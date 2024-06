Euro ONLINE, den 11: Szoboszlai sklidil respekt, Anglie trénovala i se Shawem

Evropský šampionát je v plném proudu a také pondělní program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – konečné řešení postupové tajenky totiž dostane skupina B, v níž se utkají obhájci posledního zlata Italové s Chorvaty a zatím suverénní Španělé s Albánci. Hlavní události jedenáctého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

11:54 – Maďarsko si včera zachovalo naději na postup do osmifinále evropského šampionátu. Po úvodních dvou nezdarech nastoupilo proti Skotsku a gólem z desáté minuty nastavení vyhrálo 1:0. "Vytvořili jsme si spoustu šancí, spoustu nadějných situací. Závěr byl hektický a povolili jsme i něco soupeři, celkově si ale myslím, že vítězství je zasloužené," řekl devětapadesátiletý italský kouč Marco Rossi. "Všechny úspěchy v minulosti jsme si tvrdě vydřeli, dnes to nebylo jiné. Odehráli jsme přesně zápas, jaký jsme potřebovali," dodal Rossi.

11:47 – Pondělní trénink anglické reprezentace absolvovalo všech 26 fotbalistů. S týmem se konečně připravoval i obránce Luke Shaw, který konečně doléčil zranění.

11:30 – Česká reprezentace přišla před posledním duelem ve skupině na Euru 2024 o oporu Patrika Schicka. Nejlepší střelec týmu si v utkání poranil lýtko a zápas s Tureckem vynechá. Kdo by ho měl nahradit? Expert Livesportu Jan Morávek má o variantách jasno. Více informací v článku.

Bilance českých útočníků na Euru 2024. Livesport / Profimedia

10:22 – Trenér fotbalistů Skotska Steve Clarke se nedělní porážce 0:1 s Maďarskem na mistrovství Evropy zlobil na rozhodčí, že jeho týmu ve druhé půli upřeli pokutový kop. Ve skupině A obsadili Skotové poslední místo a ani na dvanáctý pokus nedokázali na velkém turnaji postoupit do vyřazovacích bojů. Více informací v článku.

09:16 – Federico Dimarco by nakonec mohl nastoupit proti Chorvatsku, připustil do trenér italské reprezentace Luciano Spalletti. Obránce si poranil lýtko a včera se dokonce odpojil od národního týmu, v pondělí ho čekají poslední testy.

08:39 – Nejlepším hráčem zápasu Švýcarsko – Německo (1:1) byl zvolen Granit Xhaka, záložník se v tomto směru během letošního ME raduje už podruhé. Po utkání Skotsko – Maďarsko (0:1) se radoval Roland Sallai, ofenzivní fotbalista v desáté minutě nastavení nahrál na jedinou branku zápasu.

07:45 – "Je to jednoduché. Nikdy v životě nemůžete jít pro bod. Musíte vždy hledět, abyste vyhráli. Vítězové jdou za výhrou. Když v životě počítáte, vždy prohrajete. V úterý vyhrajeme," řekl Veljko Birmančevič před závěrečným zápasem ve skupině C proti Dánsku. Sparťanský křídelník nechce kalkulovat se ziskem bodu, který by teoreticky mohl na postup do osmifinále stačit. Více informací v článku.

Veljko Birmančevič naskočil do obou zápasů Eura z pozice náhradníka. Profimedia

07:12 – Vítězný gól Kevina Csobotha ze 100. minuty nedělního utkání proměnil maďarskou část tribuny stuttgartského stadionu v šílící dav...

07:03 – Okamžiky hrůzy zažili hráči i diváci při nedělním utkání Maďarska se Skotskem na fotbalovém mistrovství Evropy ve Stuttgartu. Maďarský útočník Barnabás Varga zůstal po střetu se dvěma protihráči bezvládně ležet na trávníku a z reakce hráčů bylo hned patrné, že zranění je vážně. Podle zpráv z maďarského týmu má Varga zlomenou lícní kost a otřes mozku, ale je při vědomí a jeho stav je stabilizovaný.

06:16 – Velký respekt fotbalové veřejnosti sklízí po nedělním nešťastném zranění Vargy jeho spoluhráč a kapitán maďarské reprezentace Dominik Szoboszlai. Záložník Liverpoolu totiž zdravotnický personál, který mířil za poraněným útočníkem chůzí, donutil vlastním sprintem k běhu. Třiadvacetiletý rodák ze Székesfehérváru po utkání, které nakonec skončilo maďarským vítězstvím 1:0 (díky brance ze 100. minuty), oblékl na počet svého parťáka dres s číslem 19.

06:00 – Už jistí osmifinalisté a vítězové skupiny Španělé se pokusí udržet stoprocentní bilanci proti Albáncům, kteří skončí v případě výhry nejhůře třetí s velkou šancí na účast v play off. "Jsem šťastný, že jsme stále ve hře. Málokdo nám věřil, většina lidí předpovídala, že dostaneme od všech tři čtyři góly a pojedeme domů. I proti Španělsku budeme hrát náš fotbal a rozhodně se pokusíme o vítězství," řekl brazilský kouč Albánců Sylvinho. Více informací v článku.

Preview zápasu Albánie – Španělsko. Livesport

05:58 – Vyšetření na magnetické rezonanci prokázalo, že český forvard Patrik Schick má ze sobotního druhého utkání na mistrovství Evropy v Německu proti Gruzii poraněný lýtkový sval. Informaci České televize, že nejlepší střelec aktuálního národního výběru přijde o středeční závěrečný zápas skupiny proti Turecku, vedení týmu každopádně stále nepotvrdilo. Hráč ale zatím zůstává s mužstvem, sdělil novinářům tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Více informací v článku.

05:55 – V pondělí na fotbalovém Euru vyvrcholí papírově nejsilnější skupina B. Obhájci titulu Italové se utkají s Chorvatskem, k udržení druhého místa a postupu do vyřazovací fáze jim stačí bod. Úřadující mistři Evropy budou chtít oproti porážce 0:1 se Španělskem předvést lepší výkon. S Chorvaty mají negativní bilanci, v devíti utkáních je porazili pouze v úvodním vzájemném duelu v roce 1942. Více informací v článku.

Preview zápasu Itálie – Chorvatsko. Livesport

05:50 – Barnabás Varga, který kvůli ošklivému zranění nedohrál nedělní utkání na evropském šampionátu proti Skotsku, je při vědomí. Maďarský fotbalový svaz to potvrdil britské rozhlasové a televizní stanici BBC. Devětadvacetiletý útočník byl po přesunu na nosítkách z hrací plochy okamžitě převezen do nemocnice. Lékaři mají nyní situaci pod kontrolou, hráč je ve stabilizovaném stavu. Povaha jeho zdravotních problémů stále nebyla upřesněna – měl by však mít zlomených několik obličejových kostí a otřes mozku.