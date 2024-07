Euro ONLINE, den 18: Yamal opět překonával rekordy, Kvaracchelija ocenil výkon Španělů

Evropský šampionát je v plném proudu a také pondělní program jeho 17. edice nabídne fanouškům zajímavou porci zábavy. Francie v atraktivním osmifinálovém souboji vyzve Belgii a o čtvrtfinále zabojují také Portugalci, kteří se utkají se Slovinskem. Hlavní události 18. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

06:35 – Gruzie se v osmifinále mistrovství Evropy proti Španělsku ujala vedení, náskok však neudržela a favoritovi nakonec podlehla 1:4. "V prvním poločase jsme měli i trochu smůly, pak by zápas mohl vypadat trochu jinak. Musíme však uznat, že Španělé byli lepší," řekl po utkání gruzínský tahoun Chviča Kvaracchelija.

06:30 – Souboj dvou velkých rivalů nabídne pondělní osmifinále fotbalového mistrovství Evropy. V Düsseldorfu se od 18:00 však poprvé po 40 letech na kontinentálním šampionátu utkají Francie s Belgií. Oba týmy nečekaně postoupily až z druhého místa ve skupině, Les Bleus navíc na turnaji ještě nevstřelili gól ze hry. Přesto jsou papírovým favoritem. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Francie – Belgie. Livesport

06:20 – Lamine Yamal se ve věku 16 let a 353 dní stal nejmladším hráčem, který se objevil ve vyřazovacím zápase Eura. Překonal zápis Angličana Judea Bellinghama (18 let a 4 dny na minulém ME). Mladík z Barcelony se pak stal teprve druhým hráčem do 18 let ve vyřazovací fázi velkého turnaje po sedmnáctiletém Pelém na MS 1958 ve Švédsku.

Yamal byl aktivní i v zápase proti Gruzii. Opta by Stats Perform

06:10 – Gruzie ve druhém nedělním osmifinále nakročila k další senzaci, když se v 18. minutě ujala nad Španělskem vedení a uštědřila mu vůbec první gól na turnaji. Další skalp favorita však k tomu portugalskému nepřidala, hráči La Roja se nenechali vykolejit, otočili skóre a závěr zápasu změnili v exhibici. Po vítězství 4:1 se mohou těšit na čtvrtfinále, které bude pro mnohé fanoušky předčasným finále. V pátek 5. července se totiž Španělsko utká s domácím Německem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Španělsko - Gruzie (4:1). Česká televize

06:05 – Už se zdálo, že anglické trápení na Euru skončí v osmifinále na agilních Slovácích. Výběr italského trenéra Franceska Calzony ještě v 94. minutě nad mdlým favoritem vedl, jenže pak parádními nůžkami vyrovnal Jude Bellingham a zkraje prodloužení rozhodl Harry Kane o vítězství Albionu 2:1 a postupu. Třetí branka Ivana Schranze na turnaji, jíž se slávistický útočník dotáhl na čelo tabulky střelců, tak Slovensku na historický postup mezi nejlepších osm týmů ME nestačila, ve čtvrtfinále v sobotu 6. července změří síly se Švýcarskem Anglie. Více informací najdete v článku.