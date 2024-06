Euro ONLINE, den 17: Anglii se fandí i na Wimbledonu. Rüdiger má znovu zdravotní problémy

Brzký konec obhájců titulu i postup domácího výběru, takový byl první osmifinálový den ve zkratce. Vyřazovací boje dnes v Německu pokračují dalšími dvěma zápasy a stejně jako v sobotu se bude na co dívat. Do akce jdou Slováci, kteří se pokusí o senzaci v duelu s Anglií. Ve druhém souboji o postup mezi nejlepší osmičku Španělé vyzvou překvapení šampionátu z Gruzie. Hlavní události 17. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

13:44 – Gernot Trauner přijde i o osmifinále evropského šampionátu proti Turecku, rakouský obránce Feyenoordu nestihne doléčit svalové zranění. To utrpěl ve druhém zápase skupiny s Polskem (3:1), v němž dával první gól utkání.

13:31 – Ibrahima Konaté se znovu zapojil do tréninku francouzské reprezentace. Obránce Liverpoolu je po zranění, kvůli němuž měl v sobotu volnější program, v pořádku a měl by být k dispozici pro pondělní osmifinálové klání s Belgií.

Preview zápasu Francie – Belgie. Livesport

13:24 – Se sebezapřením dohrával Antonio Rüdiger sobotní duel proti Dánsku (2:0). Německého obránce opětovně stápí stehenní sval a po utkání kulhal, v nejbližších hodinách ho čeká volnější program.

13:19 – Večerní zápas Anglie se Slovenskem je tématem i na Wimbledonu. Britská tenistka Ema Raducanuová den před startem turnaje v All England Clubu navlékla na tréninku dres se třemi lvíčky na prsou.

11:32 – Anglie v duelu se Slovenskem zkusí navázat na skvělou bilanci, kterou s našimi východními sousedy má. Ze šesti zápasů jich pět vyhrála a v jednom remizovala. Spoléhat se při tom bude na kanonýra Harryho Kanea, který dal v posledních šesti vyřazovacích kláních na velkých turnajích šest branek.

11:09 – Německo na Euru vstřelilo už 10 branek a je nejproduktivnějším týmem na turnaji. Svěřenci Juliana Nagelsmanna navíc už vyrovnali nejlepší střelecké výkony Nationalelf v historii kontinentálních šampionátů (1996, 2008 a 2012).

11:04 – Hororovou pětiminutovku prožil v osmifinále s Německem Joachim Andersen. Dánskému obránci nejprve rozhodčí neuznal gól na 1:0 kvůli titěrnému ofsajdu a obratem odpískal penaltu po jeho zákroku rukou ve vlastním pokutovém území. Po zápase se svého svěřence zastal trenér Kasper Hjulmand. "Nevím. co měl udělat jinak. Už jsem z těch pravidel o hraní rukou unavený. Přeci nemůžeme obránce nutit k tomu, aby běhali celý zápas s rukama za zády," posteskl si. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Německo - Dánsko Česká televize

10:48 – Historický zápas čeká dnes od 21:00 na fotbalisty Gruzie. Reprezentanti zakavkazské země při své premiérové účasti na Euru postoupili do osmifinále, ve kterém vyzvou Španělsko. O tom i o své slávistické minulosti se v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal Levan Kenia. Co říká o Gruzínském fotbale a proč se Čechům nedaří vychovávat technické hráče si přečtěte zde.

7:56 – Přerušení zápasu, bouřka ani pořádný slejvák neodradily dánské fanoušky v Dortmundu od toho, aby na tribunách srdnatě bojovali s výraznou domácí přesilou. Dva odvážlivci si dokonce zaskákali pod vodopádem, který začal padat ze střechy Vestfálského stadionu.

7:43 – Španělé se v nedělním osmifinále mistrovství Evropy v Německu utkají v duelu o postup mezi nejlepší osmičku s Gruzií. Suverénní fotbalisté La Roja, kteří jako jediní z 24 týmů neztratili ve skupině ani bod a neinkasovali, jsou jasnými favority. Výběr zakavkazské země je největším překvapením turnaje, když při premiérové účasti nečekaně postoupil z "české" skupiny.

Preview zápasu Španělsko - Gruzie Livesport

7:39 – Úřadující vicemistři Evropy Angličané vstoupí do vyřazovací fáze Eura duelem se Slovenskem. Výběr Albionu je jasným favoritem, na šampionátu v Německu ale zatím podává nepřesvědčivé výkony. Slováci se při druhé účasti v osmifinále pokusí poprvé projít mezi nejlepších osm týmů na velkém turnaji.

Preview zápasu Anglie - Slovensko Livesport

7:37 – Švýcarsko a Německo si jako první celky zajistily účast ve čtvrtfinále Eura 2024, oba týmy postoupily po výhrách 2:0. Podívejte se na sestřihy obou zápasů v našem článku.