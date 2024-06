Euro ONLINE, den 12: Mbappé by měl proti Polsku nastoupit. Rüdiger možná stihne osmifinále

Evropský šampionát je v plném proudu a také úterní program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – poslední zápasy, které mohou ulehčit postupovou matematiku i českému týmu, se totiž odehrají hned ve dvou skupinách. Hlavní události 12. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

15:36 – Francie by podle zdrojů webu L'Équipe měla proti Polsku nastoupit i s Kylianem Mbappém, jenž má z úvodního duelu ve skupině s Rakouskem (1:0) zlomený nos. Kapitán Les Bleus půjde do utkání s ochrannou maskou.

15:21 – Na Euro se ve třetím kole skupinové fáze uzavřely v Česku sázky za více než 2,2 miliardy korun. Celkově by měla vsazená suma po skončení ME překonat dosud rekordní fotbalové mistrovství světa v Kataru z roku 2022, kdy sázkaři utratili 3,6 miliardy korun. Největším favoritem na vítězství v šampionátu je momentálně Francie, následuje Německo s dříve často favorizovanou Anglií.

13:46 – Na večerní utkání s Rakouskem, kterým by měli zpečetit postup ze skupiny D, se chystají nejen nizozemští fotbalisté, ale i jejich fanoušci. V ulicích Berlína jich je kolem 40 tisíc a momentálně se srocují před pochodem na Olympijský stadion.

13:14 – Itálie si v pondělním souboji s Chorvatskem zajistila postup do osmifinále evropského šampionátu. V něm jí ale nepomůže obránce Riccardo Calafiori, který si odpyká trest za dvě žluté karty.

12:46 – Polsko se večerním utkáním proti Francii rozloučí s Eurem, derniéru před sebou každopádně nemá Robert Lewandowski. Pětatřicetiletý útočník Barcelony je připraven v národním týmu pokračovat. "Jednoho dne se možná probudím a řeknu si, že už musím v reprezentaci skončit, ale teď to ještě nebude. Tohle nebude můj poslední zápas," uvedl na tiskové konferenci.

11:12 – Antonio Rüdiger si v neděli poranil stehenní sval, a v pondělí tak absolvoval podrobné vyšetření, které přineslo povzbudivé zprávy. Pro německého obránce evropský šampionát pro tuto chvíli nekončí, doktoři jsou optimističtí a věří, že by mohl stihnout osmifinále.

10:50 – Už ve středu čeká národní tým na mistrovství Evropy poslední zápas v základní skupině a jeho soupeřem bude, jak už se ve skupinových utkáních o všechno stává na ME českou tradicí, Turecko. Je na místě být před utkáním optimisty? A pokud ano, tak proč? I tyto otázky zazněly v úterním díle podcastu Livesport Daily. Odpovídal na ně fotbalový redaktor MF DNES a serveru iDNES David Čermák. Celý podcast si můžete poslechnout na Livesport.cz.

Livesport Daily #287: Zápas proti Turecku bude i kvůli absenci Schicka bude hodně těžký, říká novinář David Čermák. Livesport

10:16 – "Věřili jsme až do poslední vteřiny, takhle to ve fotbale teď chodí. Postup jsme si proti Chorvatsku zasloužili, pokud jde o vytvořené šance. V určitých pasážích zápasu jsme hráli trochu jemně a ne nejlépe," uvedl trenér Luciano Spalletti. Celý rozhovor s ním si můžete přečíst v článku.

09:12 – Chorvaté od vzniku samostatné reprezentace na začátku devadesátých let s Itálií neprohráli ani v jednom z osmi dosavadních zápasů, naposledy se v pondělí ve třetím utkání v základní skupině B na Euru 2024 o body podělili po remíze 1:1.

07:50 – "Je to velmi frustrující, bojovali jsme až do konce. Bohužel fotbal s námi dnes večer nemilosrdně zatočil," řekl Luka Modrič po remíze 1:1 s Itálií. Co dalšího o pondělním utkání řekl, si můžete přečíst v článku.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

06:47 – Francie je jedinou evropskou reprezentací, která dokázala postoupit ze skupinové fáze kontinentálního i světového mistrovství ve všech sedmi případech od roku 2012.

06:42 – Třetími zápasy vrcholí také silně obsazená skupina D. Jisté je, že Poláci z ní již nemohou postoupit, zbývající tři týmy k osmifinále potřebují udělat poslední krůček. Více se o zápasech, které jsou na programu od 18:00, můžete dočíst v článku.

Preview zápasu Nizozemsko – Rakousko. Livesport

06:40 – Francie pod vedením Didiera Deschampse ještě nikdy na evropském šampionátu nevyhrála třetí zápas ve skupině. Zkušený kouč měl ve všech případech před daným utkáním už jistý postup, a rotoval proto sestavou – třikrát z toho byla bezbranková remíza a jednou prohra.

06:34 – V úterý se odehrají poslední zápasy ve skupinách C a D. Výsledky ve skupině C přitom mohou ulehčit postupovou matematiku i českému týmu, kterému by v případě výhry Dánska a prohry Slovinska o dva a více gólů stačila v posledním utkání k účasti ve vyřazovacích bojích i remíza.