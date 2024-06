Euro ONLINE, den 3: Eriksen otevřel dánský střelecký účet, Weghorst napodobil Hesselinka

Evropský šampionát už je v plném proudu a také nedělní program jeho 17. edice fanouškům slibuje zajímavou podívanou. Do turnaje vstoupí mimo jiné jeden z favoritů na celkové vítězství – Anglie. Hlavní události třetího dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

18:40 – Evropská fotbalová unie zahájila disciplinární řízení s Albánií kvůli chování jejích fanoušků v sobotním utkání mistrovství Evropy proti Itálii. UEFA dnes v prohlášení uvedla, že se bude mimo jiné zabývat průnikem albánského příznivce na trávník v závěrečných minutách duelu, který favorizovaní obhájci titulu Italové po obratu vyhráli 2:1.

18:36 – Čeští fotbalisté si v Lipsku, kde sehrají první utkání na Euru proti Portugalsku, už zatrénovali. Kapitán Tomáš Souček absolvoval část otevřenou pro média bez úlev. Součástí přípravy na úvodní duel byl i basketbal.

18:26 – Wout Weghorst je prvním hráčem od roku 2008, který se v dresu nizozemské reprezentace střelecky prosadil ve třech zápasech po sobě, do nichž naskočil až jako střídající hráč. Před ním se to naposledy podařilo Janu Vennegoorovi of Hesselinkovi.

18:18 – Krásný příběh na evropském šampionátu píše Christian Eriksen. Záložník Manchesteru United, který před třemi lety na Euru zkolaboval a bojoval o život, totiž vstřelil úvodní gól Dánska na právě probíhajícím mistrovství Evropy a otevřel tak skóre zápasu se Slovinskem. Jeho další průběh můžete sledovat živě na Livesport.cz.

17:07 – Slovinsko se ve svém prvním zápase na Euro pokusí zaskočit favorizované Dánsko v útoku s hvězdným útočníkem Benjaminem Šeškem. V sestavě obhájců semifinálové účasti z posledního evropského šampionátu nechybí podle očekávání Christian Eriksen.

Základní sestavy Slovinska a Dánska. Livesport

16:54 – Nizozemci zvítězili v úvodním střetnutí skupiny D nad Polskem 2:1. Jasná dominance Oranjes přišla vniveč v 16. minutě, kdy zužitkoval první šanci outsidera Adam Buksa, jenž se při absenci Roberta Lewandovského objevil na hrotu útoku. Pokračující tlak favorita na stadionu v Hamburku, se kterým se hráči nemohli k nevoli obou táborů den před výkopem seznámit vinou péče o čerstvě položený trávník, zužitkoval po necelé půlhodině hry s pomocí výrazné teče Cody Gakpo. Vítězný zásah měl chvíli před koncem na svědomí žolík Wout Weghorst, který byl na hřišti pouhé dvě minuty. Více informací v článku.

Sestřih zápasu. Livesport CZ+SK

16:22 – Bez hráče Ajaxu nastoupila nizozemská reprezentace k úvodnímu zápasu mistrovství Evropy proti Polsku. To se na závěrečném turnaji stalo poprvé od Eura 2008.

16:00 – V tréninkovém komplexu Stuttgartu absolvuje pondělní a úterní trénink švýcarská reprezentace. Důvodem je špatný stav hřiště ve Waldau, kde má Švýcarsko na mistrovství Evropy "základnu". Po středečním zápase se Skotskem by se měli Švýcaři do Waldau vrátit, avšak na jiné hřiště, které se bude kontrolovat ve čtvrtek.

15:50 – O přestávce úvodního utkání skupiny D mezi Polskem a Nizozemskem je stav vyrovnaný 1:1, byť herně i pohled na statistiky naznačuje, že navrch mají Oranjes.

Poločasové statistiky. Opta by Stats Perform

15:29 – Oranjes přispěchali s rychlou odpovědí. Nizozemci srovnali stav utkání na 1:1 po tečované střele Codyho Gakpa, ofenzivní univerzál Liverpoolu se prosadil zaslouženě, v dosavadním průběhu utkání totiž platil za nejnebezpečnějšího hráče na trávníku.

15:17 – Navzdory velké aktivitě Nizozemska se dostalo do vedení v prvním nedělním utkání Polsko. Bíločervení se radovali po standardní situaci ze 16. minuty, kdy se prosadil hlavou forvard Antalyasporu Adam Buksa.

14:15 – Nedělní program evropského šampionátu načne souboj mezi Nizozemskem a Polskem, do nějž kvůli zranění nenastoupí největší hvězda bíločervených Robert Lewandowski. V základní sestavě Oranjes, kteří mají v Hamburku obrovskou podporu fanoušků, chybí křídelník Leverkusenu Jeremie Frimpong. Průběh utkání, které má výkop v 15 hodin, můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Základní sestavy Nizozemska a Polska. Livesport

13:52 – Policie postřelila poblíž hlavní hamburské třídy Reeperbahn muže ozbrojeného sekerou, který předtím zaútočil na fotbalové fanoušky. Těch jsou při příležitosti Eura v centru druhého nejlidnatějšího německého města desítky tisíc. Příčina útoku zatím není známá, útočník je podle deníku Bild v ohrožení života.

12:41 – Jesús Gil Manzano byl delegován jako hlavní rozhodčí pro nedělní zápas Rakousko – Francie, na pomezí se představí španělští asistenti Diego Barbero a Ángel Nevado.

12:16 – Čeští fotbalisté dopoledne odcestovali ze základny v Hamburku do Lipska k úternímu prvnímu utkání na mistrovství Evropy proti Portugalsku. Reprezentanti vyrazili do 300 km vzdáleného dějiště zápasu vlakem a více než tříhodinovou cestu plánovali strávit mimo jiné hraním karet. V podvečer si svěřenci kouče Ivana Haška zatrénují. Více informací najdete v článku.

11:55 – Álvaro Morata se stal prvním španělským fotbalistou, který se střelecky prosadil na třech evropských šampionátech. Útočník včera otevřel skóre duelu s Chorvatskem, po změně stran se zranil a musel střídat.

11:46 – Hamburk se převlékl do oranžové barvy. Fanoušci Nizozemska zaplavili tamní ulice a maximálně si tak užívají čas před výkopem utkání s Polskem, které můžete sledovat živě na Livesport.cz.

11:11 – Ve své první sezoně v Realu Madrid předčil všechna (už tak dost vysoká) očekávání. Anglický fotbalový záložník Jude Bellingham se v pouhých 20 letech stal ústřední postavou týmu, jenž triumfoval v Lize mistrů a v domácí soutěži za sebou nechal druhou Barcelonu o propastných 10 bodů. Ve 28 utkáních v LaLize se podepsal pod 25 branek (19+6), nikdo z jeho spoluhráčů ve sněhobílém dresu nedokázal víc. Teď fanoušci očekávají, že podobnou jízdu předvede i na evropské scéně. Více informací v článku.

Mapa pozic, na nichž Bellingham nastupuje v národním týmu a v Realu Madrid. Opta by Stats Perform

10:33 – Slovenští fotbalisté mají podle slov Marka Hamšíka na probíhajícím mistrovství Evropy výbornou partu a tým, který nadstandardně spolupracuje. V pondělí je čeká první zápas proti Belgii, favoritovi skupiny E i celého turnaje. Manažer týmu a asistent trenéra přirovnal současnou sestavu k té z ME 2016 ve Francii, kde Slováci postoupili do osmifinále, což bylo jejich nejlepší umístění na evropském šampionátu. Více informací v článku.

09:51 – "Všechny sezony byly jiné, tým z roku 2016 byl velmi silný, ale i tenhle má svou obrovskou sílu. Má TOP hráče na TOP úrovni, kluci drží za jeden provaz a skvěle spolu vycházejí," říká o slovenském výběru bývalý záložník a v současné době člen realizačního týmu Marek Hamšík. Co dalšího před úvodním duelem Slovenska na letošním Euru prozradil, se můžete dočíst v článku.

09:42 – Český národní tým vyrazil ze základního tábora u Hamburku do Lipska, kde odehraje svůj první zápas na šampionátu. V úterý od 21:00 se tam svěřenci Ivana Haška utkají s Portugalskem.

09:14 – Brian Brobbey nenastoupí za Nizozemsko do dnešního zápasu mistrovství Evropy proti Polsku. Útočníka Ajaxu limituje zraněný stehenní sval, na druhý zápas ve skupině proti Francii by však měl být k dispozici.

08:57 – Trenér Zlatko Dalič se omluvil tisícům chorvatských fanoušků, kteří v sobotu zaplnili berlínský Olympiastadion, na němž Vatreni podlehli na úvod skupiny B Španělům. Daličovi svěřenci inkasovali třikrát už v první půli a na otočku se již nezmohli, navíc vyšli střelecky naprázdno. Co dalšího o utkání prohlásil, si můžete přečíst v článku.

08:11 – Anglie byla před třemi lety dosud nejblíže vysněnému triumfu na Euru, na domácí půdě ve Wembley ale podlehla ve finále po penaltovém rozstřelu Itálii. Albion čeká na turnajové vítězství už 58 let, jedinou trofej získal na domácím mistrovství světa v roce 1966. Podaří se mu to změnit letos? Napovědět by mohl první souboj, v němž Kane a spol. vyzvou Srbsko. Více informací o utkání najdete v článku.

EURO preview: Srbsko – Anglie. Livesport CZ + SK

08:03 – Skupinu C bude na Euru 2024 sledovat mnoho lidí, protože v ní jsou favorité celého turnaje z Anglie, ale ještě předtím, než oni zahájí své tažení proti Srbsku, se ve skupině představí Slovinsko a Dánsko. Tyto týmy se dobře znají, protože se spolu utkaly už v kvalifikační skupině H, přičemž Dánům v listopadu loňského roku pomohlo vítězství ve vzájemném utkání 2:1 k prvnímu místu poté, co tato dvojice skončila na shodně 22 bodech (oba 7-1-2). Více informací o utkání najdete v článku.

EURO preview: Slovinsko – Dánsko. Livesport CZ + SK

07:32 – Riccardo Calafiori se objevil v základní sestavě Itálie v sobotním utkání proti Albánii, a zapsal se tak do historie Gli Azzurri. Stal se totiž druhým nejmladším obráncem, který kdy nastoupil za Itálii v zápase evropského šampionátu. Mladší už byl pouze legendární Paolo Maldini. Ten vyrukoval 10. června na turnaji z roku 1988 na Západní Německo, když mu bylo 19 let a 350 dní.

07:20 – "Neříkám, že turnaj určitě vyhrajeme, ale máme opravdu velkou šanci," myslí si před úvodním zápasem Anglie její kapitán Harry Kane. Jak vnímá zklamání z finále Eura 2020 a vyřazení z mistrovství světa v roce 2022? Nejen to se můžete dozvědět v článku.

07:16 – Němci proti Skotsku (5:1) a po nich i Španělé proti Chorvatsku (3:0) si ve svých utkáních zvládli vypracovat třígólové poločasové náskoky. Tím vyrovnali počet zápasů, ve kterých se tak stalo, a to za všech předchozích 16 závěrečných turnajů dohromady.

07:08 – Fotbalisty Polska a Nizozemska čeká první vzájemný souboj na velkém turnaji, jímž v neděli na mistrovství Evropy v Německu rozehrají skupinu D. Oranje jsou jasní favorité zápasu i proto, že soupeř se musí obejít bez zraněného kanonýra Roberta Lewandowského. Navíc s Poláky od května 1979 neprohráli už 12 zápasů po sobě. Utkání v Hamburku má výkop v 15:00. Dalšími mužstvy ve skupině D jsou Francouzi a Rakušani. Více informací o utkání najdete v článku.