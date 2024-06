Euro ONLINE, den 12: Francie třetí zápasy ve skupině nezvládá, Slovinci mohou pomoci Čechům

Evropský šampionát je v plném proudu a také úterní program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – poslední zápasy, které mohou ulehčit postupovou matematiku i českému týmu, se totiž odehrají hned ve dvou skupinách. Hlavní události 12. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

07:50 – "Je to velmi frustrující, bojovali jsme až do konce. Bohužel fotbal s námi dnes večer nemilosrdně zatočil," řekl Luka Modrič po remíze 1:1 s Itálií. Co dalšího o pondělním utkání řekl, si můžete přečíst v článku.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

06:47 – Francie je jedinou evropskou reprezentací, která dokázala postoupit ze skupinové fáze kontinentálního i světového mistrovství ve všech sedmi případech od roku 2012.

06:42 – Třetími zápasy vrcholí také silně obsazená skupina D. Jisté je, že Poláci z ní již nemohou postoupit, zbývající tři týmy k osmifinále potřebují udělat poslední krůček. Více se o zápasech, které jsou na programu od 18:00, můžete dočíst v článku.

Preview zápasu Nizozemsko – Rakousko. Livesport

06:40 – Francie pod vedením Didiera Deschampse ještě nikdy na evropském šampionátu nevyhrála třetí zápas ve skupině. Zkušený kouč měl ve všech případech před daným utkáním už jistý postup, a rotoval proto sestavou – třikrát z toho byla bezbranková remíza a jednou prohra.

06:34 – V úterý se odehrají poslední zápasy ve skupinách C a D. Výsledky ve skupině C přitom mohou ulehčit postupovou matematiku i českému týmu, kterému by v případě výhry Dánska a prohry Slovinska o dva a více gólů stačila v posledním utkání k účasti ve vyřazovacích bojích i remíza.