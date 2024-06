Euro ONLINE, den 14: Eriksen odehrál 133. zápas za Dánsko, sudí Kovács rozdal 20 karet

Evropský šampionát má za sebou poslední skupinové zápasy, a na programu je tak pauza, po níž vypuknou vyřazovací boje jeho 17. edice. První z nich se odehrají už v sobotu, o odpočinku tak nemůže být řeč. Hlavní události 14. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

14:00 – Středeční zápas Česka s Tureckem na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu sledovalo na ČT Sport a na streamu 1,21 milionu lidí starších čtyř let. Šlo o druhé nejsledovanější utkání ve skupinách po úvodním duelu českého týmu s Portugalskem, který přilákal 1,32 milionu diváků. Na třetím místě byl zápas ČR-Gruzie. ČTK dnes údaje poskytla Česká televize.

12:45 – Mistrovství Evropy ve fotbale má za sebou 36 zápasů v základních skupinách a spousta fanoušků chvílemi pochybovala o tom, že má letošní turnaj výjimečnou kvalitu. Favorité možná ještě šetří síly na vyřazovací boje, spousta duelů však nadchla. Livesport Zprávy vybírají pět nejkrásnějších z dosavadního průběhu šampionátu. Kompletní sestřihy najdete v článku.

12:14 – Během středečního utkání Česka a Turecka ve skupině fotbalového mistrovství Evropy se ve fan zóně ve Stuttgartu odehrála potyčka, při které útočník zranil nožem tři lidi. Stuttgartská policie ve čtvrtek ČTK řekla, že do incidentu nebyli zapleteni občané České republiky. Útočníkem, kterého hlídka krátce poté zadržela, byl podle informací deníku Bild 25letý Turek, což ale policie odmítla ČTK potvrdit.

11:45 – Christian Eriksen je novým rekordmanem Dánska v počtu startů za seniorskou reprezentaci. Dvaatřicetiletý záložník jich posbíral už 133, na druhou příčku klesl obránce Simon Kjaer se 132 starty.

11:42 – Středeční utkání mezi Českem a Tureckem bylo hodně emotivní. Rozhodčí István Kovács v něm nakonec rozdal 20 karet, čímž stanovil nový rekord evropských šampionátů.

Rozhodčí Kovács rozdal českým a tureckým hráčům 20 karet. Profimedia

11:26 – Trenér Francie Didier Deschamps se zúčastní štafety s olympijským ohněm. Pětapadesátiletý kouč tři dny před začátkem her v Paříži ponese pochodeň ze známého tréninkového centra v Clairfontaine. Informoval o tom národní svaz. Spolu s Deschampsem se 23. července do štafety zapojí například i mistr světa z roku 2018 Blaise Matuidi, rozhodčí Clément Turpin nebo rekordmanka v počtu startů za francouzskou ženskou reprezentaci Sandrine Soubeyrandová.

10:03 – Jako o nepřesvědčivém vítězství informuje o středeční výhře tureckého týmu nad Českem ve skupině fotbalového mistrovství Evropy sportovní relace Sportschau německé veřejnoprávní stanice ARD. Češi, kteří po prohře šampionát opouštějí, museli podle Sportschau na hamburském stadionu bojovat nejen proti tureckému výběru, ale i nepřízni osudu. Celou zprávu o tom, co si o klíčovém českém zápase myslí německá média, najdete v článku.

09:07 – Jaké to bylo pro brankáře Matěje Kováře naskočit do utkání s Tureckem, v němž musel střídat zraněného Jindřicha Staňka? "Jsem vždycky nachystaný, kdyby se něco podobného stalo. Snažil jsem se koncentrovat na sebe a chtěl jsem do toho naskočit. Po pěti minutách jsem se chytil dlouhým balonem a cítil jsem se v pohodě," řekl mladý gólman Bayeru Leverkusen. Celý rozhovor s ním si můžete přečíst v článku.

08:29 – "Teď se mi to těžko hodnotí z individuálního pohledu, protože z toho týmového bych to nerad hodnotil jako neúspěch. Myslím si, že jsme předvedli české srdce a maximum na hřišti. Odvedli jsme všechno, co šlo, ale bohužel to nestačilo," prohlásil český záložník Lukáš Provod. Celý rozhovor týkající se utkání s Tureckem si můžete přečíst v článku.

07:56 – Kde hledat příčiny porážky a co si z tohoto Eura vzít? O tom se v podcastu Livesport Daily rozmluvil expert Livesport Zpráv Jan Morávek. Celý díl si můžete poslechnout v článku.

Livesport Daily #289: Skupina se dala zvládnout, výsledek na Euru je zklamání, říká Jan Morávek Livesport

07:14 – "Správní rozhodčí mají být ti, kteří nejsou vidět. Tady ten rozhodčí chtěl být muž zápasu, to nás mrzí. Křivda samozřejmě je, ale není to jen o tom," zlobil se po vyřazení českého týmu jeho kapitán Tomáš Souček. Celý rozhovor s reprezentačním záložníkem si můžete přečíst v článku.

06:41 – Na den přesně před 40 lety se odehrálo finále sedmého ročníku Eura. V něm se utkaly Francie a Španělsko a z premiérové trofeje se po výhře 2:0 radovali fotbalisté ze země galského kohouta. Památným se stal mimo jiné gól Michela Platiniho. Proti jeho volnému přímému kopu tehdy zakročil jindy jistý Luis Arconada, míč mu však v tomto případě podklouzl pod tělem, a francouzský útočník se tak radoval už z rekordní deváté branky na turnaji.

06:32 – Ve čtvrtek a v pátek se na šampionátu v Německu sice neodehraje ani jeden zápas, v plánu jich je však ještě celkem 15. Jaký je program vyřazovací části Eura, která začne v sobou, se můžete podívat v článku.

06:24 – Nestihli jste se podívat na všechny středeční zápasy a radi byste věděli, co se v nich událo? Livesport Zprávy pro vás nachystaly sestřihy všeho důležitého, co se v rozhodujících utkáních skupin E a F odehrálo. Najít je můžete v článku.