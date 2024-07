Euro ONLINE, den 23: Pedri už si na šampionátu nezahraje, Pepe ještě kariéru neuzavřel

Evropský šampionát je v plném proudu a také sobotní program jeho 17. edice nabídne fanouškům pořádnou porci zábavy. V Německu budou totiž k vidění další dvě čtvrtfinálové bitvy. Nejprve se představí fotbalisté Švýcarska, kteří budou chtít z turnaje vyprovodit favorizované Angličany a následně dojde i k souboji Nizozemska s Tureckem. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

15:05 – Pořadatel letošního Eura a jeden z favoritů na vítěze je vyřazen. Ani silný výběr Německa nestačil na rozjeté Španěly. Utkání analyzoval expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek. Více informací najdete v článku.

14:45 – Klíčovým mužem Španělska v utkání proti Německu byl ofenzivní hráč Dani Olmo, autor jedné trefy a gólové nahrávky, který se jako náhradník podílel již na pěti gólech na finálových turnajích evropských šampionátů, zaznamenal totiž dva góly a tři asistence. Pouze jeho krajan Cesc Fábregas se může pochlubit přesně stejnou bilancí.

13:49 – Mikel Merino vysvětlil, proč po vstřelení rozhodujícího gólu ve čtvrtfinále se zaťatou pěstí obkroužil rohový praporek. Identickým gestem tak uctil svého otce, který na stejném stadionu ve Stuttgartu zvolil tuto oslavu před 33 lety. "La Roja" vyřadila domácí Německo, záložník stanovil ve 119. minutě přesnou hlavičkou konečné skóre 2:1 po prodloužení. Podle Merina musí mít stadion pro rodinu něco speciálního. Více informací najdete v článku.

13:15 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Dnes půjde o duel mezi Anglií a Švýcarskem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek. Více informací najdete v článku.

11:20 – Hvězdný fotbalista Kylian Mbappé není po zlomenině nosu úplně fit, jeho Francie ale na mistrovství Evropy v Německu prošla už do semifinále. Kapitán "Les Bleus" řekl, že během prodloužení pátečního čtvrtfinále proti Portugalsku se už cítil unavený, proto si řekl o střídání. V postupové euforii se nechtěl příliš zaobírat tím, že jeho tým na turnaji stále nedal gól ze hry. Tentokrát po bezbrankovém průběhu uspěl až 5:3 v penaltovém rozstřelu. Více informací najdete v článku.

09:45 – Portugalský obránce Pepe se v pátek večer po vyřazení na mistrovství Evropy v Německu ještě nechtěl loučit. Bývalý fotbalista Realu Madrid se ve svých 41 letech stal nejstarším účastníkem evropského šampionátu v historii. "Teď není ten správný čas mluvit o posledním loučení s národním týmem," řekl Pepe, kterému 1. července vypršela smlouva s Portem. "O tom bude příležitost mluvit později," dodal.

09:35 – "Jsem hrdý na tuto partu, na tak oddanou skupinu hráčů, kteří jsou příkladem pro naši zemi, pro naši společnost a pro všechny sportovce, kteří chtějí být konkurenceschopní a chtějí se každý den zlepšovat a být každý den o něco lepší," řekl novinářům nadšený De la Fuente po postupu Španělska do semifinále evropského šampionátu. Více informací najdete v článku.

09:30 – Angličané byli před turnajem považováni za jednoho z hlavních uchazečů o titul fotbalových mistrů Evropy, Švýcaři naopak za outsidery. Od začátku šampionátu se však náhled na oba celky změnil a před vzájemným soubojem ve čtvrtfinále se nůžky rozdílu svírají k sobě. V čem se mohou tito soupeři zaskočit? Více informací najdete v článku.

08:00 – Pedri byl nucen odstoupit ze čtvrtfinále Eura kvůli zranění kolene, kterému předcházel tvrdý zákrok Toniho Kroose. Bohužel pro španělského záložníka jde o výron, který si vyžádá odpočinek. Podle španělské fotbalové federace tak už hráč Barcelony do turnaje nezasáhne, brzy ovšem budou provedena další vyšetření, která nabídnou konkrétnější odpovědi.

07:25 – Fotbalisté Anglie se v úvodním sobotním čtvrtfinále Eura utkají se Švýcary, kteří usilují o premiérový postup do semifinále. Úřadující vicemistři Evropy by prošli mezi nejlepší čtyřku evropského šampionátu už počtvrté a zůstali by ve hře o vysněnou trofej, která "Albionu" stále chybí. Utkání v Düsseldorfu má výkop v 18:00 a řídit ho budou italští sudí v čele s hlavním Danielem Orsatem. Více informací najdete v článku.

07:10 – K nutnému kroku musela sáhnout Francie před druhou částí prodloužení ve čtvrtfinále Eura proti Portugalsku. Posledních patnáct minut zkrátka nemohl dohrát Kylian Mbappé, jenž musel být vystřídán, a to kvůli potížím s nosem, který si zlomil ve skupinové fázi v utkání s Rakouskem. Po skončení prvního prodloužení usedl na lavičku, sundal ochrannou masku, se kterou absolvoval poslední zápasy, a bolavé místo si sám chladil. Možná se mu i pár minut předtím již začala točit hlava.

06:50 – Bez většího vzrušení dopadl první poločas čtvrtfinálového utkání mezi Portugalskem a Francií. Že oba týmy neuměly být směrem dopředu aktivní ani efektivní, dokazuje bizarní statistika hráčů na dvou odlišných postech. Zatímco francouzský brankář Mike Maignan se dotkl míče ve 12 případech, portugalský útočník Cristiano Ronaldo zaznamenal pouze 11 doteků.

06:45 – Německo v závěru druhé půle dokázalo dostat čtvrtfinálový souboj se Španělskem do prodloužení, o vyrovnávací trefu se přitom postaral Florian Wirtz. Ten se tak ve věku 21 let a 63 dní stal historicky vůbec nejmladším střelcem Nationalelf ve vyřazovací části evropských šampionátů.