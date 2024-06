Euro ONLINE, den 13: Skupina C nabídla rekordně málo gólů, Češi rozhodnou o své budoucnosti

Ve skupině C padlo jen sedm gólů.

Evropský šampionát je v plném proudu a také středeční program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – odehrají se poslední zápasy před vyřazovací částí. O postup se utkají týmy ve vyrovnané skupině E a také země ve skupině F, kde je i Česko. Hlavní události 13. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

06:32 – Poslední skupinový zápas čeká ve středu od 21:00 také Čechy. Pokud chtějí svěřenci Ivana Haška na turnaji pokračovat i ve vyřazovací části, musí v něm bezpodmínečně porazit Turecko. V souběžně hraném utkání vyzve Gruzie Portugalsko. Více informací o českém zápase najdete v článku.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

06:24 – Gareth Southgate naordinoval Anglii opatrný styl hry, přesto ostrovní stát postoupil ze skupiny C z prvního místa – a to s celkovým skóre 2:1. Obdobně si vedly i ostatní týmy s výjimkou Srbska, které dalo jen jednu branku. V dané skupině tak padlo jen sedm gólů, což je historické minimum základních skupin evropských šampionátů. Stejně jich padlo ještě v roce 2016, kdy taktéž ve skupině C byly Německo, Polsko, Ukrajina a Severní Irsko.

6:20 – Během závěrečného dne skupinové fáze se na rozhodne mimo jiné o postupujících z nejvyrovnanější skupiny E, v níž mají všechny týmy po dvou kolech na kontě tři body. Ve středu od 18:00 se utkají ve Stuttgartu Ukrajina s Belgií a ve Frankfurtu Slovensko s Rumunskem. Remíza dává jistotu účasti ve vyřazovací fázi Belgii, Rumunsku a Slovensku. Více informací najdete v článku.