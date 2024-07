Euro ONLINE, den 31: Southgate vyrovnal trenérské veličiny, Španělé hrají o rekord

Anglii do finále poslal gólem v poslední minutě Ollie Watkins.

Den D je tady. Evropský šampionát došel do finiše a na programu má už jen jeden zápas. Španělsko v berlínském finále vyzve Anglii a pokusí se po 12 letech vrátit na evropský trůn. Angličané míří za premiérovým titulem, v hlavách ale mají finálovou z roku 2021. Co se před klíčovým duelem děje v zákulisí? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

16:00 – Finále Eura 2024 nabízí hned několik klíčových bodů, které mohou rozhodnout souboj mezi Španělskem a Anglií. Expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek v článku rozebral pět faktorů, na které je dobré se zaměřit.

15:52 – V německé metropoli nechyb ani Angličané, kteří si čekání na zápas zkracují společným skandováním na ulicích.

15:44 – V dalších částech Berlína už jsou fanoušci přichystaní. Kdo dnes vyhraje? Španělský fanoušek má jasno.

15:32 – Redakce Livesport Zpráv v dějišti finále nemůže chybět. U Braniborské brány však zatím příliš fotbalová atmosféra nepanuje.

15:29 – Lamine Yamal je podle čísel největší hrozbou vrcholícího Eura. Se šesti střelami na branku a sedmi vytvořenými šancemi je v čele statistik o tři připravené šance před zbytkem pole.

14:06 – Fotbalisté Španělska na Euru vstřelili již 13 branek. Pokud ve finále dokážou vyzrát i na pevnou anglickou defenzivu, vyrovnají rekordní počin Francie z roku 1984.

13:42 – Mistři Evropy nehrají pouze o ikonický pohár Henriho Delaunaye, ale také o krásné zlaté medaile.

13:18 – Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate je teprve třetím koučem v historii, který svůj výběr dvakrát dovedl do finále mistrovství Evropy. Rodák z Watfordu navázal na své dva německé předchůdce. Helmut Schön dovedl reprezentaci Západního Německa do finále v letech 1972 a 1976, Berti Vogts sjednocené Německo v letech 1992 a 1996.

12:50 – Španělsku bude pro finále mistrovství Evropy k dispozici Nacho Fernández. Zkušený obránce vinou zranění vynechal včerejší trénink, nejednalo se ale o nic vážného.

11:28 – S drobnými omezeními se na finále evropského šampionátu chystal Kieran Trippier. Anglický obránce není zcela fit, trénoval s úlevami a jeho start proti Španělsku není stoprocentně jistý.

08:55 – Lamine Yamal je jednou z největších hvězd vrcholícího šampionátu. V článku můžete nahlédnout na předměstí Rocafonda ve městě Mataró, kde čerstvě sedmnáctiletý barcelonský klenot vyrůstal.

08:33 – Hlavní kouč anglické reprezentace Gareth Southgate mohl po vítězství 2:1 nad Nizozemskem slavit nejen postup do finále evropského šampionátu, ale také úspěšný vstup do druhé stovky zápasů na lavičce Albionu. Během svého téměř osmiletého kralování zažil úspěchy i hořká zklamání. O tom, jakou cestu v čele národního týmu své země dosud bývalý střední obránce prožil, si můžete přečíst v článku.

07:55 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. Finálový zápas v něm spolu s Lukášem Pečeně rozebral bývalý obránce Slavie či Sparty David Hovorka.

07:20 – Finálovým zápasem mezi Španělskem a Anglií dnes vyvrcholí sedmnácté fotbalové mistrovství Evropy. Španělé, kteří na turnaji vyhráli všech šest zápasů, usilují o rekordní čtvrtý triumf na Euru, jímž by se osamostatnili od Německa. Anglie chce napravit tři roky staré finálové zklamání s Itálií. Dosud jediné velké zlato získala na domácím mistrovství světa v roce 1966. Utkání na Olympijském stadionu v Berlíně má výkop ve 21:00.