Euro ONLINE, den 15: Chorvatsko podruhé pyká za chování fanoušků, Foden je zpět v táboře Anglie

Evropský šampionát má za sebou poslední skupinové zápasy, a na programu je tak pauza, po níž vypuknou vyřazovací boje jeho 17. edice. První z nich se odehrají už v sobotu, o odpočinku tak nemůže být řeč. Hlavní události 14. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

19:04 – Chorvatský fotbalový svaz uvedl, že musí za chování fanoušků během svého posledního utkání na mistrovství Evropy proti Itálii zaplatit 105 tisíc eur (2,6 milionu korun). Bronzový tým z minulého světového šampionátu v pondělí v Lipsku po inkasovaném gólu v nastavení s úřadujícími kontinentálními mistry Italy remizoval 1:1 a turnaj pro něj skončil už ve skupině. UEFA mu už dříve udělila pokutu 27 500 eur (689 tisíc korun) za to, že jeho příznivci zapalovali světlice v druhém duelu skupiny proti Albánii. Nyní Chorvaté pykají za házení kelímků, pyrotechniku a nevhodné chování fanoušků.

18:32 – "Měla to být odpočinková vyjížďka. Jel jsem z kopce a chtěl jsem své rodině natočit krátké video. A najednou jsem letěl vzduchem bradou napřed. Mám pár škrábanců, ale to je vše. Jinak jsem v pořádku," vysvětlil anglický ofenzivní hráč Anthony Gordon svou nehodu na elektrokole.

18:25 – Phil Foden se vrátil do základního tábora anglické fotbalové reprezentace v Německu. Křídelník Manchesteru City odjel z dějiště ME ve středu, aby mohl být u porodu svého třetího dítěte. "Gratulujeme a vítáme tě zpět," napsal tým na sociální síti X v pátek. Foden odehrál všechny tři zápasy skupiny C a v osmifinálovém utkání proti Slovensku by měl nastoupit v základní sestavě. Střetnutí je na programu v neděli od 18:00 v Gelsenkirchenu.

18:12 – "Myslím, že spoléhají hlavně na individuální kvalitu. Vědí, že mají hráče, kteří mohou sami rozhodovat zápasy. Proto si myslím, že je můžeme překonat týmovou prací. Tyto velké týmy hrají lépe, když jsou dlouho pohromadě. Podle mě do toho také jdou od prvního zápasu zkrátka s tím, že jsou Anglie a musí turnaj výsledkově zvládnout," zhodnotil kapitán Slovenska Milan Škriniar osmifinálového soupeře Sokolů.

17:17 – Španělsko bude v osmifinále s Gruzií jednoznačným favoritem a na průběh zápasu dohlédne rozhodčí Francois Letexier. Z Francie budou i jeho asistenti, jmenovitě Cyril Mugnier a Mehdi Rahmouni.

15:26 – Konec českého národního týmu na Euru by se na počtu sázek neměl projevit. Sázkové kanceláře zatím evidují sázky na šampionát za zhruba 2,7 miliardy korun, objemem tak ME dohání nedávné MS v hokeji, kdy se prosázelo 2,9 miliardy korun. Čeští sázkaři raději sázejí na zápasy s jasnými favority, těch bude v osmifinálových zápasech více. Na pozici největších favoritů se opět vrátila Anglie, kurz na ni klesl také kvůli lehčím soupeřům ve vyřazovací fázi.

14:42 – Nejvíce zákroků (20) si ve skupinové fázi mistrovství Evropy připsal gruzínský brankář Giorgi Mamardašvili, jenž figuroval i v ideální jedenáctce Livesportu. Plnou polovinu z nich zaznamenal v utkání s Českem.

14:27 – Angličané se o postup do čtvrtfinále ME poperou se Slovenskem a píšťalky se v nedělním duelu chopí Umut Meler. Turecký sudí byl delegován jako hlavní rozhodčí, asistenty mu budou dělat Emre Eyisoy a Kerem Ersoy.

11:29 – Česká reprezentace klíčovou bitvu s Tureckem nezvládla a turnaj pro ní skončil hned ve skupině. Pro Livesport zprávy ale Euro pokračuje dál. Na cestě do Německa už je reportér Jakub Burian.

Cesta na Euro. Jakub Burian

10:21 – Český brankář Jindřich Staněk kvůli zranění ramene nedochytal zápas proti Turecku a podle informací webu iSport.cz se v brance neobjeví několik dalších měsíců. Magnetická rezonance údjně objevila vážnější problém, který by gólmana Slavie mohl vyřadit na celou podzimní část sezony. Více informací najdete v článku.

6:48 – Skupinová část mistrovství Evropy je minulostí. Kromě pořadí týmů ve skupinách je jasno také o tom, jak si jednotliví hráči vedli v nejrůznějších statistických srovnáních. Například největším rychlíkem dosavadního průběhu turnaje je vycházející slovinská hvězda Benjamin Šeško.

6:32 – Ve čtvrtek a v pátek se na šampionátu v Německu sice neodehraje ani jeden zápas, v plánu jich je však ještě celkem 15. Jaký je program vyřazovací části Eura, která začne v sobotu, se můžete podívat v článku.