Euro ONLINE, den 29: Southgate by měl zůstat na lavičce Anglie, Shaw hraje o dárek k narozeninám

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do finále na druhém Euru za sebou. Přestože se poslední zápas ME v Německu odehraje až v neděli, neznamená to, že se v zákulisí nic neděje. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

07:01 – Ve finále mistrovství Evropy se bude rozhodovat také o králi střelců. V boji o zlato se představí dva ze šesti fotbalistů, kterým se v dosavadním průběhu šampionátu podařilo dát tři branky. Na španělské straně Dani Olmo, na té anglické Harry Kane.

06:55 – O lístky na finále mistrovství Evropy je enormní zájem. Překupníci je údajně prodávají až za 4 tisíce liber (více než 100 tisíc korun).

06:40 – Trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate by měl zůstat na lavičce Albionu i v případě prohry ve finále se Španělskem. Shodují se na tom angličtí novináři s kontakty ve vedení fotbalové asociace.

06:11 – Ve středečním semifnále Luke Shaw v poločase vystřídal Kierana Trippiera a ve svém druhém startu od únorového zranění spolehlivým výkonem pomohl Anglii k postupu do finále. Dnes slaví 29. narozeniny a je jasné, že v neděli by si k nim rád nadělil pohár pro mistry Evropy. Ve finále má na co navazovat. Vždyť na posledním Euru byl jediným střelcem Albionu v zápase o zlato.