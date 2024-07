Euro ONLINE, den 19: Ronaldovi nejdou přímé kopy, skvělý Costa se zapsal do historie

Evropský šampionát je v plném proudu a také úterní program jeho 17. edice nabídne fanouškům pořádnou porci zábavy. Rozhodovat se bude o posledních dvou čtvrtfinalistech. Rumuni nejprve zkusí překvapit favorizované Nizozemce a o pár hodin později se pokusí skvělou formu prodat Rakušané, kteří v osmifinálovém klání vyzvou Turky. Hlavní události 19. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

10:20 – Granit Xhaka je v péči lékařů a čeká na výsledky podrobného vyšetření. Švýcarského záložníka trápí svalové zranění a je ohrožen jeho start ve čtvrtfinále ME proti Anglii.

10:05 – Italský fotbalový svaz (FIGC) po nezdaru národního týmu na mistrovství Evropy vyhlásil předčasné volby. Podle svazového webu se uskuteční letos v listopadu místo původního termínu stanoveného na březen 2025.

09:50 – Hráči Francie v osmifinále mistrovství Evropy porazili Belgii nejtěsnějším možným způsobem, o jediný gól se "postaral" tečí do vlastní sítě obránce Jan Vertonghen po střele střídajícího Randala Kola Muaniho. Ten přišel na hřiště až po uplynutí hodiny hry a pět minut před koncem způsobil rozhodující moment. "Je to hezké, gól v samém závěru osvobozuje celý tým. To je role náhradníka, vnést trochu svěžesti na trávník a korunovat práci, kterou odvedli vaši spoluhráči. Podařilo se nám udržet čisté konto a skórovat, jsme hrdí. Myslím, že můžeme vítězství v klidu oslavit a soustředit se na další zápas," pochvaloval si útočník PSG.

Sestřih zápasu Francie - Belgie (1:0). Česká televize

08:40 – Kingsley Coman se podruhé během evropského šampionátu odpojil od francouzské reprezentace. Křídelník po včerejší výhře nad Belgií znovu odletěl do Švédska za svou manželkou, se kterou očekává narození čtvrtého potomka.

07:35 – Souboj dvou skvělých brankářů nabídlo osmifinále mezi Portugalskem a Slovinskem. Zatímco před penaltovým rozstřelem kraloval zejména Jan Oblak, v něm na sebe strhl pozornost Diogo Costa. Gólman Porta chytil všechny tři pokusy protihráčů. Povedlo se mu to jako prvnímu brankáři v dějinách ME.

06:25 – Francie v pondělním osmifinále skolila Belgii, tuhle reprezentaci přitom porazila už popáté za sebou (1984-2024), pokud tedy vynecháme přátelská utkání a započítáme do statistik jen ta soutěžní. Proti tomuto soupeři je to pro Les Bleus vůbec nejdelší vítězná série v historii, mezi lety 1938 až 1944 vyhráli Francouzi nad výběrem Belgičanů čtyřikrát v řadě.

06:20 – Zajímavou statistiku přinesla jedna z anglických televizí během osmifinálového utkání mezi Portugalskem a Slovinskem. Cristiano Ronaldo se na evropských šampionátech ve své kariéře postavil k celkem 58 přímým kopům, skóroval z nich přitom jen jednou. Statistiky nezměnil k lepšímu ani po prvním poločase aktuálního souboje play off.

Ronaldo neproměnil ani jednu z osmi střel. Opta by Stats Perform

06:10 – Francouzský útočník Kylian Mbappé se sice v pondělním osmifinále na Euru proti Belgii gólově neprosadil, byl ovšem aktivní, což dokazuje jeho statistika 5 střeleckých pokusů na bránu. To je pro něj kariérně druhý největší počet v těch zápasech za reprezentaci, ve kterých nakonec neskóroval. Svých rekordních 6 střel vyprodukoval na minulém evropském šampionátu, paradoxně také v osmifinálovém utkání. V souboji se Švýcarskem si nakonec rovněž přesný zásah nepřipsal.