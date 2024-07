Euro ONLINE, den 20: Günok lapil v nastavení jistý gól, UEFA prošetří Demiralovu oslavu

Evropský šampionát poznal nejlepší osmičku své 17. edice a před blížícími se čtvrtfinálovými boji ve středu odpočívá. Jak se aspiranti na zlato připravují na další klíčové boje? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

12:13 – Evropská fotbalová unie (UEFA) prošetří kontroverzní gesto Meriha Demirala, kterým turecký obránce oslavil svůj druhý gól v úterním vítězném osmifinále s Rakouskem (2:1). UEFA ve středu oznámila, že již pověřila vyšetřovatele. V případě, že vyhodnotí Demiralovo chování jako nevhodné, hrozí stoperovi Al Ahlí zápasový trest.

10:56 – Evropský šampionát dospěl do čtvrtfinále a v dosavadním průběhu padla rovná stovka branek, tu jubilejní dal v úterním utkání s Tureckem Michael Gregoritsch.

10:52 – Švýcarsko půjde do sobotního čtvrtfinále ME proti Anglii i se svým kapitánem. Granita Xhaku limitovalo svalové zranění, nicméně úterní testy neodhalily závažný problém.

10:44 – "Když prohráváte o dva góly, není to snadné. Tým zkusil všechno. Dali jsme kontaktní gól a pak jsme měli dostatek času na srovnání. Když ale máte v brance Gordona Bankse, je to těžké," prohlásil rakouský trenér Ralf Rangnick s narážkou na tureckého brankáře Merta Günoka, který vynikajícím zákrokem zastavil cestu míče do sítě po hlavičce Christopha Baumgartnera v úplném závěru úterního zápasu. "Potřebujete taky trochu štěstí. Pokud by Baumgartnerova hlavička skončila v síti, mohli jsme vyhrát," doplnil Rangnick. Více informací v článku.

09:54 – Parádní nůžky Judea Bellinghama? Sólo akce Nica Williamse? Nebo snad parádní obstřel Švýcara Rubena Vargase? UEFA vybírá nejkrásnější branku osmifinále...

07:07 – Hlavička Christopha Baumgartnera z 94. minuty utkání mezi Tureckem a Rakouskem měla hodnotu xG 0,94. Jinými slovy, brankář Mert Günok vytasil fantastický zákrok, kterým chytil takřka jistý gól a poslal svůj tým do čtvrtfinále Eura.

06:00 – Arda Güler je po Waynu Rooneym a Cristianu Ronaldovi teprve třetím teenagerem, který během jednoho mistrovství Evropy dokázal skórovat i asistovat.

05:57 – Turecko vstoupilo do osmifinálového souboje na evropském šampionátu proti Rakousku famózně a už v první minutě se ujalo vedení. Šestadvacetiletý stoper Merih Demiral se o onen přesný zásah postaral, a to přesně v 57. vteřině, a vstřelil tak nejrychlejší branku v historii vyřazovacích bojů na turnajích nejlepších mužstev Evropy. Zároveň jde o nejrychleji inkasovanou branku Rakušanů od roku 1965, kdy se za tehdejší NDR prosadil rovněž v Lipsku Jürgen Nöldner.