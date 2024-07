Euro ONLINE, den 31: Finále je tady. Anglie zabojuje o první triumf, Španělé hrají o rekord

Anglii do finále poslal gólem v poslední minutě Ollie Watkins.

Den D je tady. Evropský šampionát došel do finiše a na programu má už jen jeden zápas. Španělsko v berlínském finále vyzve Anglii a pokusí se po 12 letech vrátit na evropský trůn. Angličané míří za premiérovým titulem, v hlavách ale mají finálovou z roku 2021. Co se před klíčovým duelem děje v zákulisí? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

08:55 – Lamine Yamal je jednou z největších hvězd vrcholícího šampionátu. V článku můžete nahlédnout na předměstí Rocafonda ve městě Mataró, kde čerstvě sedmnáctiletý barcelonský klenot vyrůstal.

Reportáž z Yamalovy rodné čtvrti AFP

08:33 – Hlavní kouč anglické reprezentace Gareth Southgate mohl po vítězství 2:1 nad Nizozemskem slavit nejen postup do finále evropského šampionátu, ale také úspěšný vstup do druhé stovky zápasů na lavičce Albionu. Během svého téměř osmiletého kralování zažil úspěchy i hořká zklamání. O tom, jakou cestu v čele národního týmu své země dosud bývalý střední obránce prožil, si můžete přečíst v článku.

07:55 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. Finálový zápas v něm spolu s Lukášem Pečeně rozebral bývalý obránce Slavie či Sparty David Hovorka.

Studio EURO k zápasu Španělsko - Anglie. Livesport

07:20 – Finálovým zápasem mezi Španělskem a Anglií dnes vyvrcholí sedmnácté fotbalové mistrovství Evropy. Španělé, kteří na turnaji vyhráli všech šest zápasů, usilují o rekordní čtvrtý triumf na Euru, jímž by se osamostatnili od Německa. Anglie chce napravit tři roky staré finálové zklamání s Itálií. Dosud jediné velké zlato získala na domácím mistrovství světa v roce 1966. Utkání na Olympijském stadionu v Berlíně má výkop ve 21:00.