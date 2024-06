Euro ONLINE, den 13: Skupina C nabídla rekordně málo gólů, Fodenova spolupráce s Kanem vázne

Ve skupině C padlo jen sedm gólů.

Evropský šampionát je v plném proudu a také středeční program jeho 17. edice slibuje fanouškům zajímavou porci zábavy – odehrají se poslední zápasy před vyřazovací částí. O postup se utkají týmy ve vyrovnané skupině E a také země ve skupině F, kde je i Česko. Hlavní události 13. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

14:00 – Volno měl dnes dopoledne Antonio Rüdiger. Německý obránce laboruje se stehenním svalem, zranění si přivodil v závěru utkání proti Švýcarsku.

13:20 – Dánsko a Slovinsko se postaraly o jednu z největších kuriozit mistrovství Evropy v Německu. Skandinávci obsadili konečné druhé místo ve skupině C vzhledem k málo vídané shodě díky lepšímu disciplinárnímu hledisku, což je při rovnosti bodů až sedmé rozhodující kritérium. Ještě večer po skončení závěrečných zápasů se přitom zdálo, že rozhodl koeficient z kvalifikace, což by bylo úplně poslední osmé kritérium. UEFA však následně upřesnila, že klíčová byla žlutá karta pro asistenta trenéra Slovinců Milivoje Novakoviče, kterou na turnaji trochu v utajení dostal.

13:10 – Křídelník Phil Foden naskočil do všech anglických zápasů na šampionátu – stejně jako kanonýr Harry Kane. Přesto od hráče Manchesteru City směřovala ke kapitánovi výběru přihrávka jen jedinkrát. Více jich od něj obdržel i brankář Jordan Pickford (3).

12:05 – Vše se zdá naprosto jasné. Česká reprezentace postoupí do osmifinále Eura 2024 jen v případě vítězství nad Tureckem. Další souvislosti tohoto zápasu, ale i zbývajících skupinových bojů, však nabízí myšlenky ke spekulacím. Například Slovensku s Rumunskem snadno vystačí k postupu vzájemná remíza a oba celky by mohly být spokojené. Více informací najdete v článku.

11:30 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Dnes půjde hned o dvě utkání, přičemž tím prvním je duel mezi Slovenskem a Rumunskem, který rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček. Více informací najdete v článku.

Studio k zápasu Slovensko - Rumunsko. Livesport

09:12 – Bitvy s Turky? Na Euru se dosud odehrály dvě. Obě důležité. A obě dopadly pro český národní tým neslavně. Klíčové zápasy šampionátů z let 2008 a 2016 si můžete připomenout na v článku na Livesport.cz.

08:57 – Na veledůležitý souboj Česka s Tureckem, který je na programu od 21:00 v Hamburgu, vyrazil také expert Livesport Zpráv a bývalý dlouholetý bundesligový hráč Jan Morávek, tentokrát vlakem.

Jan Morávek nabídne svůj pohled na zápas Česko – Turecko. Jan Morávek

06:32 – Poslední skupinový zápas čeká ve středu od 21:00 také Čechy. Pokud chtějí svěřenci Ivana Haška na turnaji pokračovat i ve vyřazovací části, musí v něm bezpodmínečně porazit Turecko. V souběžně hraném utkání vyzve Gruzie Portugalsko. Více informací o českém zápase najdete v článku.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

06:24 – Gareth Southgate naordinoval Anglii opatrný styl hry, přesto ostrovní stát postoupil ze skupiny C z prvního místa – a to s celkovým skóre 2:1. Obdobně si vedly i ostatní týmy s výjimkou Srbska, které dalo jen jednu branku. V dané skupině tak padlo jen sedm gólů, což je historické minimum základních skupin evropských šampionátů. Stejně jich padlo ještě v roce 2016, kdy taktéž ve skupině C byly Německo, Polsko, Ukrajina a Severní Irsko.

6:20 – Během závěrečného dne skupinové fáze se na rozhodne mimo jiné o postupujících z nejvyrovnanější skupiny E, v níž mají všechny týmy po dvou kolech na kontě tři body. Ve středu od 18:00 se utkají ve Stuttgartu Ukrajina s Belgií a ve Frankfurtu Slovensko s Rumunskem. Remíza dává jistotu účasti ve vyřazovací fázi Belgii, Rumunsku a Slovensku. Více informací najdete v článku.