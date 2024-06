Euro ONLINE, den 16: Füllkrug proti Dánsku opět počítá s rolí žolíka. Coman se odpojil od týmu

Dvoudenní čekání je u konce. Evropský šampionát má za sebou pauzu mezi skupinami a vyřazovacími boji a už dnes nabídne první dvě osmifinále. Kromě obhájců titulu z Itálie o postup mezi nejlepší osmičku zabojují také domácí Němci. Hlavní události 16. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

13:44 – Italský rozhodčí Daniele Orsato dostal na starosti pondělní osmifinále mezi Portugalskem a Slovinskem, asistovat mu budou jeho krajané Ciro Carbone a Alessandro Giallatini.

13:37 – S nejlepší formou půjdou do play off Němci a Španělé, zatímco obhájci titulu Italové a favorité Angličané s Francouzi zatím značně pokulhávají. Více se o tom ve svém Prostoru rozepsal expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

12:14 – Souboj o nejlepšího střelece Eura se zatím odehrává bez největších hvězd šampionátu. Chybí v něm Kylian Mbappé, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo nebo Harry Kane. Jak zatím vypadá pořadí na čele? Pořadí vládne třígólový Gruzínec Georges Mikautadze, kterého pronásleduje hned pětice vlčáků se dvěma přesnými zásahy – Niclas Füllkrug, Cody Gakpo, Razvan Marin, Jamal Musiala a Ivan Schranz.

12:10 – Hráči Španělska se v utkáních skupinové fáze dopustili celkem 46 faulů, víc jich zaznamenali pouze Rakušané (49). Jde o nejvyšší počet nedovolených zákroků španělského národního týmu od Eura 2008 (55).

12:04 – Švédský sudí Glenn Nyberg má před sebou třetí vystoupení na letošním Euru, tentokrát bude řídit pondělní osmifinálové utkání mezi Francií a Belgií. Na čarách mu budou asistovat Mahbod Beigi a Andreas Söderqvist.

11:56 – Od francouzské reprezentace se odpojil Kingsley Coman. Křídelník Bayernu odcestoval za manželkou domů do Stockholmu, aby byl u narození jejich čtvrtého potomka. Les Bleus čeká v pondělí v 18:00 osmifinále s Belgií.

10:11 – V jakém složení nastoupí německá ofenziva proti Dánsku? Podle trenéra Juliana Nagelsmanna je možné, že na hrotu útoku dostane přednost Niclas Füllkrug a Kai Havertz se posune o něco málo níž na místo Floriana Wirtze. Füllkrug však dál zůstává připravený na to naskočit do zápasu jako žolík. "Pokud bych měl stále naskakovat z lavičky a vedlo by to k titulu mistrů Evropy, vůbec bych se tomu nebránil," přiznal útočník Dortmundu.

Preview zápasu Německo – Dánsko. Livesport

08:55 – "Byli jsme nalosováni do opravdu těžké skupiny a na hráčích bylo vidět, že trochu bojují s očekáváními. Jsem rád, že jsme dokázali postoupit a nyní můžeme ukázat naší pravou tvář. Do zápasu jdeme uvolnění," řekl před úvodním osmifinále mistrovství Evropy trenér Itálie Luciano Spalletti.

06:40 – Zápasem obhájců titulu z Itálie proti Švýcarsku začne v sobotu na fotbalovém Euru vyřazovací fáze. Mírným favoritem úvodního osmifinále je Squadra azzurra, Švýcaři ale na turnaji v Německu zatím neprohráli. Duel na Olympijském stadionu v Berlíně má výkop v 18:00.

Preview zápasu Švýcarsko - Itálie Livesport

06:33 – Němci mohou do osmifinálového souboje s Dánskem vstoupit s lehkou hlavou. Na domácím Euru ční nad ostatními týmy v počtu gólů (8) i střel (58), mají nejvyšší procento držení míče (69%) i nejlepší přesnost přihrávek (92%).