jsem rád, že to vyšlo. A jsem hlavně rád, že jsme odčinili minulý zápas a zaslouženě vyhráli 3:0," připomněl bezgólovou plichtu z Kišiněva.

Střelec dvou parádních gólu Václav Černý rovněž hovořil o vylepšení dojmu. "Věděli jsme, že to tady budeme muset otevřít, chtěli jsme co nejrychleji dát gól. Naštěstí v první půli se nám dvakrát povedlo skórovat a nějakým způsobem jsme to klidně dohráli. Přijeli jsme s jasným úkolem napravit remízu v Moldavsku, jsem strašně rád, že se nám to povedlo a zůstáváme v čele tabulky."

David Jurásek ocenil povedený vstup národního týmu do duelu v Tórshavnu. "Ze začátku jsme měli Faeřany hodně zavřené, nepůjčili jsme jim balon. Pak jsme měli pasáž, kdy jsme dělali spoustu chyb a nedařilo se nám udržet na míči," prohlásil.

"Pak jsme se chytili dvěma góly, šli jsme do kabin s dvougólovým vedením a to pro nás bylo důležité. Odčinit remízu v Moldavsku se už nedá, ale je důležité, že jsme zvládli dnešní utkání za tři body. Jsme na čele tabulky a budeme se tam chtít udržet," dodal obránce Slavie.

