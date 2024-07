Euro ONLINE, den 28: Nizozemci neumí semifinále, Simons autorem nejrychlejšího gólu

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do finále na druhém Euru za sebou. Přestože se poslední zápas ME v Německu odehraje až v neděli, neznamená to, že se v zákulisí nic neděje. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

06:30 – Nizozemsko ve středečním utkání mezi čtyřkou nejlepších v Německu prohrálo s Anglií, a na turnaji tak skončilo. Historicky se pro výběr Oranje jednalo už o pátý výpadek ze semifinále z minulých 6 případů na evropském šampionátu. Žádná jiná reprezentace nemá v tomto ohledu horší bilanci.

06:25 – Už v 7. minutě se Nizozemsko radovalo v utkání proti Anglii z vedení, o což se postaral svou výstavní trefou Xavi Simons. A od roku 1996 je to vůbec nejrychlejší branka na evropských šampionátech v rámci semifinále. Naposledy ještě dříve skóroval bývalý anglický reprezentant Alan Shearer v duelu s Německem, konkrétně už ve 3. minutě.

06:15 – Gól Harryho Kanea pro anglického kanonýra znamenal šestý zásah ve vyřazovací části Eura v kariéře. To je nový rekord. S devíti góly v podobné fázi ME a MS dohromady je také čerstvým rekordmanem mezi evropskými fotbalisty.

06:00 – Anglie zdolala po obratu Nizozemsko 2:1 a podruhé za sebou je ve finále mistrovství Evropy, kde vyzve Španělsko. Napínavé utkání rozhodl v 90. minutě přesným zásahem k tyči Ollie Watkins. V neděli obhájci stříbra nastoupí na Olympijském stadionu v Berlíně proti Španělům, kteří v úterý zdolali Francii stejným výsledkem.