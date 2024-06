Euro ONLINE, den 10: Zápas s Gruzií v televizi sledovalo 773 tisíc lidí, Szczesny nebude chytat

Evropský šampionát je v plném proudu a také nedělní program jeho 17. edice naservíruje fanouškům zajímavou porci zábavy, přičemž hlavní pozornost se bude upínat k zápasu mezi Skotskem a Maďarskem, kde oba týmy zabojují o postup ze skupiny. V souběžně hraném utkání už mají jistý postup Němci a defacto i Švýcaři. Hlavní události desátého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

13:33 – Trenér polské reprezentace Michal Probierz oznámil změnu v brance pro úterní zápas proti Francii v Dortmundu. Potvrdil, že Wojciech Szczesny nebude hrát, ale zatím neprozradil, koho postaví na jeho místo.

Takhle Szczesny rozehrával proti Rakousku. Opta by Stats Perform

12:20 – Sobotní odpolední zápas českých fotbalistů s Gruzínci na fotbalovém mistrovství Evropy sledovalo v televizi 773 tisíc diváků, podíl na celkovém publiku tak přesáhl 51 %. Po úvodním zápasu české reprezentace v úterý večer proti Portugalsku to byl v sobotu nejsledovanější přenos letošního Eura. ČTK dnes údaje poskytla Česká televize (ČT), která utkání přenášela.

12:05 – Chorvaté se připravují na poslední zápase ve skupině, který sehrají s v pondělí večer Itálií.

Předzápasový trénink Chorvatů, kteří se utkají na závěr skupinové fáze s Italy. Livesport

11:55 – V sobotu asi na krátký okamžik příznivcům národního týmu Belgie zatrnulo. Hlavní opora mužstva Kevin De Bruyne totiž začala během jednoho z pozápasových rozhovorů po výhře 2:0 nad Rumunskem našlapovat ohledně možného reprezentačního konce. Více informací najdete v článku.

11:15 – Francii by v úterním zápase s Polskem mohl chybět Kingsley Coman, jehož po pátečním duelu s Nizozemskem (0:0) trápí lýtkový sval. Osmadvacetiletý křídelník zkusí absolvovat dnešní trénink a posléze se rozhodne, zda bude připravený na závěrečné utkání ve skupině.

10:30 – Federico Dimarco může vypadnout z italské sestavy pro rozhodující zápas Eura s Chorvatskem. Obránce milánského Interu má potíže s lýtkem a neabsolvoval sobotní trénink.

08:15 – Po pohodlném vítězství 2:0 nad Maďarskem se německá reprezentace jako první tým tohoto mistrovství Evropy ve fotbale kvalifikovala do osmifinále play off. V závěrečném zápase skupiny proti Švýcarsku v neděli večer tak může kouč Julian Nagelsmann protočit sestavu a nechat některé důležité hráče odpočinout. To by se však nemělo týkat hladových mladíků, teprve 21letých Jamala Musialy a Floriana Wirtze. Více informací najdete v článku.

07:20 – Rumunsko na úvodní výhru s Ukrajinou nenavázalo a Belgii podlehlo 0:2. "Belgie ukázala velkou kvalitu. Je to kandidát na titul. My bojovali, ve druhé půli jsme se zlepšili, ale chybělo nám trochu štěstí, abychom vybojovali bod. Šance na vyrovnání jsme měli," řekl kouč rumunské reprezentace Edward Iordanescu.

Sestřih zápasu Belgie - Rumunsko (2:0). Česká televize

07:15 – Portugalsko ve druhém skupinovém zápase mistrovství Evropy porazilo Turecko (3:0), k čemuž pomohl Pepe. Defenzivní stálice ve 41 letech upevnila vlastní rekord nejstaršího hráče v historii evropských šampionátů.

07:10 – Ze šesti skupin postoupí do vyřazovací části vždy první dva týmy a s nimi ještě čtyři ze třetích míst s nejlepší bilancí. Případná remíza v zápase Skotska s Maďarskem ve Stuttgartu by téměř jistě vyřadila oba soupeře, kteří mají shodně rozdíl celkového skóre minus čtyři góly. Skotové zatím získali alespoň jeden bod, Maďaři žádný. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Skotsko – Maďarsko. Livesport

06:50 – Francouzský kapitán Kylian Mbappé kvůli zlomenému nosu aktuálně na Euru nehraje, ale v kondici se udržovat musí. Nová akvizice Realu Madrid si proto v sobotu zahrála v přátelském utkání proti výběru Paderbornu do 21 let. Mbappé měl celou dobu nasazenou masku. Odehrál kompletní utkání, jenž se skládalo ze dvou třicetiminutových poločasů. Kromě dvou gólů zapsal stejný počet asistencí. Více informací najdete v článku.

06:40 – Fotbalisté domácího Německa mohou v závěrečném utkání skupiny A se Švýcarskem šetřit síly, postup do osmifinále mistrovství Evropy mají po dvou výhrách jistý. Zisk čtyř bodů téměř jistě posouvá dál také jejich soupeře. Tým pořadatelské země tak už hraje jen o nasazení do vyřazovací části turnaje, stačí mu bod, aby uhájil první příčku v tabulce. Více informací najdete v článku.