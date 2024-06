Euro ONLINE, den 17: Dánská sprcha na tribunách a Slováci bojující o překvapení

Brzký konec obhájců titulu i postup domácího výběru, takový byl první osmifinálový den ve zkratce. Vyřazovací boje dnes v Německu pokračují dalšími dvěma zápasy a stejně jako v sobotu se bude na co dívat. Do akce jdou Slováci, kteří se pokusí o senzaci v duelu s Anglií. Ve druhém souboji o postup mezi nejlepší osmičku Španělé vyzvou překvapení šampionátu z Gruzie. Hlavní události 17. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

10:48 – Historický zápas čeká dnes od 21:00 na fotbalisty Gruzie. Reprezentanti zakavkazské země při své premiérové účasti na Euru postoupili do osmifinále, ve kterém vyzvou Španělsko. O tom i o své slávistické minulosti se v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal Levan Kenia. Co říká o Gruzínském fotbale a proč se Čechům nedaří vychovávat technické hráče si přečtěte zde.

7:56 – Přerušení zápasu, bouřka ani pořádný slejvák neodradily dánské fanoušky v Dortmundu od toho, aby na tribunách srdnatě bojovali s výraznou domácí přesilou. Dva odvážlivci si dokonce zaskákali pod vodopádem, který začal padat ze střechy Vestfálského stadionu.

7:43 – Španělé se v nedělním osmifinále mistrovství Evropy v Německu utkají v duelu o postup mezi nejlepší osmičku s Gruzií. Suverénní fotbalisté La Roja, kteří jako jediní z 24 týmů neztratili ve skupině ani bod a neinkasovali, jsou jasnými favority. Výběr zakavkazské země je největším překvapením turnaje, když při premiérové účasti nečekaně postoupil z "české" skupiny.

7:39 – Úřadující vicemistři Evropy Angličané vstoupí do vyřazovací fáze Eura duelem se Slovenskem. Výběr Albionu je jasným favoritem, na šampionátu v Německu ale zatím podává nepřesvědčivé výkony. Slováci se při druhé účasti v osmifinále pokusí poprvé projít mezi nejlepších osm týmů na velkém turnaji.

7:37 – Švýcarsko a Německo si jako první celky zajistily účast ve čtvrtfinále Eura 2024, oba týmy postoupily po výhrách 2:0. Podívejte se na sestřihy obou zápasů v našem článku.