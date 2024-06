Euro ONLINE, den 17: Schranz je v čele tabulky střelců, Kane poslal v prodloužení Anglii do vedení

Brzký konec obhájců titulu i postup domácího výběru, takový byl první osmifinálový den ve zkratce. Vyřazovací boje v Německu pokračují dvěma nedělními zápasy a znovu se bude na co dívat. Do akce jdou Slováci, kteří se pokusí o senzaci v duelu s Anglií. Ve druhém souboji o postup mezi nejlepší osmičku vyzvou Španělé překvapení šampionátu z Gruzie. Hlavní události 17. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

20:03 – Jak Angličané zakončili základní hrací dobu, tak načali prodloužení – Harry Kane hlavou otočil na 2:1 a pootevřel pro Albion brány čtvrtfinále.

19:55 – Gól Judea Bellinghama, který se v 95. minutě trefil parádními nůžkami, už platí. Osmifinále mezi Anglií a Slovenskem se tak bude prodlužovat.

19:10 – Phil Foden vyrovnal zkraje druhého poločasu na 1:1, leč z gólu se dlouho neradoval, odvolal ho totiž VAR.

18:49 – Anglie nedokázala odpovědět na gól slávisty Ivana Schranze z 25. minuty, Slováci tak v poločase osmifinálové bitvy vedou nad svěřenci Garetha Southgatea 1:0.

18:26 – Albion poprvé na turnaji prohrává. Ve 25. minutě využil díry v obraně a skvělé prostrkávačky Davida Strelce svým třetím gólem na turnaji Ivan Schranz. Forvard Slavie se tak vyrovnal Gruzínci Georgesi Mikautadzemu a Němci Jamalu Musialovi v čele tabulky střelců.

18:18 – Angličané v úvodních 17 minutách osmifinále herně opět nepřesvědčili, zato si stihli vykoledovat už tři žluté karty. Potrestáni byli Marc Guéhi, Kobie Mainoo a Jude Bellingham.

18:00 – Osmifinálový zápas mezi Anglií a Německem začal, jeho průběh můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

17:52 – Na stadionu v Gelsenkirchenu nechybí aní reportér Livesport Zpráv Jakub Burian. Z novinářských míst pod střechou má skvělý přehled o dění na hřišti, na míč ale nejspíš bude potřebovat dalekohled.

Výhled na stadionu v Gelsenkirchenu Jakub Burian

17:45 – Anglický gólman Jordan Pickford si po rozcvičení před osmifinálovým duelem se Slovenskem sundaval rukavici s bolestivou grimasou. Zvládne odchytat celý zápas?

17:21 – Na levé straně anglické obrany naskočí Kieran Trippier, který nedohrál poslední zápas ve skupině se Slovinskem. Poprvé na šampionátu začne v základní sestavě Kobbie Manioo.

Sestavy obou týmů Livesport

16:17 – Policisté zadrželi fanouška, který během osmifinálového zápasu Německo – Dánsko vylezl v sobotu večer pod střechu stadionu v Dortmundu. Jednadvacetiletý muž si prý chtěl pořídit fotografie, bezpečnost okolí neohrozil. Je vyšetřován z neoprávněného vstupu, případ řeší i UEFA.

16:09 – V posledním osmifinále se v úterý utkají Rakousko s Tureckem a na trávníku u toho bude i Artur Soares Dias, jenž zastane roli hlavního sudího. K ruce bude mít další Portugalce Paula Soaresa a Pedra Ribeiru.

16:05 – Němec Felix Zwayer bude jako hlavní rozhodčí řídit úterní osmifinálové ztkání mezi Rumunskem a Nizozemskem, asistenty mu budou dělat krajané Stefan Lupp a Marco Achmüller.

15:02 – Přestože tým kolem Milana Škriniara čeká jeden z hlavních favoritů celého Eura, nešetří fanoušci Slovenska před střetem s Albionem optimismem. Důkazem budiž jejich jednotné odpovědi na otázku, kdo večer vyhraje a postoupí do čtvrtfinále.

Anketa mezi slovenskými fanoušky. Livesport

14:46 – Na osmifinále proti Slovensku se chystají nejen angličtí fotbalisté, ale i jejich fanoušci. Jak ukazují záběry reportéra Livesport Zpráv z Gelsenkirchenu, náladu mají tři hodiny před výkopem dobrou.

Angličtí fanoušci v Gelsenkirchenu před zápasem se Slovenskem. Livesport

14:10 – Italský trenér Luciano Spalletti vzal osmifinálovou porážku 0:2 se Švýcarskem a vyřazení z Eura na sebe. Gli Azzurri převzal v srpnu po konci Roberta Manciniho, budování nového národního týmu si však podle něj vyžádá ještě nějaký čas. Ten od Italské fotbalové asociace dostane, předseda Gabriele Gravina potvrdil Spallettiho setrvání ve funkci. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Itálie. Česká televize

13:44 – Gernot Trauner přijde i o osmifinále evropského šampionátu proti Turecku, rakouský obránce Feyenoordu nestihne doléčit svalové zranění. To utrpěl ve druhém zápase skupiny s Polskem (3:1), v němž dával první gól utkání.

13:31 – Ibrahima Konaté se znovu zapojil do tréninku francouzské reprezentace. Obránce Liverpoolu je po zranění, kvůli němuž měl v sobotu volnější program, v pořádku a měl by být k dispozici pro pondělní osmifinálové klání s Belgií.

Preview zápasu Francie – Belgie. Livesport

13:24 – Se sebezapřením dohrával Antonio Rüdiger sobotní duel proti Dánsku (2:0). Německého obránce opětovně stápí stehenní sval a po utkání kulhal, v nejbližších hodinách ho čeká volnější program.

13:19 – Večerní zápas Anglie se Slovenskem je tématem i na Wimbledonu. Britská tenistka Ema Raducanuová den před startem turnaje v All England Clubu navlékla na tréninku dres se třemi lvíčky na prsou.

11:32 – Anglie v duelu se Slovenskem zkusí navázat na skvělou bilanci, kterou s našimi východními sousedy má. Ze šesti zápasů jich pět vyhrála a v jednom remizovala. Spoléhat se při tom bude na kanonýra Harryho Kanea, který dal v posledních šesti vyřazovacích kláních na velkých turnajích šest branek.

11:09 – Německo na Euru vstřelilo už 10 branek a je nejproduktivnějším týmem na turnaji. Svěřenci Juliana Nagelsmanna navíc už vyrovnali nejlepší střelecké výkony Nationalelf v historii kontinentálních šampionátů (1996, 2008 a 2012).

11:04 – Hororovou pětiminutovku prožil v osmifinále s Německem Joachim Andersen. Dánskému obránci nejprve rozhodčí neuznal gól na 1:0 kvůli titěrnému ofsajdu a obratem odpískal penaltu po jeho zákroku rukou ve vlastním pokutovém území. Po zápase se svého svěřence zastal trenér Kasper Hjulmand. "Nevím. co měl udělat jinak. Už jsem z těch pravidel o hraní rukou unavený. Přeci nemůžeme obránce nutit k tomu, aby běhali celý zápas s rukama za zády," posteskl si. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Německo - Dánsko Česká televize

10:48 – Historický zápas čeká dnes od 21:00 na fotbalisty Gruzie. Reprezentanti zakavkazské země při své premiérové účasti na Euru postoupili do osmifinále, ve kterém vyzvou Španělsko. O tom i o své slávistické minulosti se v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal Levan Kenia. Co říká o Gruzínském fotbale a proč se Čechům nedaří vychovávat technické hráče si přečtěte zde.

7:56 – Přerušení zápasu, bouřka ani pořádný slejvák neodradily dánské fanoušky v Dortmundu od toho, aby na tribunách srdnatě bojovali s výraznou domácí přesilou. Dva odvážlivci si dokonce zaskákali pod vodopádem, který začal padat ze střechy Vestfálského stadionu.

7:43 – Španělé se v nedělním osmifinále mistrovství Evropy v Německu utkají v duelu o postup mezi nejlepší osmičku s Gruzií. Suverénní fotbalisté La Roja, kteří jako jediní z 24 týmů neztratili ve skupině ani bod a neinkasovali, jsou jasnými favority. Výběr zakavkazské země je největším překvapením turnaje, když při premiérové účasti nečekaně postoupil z "české" skupiny.

Preview zápasu Španělsko - Gruzie Livesport

7:39 – Úřadující vicemistři Evropy Angličané vstoupí do vyřazovací fáze Eura duelem se Slovenskem. Výběr Albionu je jasným favoritem, na šampionátu v Německu ale zatím podává nepřesvědčivé výkony. Slováci se při druhé účasti v osmifinále pokusí poprvé projít mezi nejlepších osm týmů na velkém turnaji.

Preview zápasu Anglie - Slovensko Livesport

7:37 – Švýcarsko a Německo si jako první celky zajistily účast ve čtvrtfinále Eura 2024, oba týmy postoupily po výhrách 2:0. Podívejte se na sestřihy obou zápasů v našem článku.