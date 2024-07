Euro ONLINE, den 29: Southgate by měl zůstat na lavičce Anglie, Yamal si dobírá Mbappého

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do finále na druhém Euru za sebou. Přestože se poslední zápas ME v Německu odehraje až v neděli, neznamená to, že se v zákulisí nic neděje. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

12:55 – Berlínská fan zóna pro vrcholící fotbalové mistrovství Evropy díky opakovaně využitelnému nádobí uspořila dva miliony jednorázových obalů nápojů a potravin. Německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) pořadatele a představitele metropole za klimaticky šetrný přístup ocenila a dala je Evropské fotbalové unii (UEFA) za příklad.

11:50 – Finále Eura se neúprosně blíží. A na straně Španělska je jedna statistika, ktrou by svěřenci Luise de la Fuenteho rádi dodrželi. Od roku 2001 totiž platí stěží uvěřitelné pravidlo. Když španělský národní tým postoupí do finále velkého reprezentačního turnaje, nebo nějaký ze španělských klubů do finále evropského poháru, vždycky se raduje z vítězství.

10:02 – Zdá se, že na Euru vznikla nová rivalita, která by mohla okořent tradiční fotbalové El Clásico. Španělský klenot Barcelony Lamine Yamal po výhře nad Francií, pod kterou se podepsal jedním gólem, chtěl na tiskovou konferenci popíchnout novou hvězdu Realu Kyliana Mbappého. Masku Leonarda z pohádky Želvy Ninja, ale až před novináře nepronesl, těsně před rozhovory mu jí vzal jeden z členů mediálního týmu španělské reprezentace.

07:01 – Ve finále mistrovství Evropy se bude rozhodovat také o králi střelců. V boji o zlato se představí dva ze šesti fotbalistů, kterým se v dosavadním průběhu šampionátu podařilo dát tři branky. Na španělské straně Dani Olmo, na té anglické Harry Kane.

06:55 – O lístky na finále mistrovství Evropy je enormní zájem. Překupníci je údajně prodávají až za 4 tisíce liber (více než 100 tisíc korun).

06:40 – Trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate by měl zůstat na lavičce Albionu i v případě prohry ve finále se Španělskem. Shodují se na tom angličtí novináři s kontakty ve vedení fotbalové asociace.

06:11 – Ve středečním semifnále Luke Shaw v poločase vystřídal Kierana Trippiera a ve svém druhém startu od únorového zranění spolehlivým výkonem pomohl Anglii k postupu do finále. Dnes slaví 29. narozeniny a je jasné, že v neděli by si k nim rád nadělil pohár pro mistry Evropy. Ve finále má na co navazovat. Vždyť na posledním Euru byl jediným střelcem Albionu v zápase o zlato.