Euro ONLINE, den 5: Vlašič opouští chorvatský tým, Füllkrug zlomil fanouškovi ruku

Evropský šampionát je v plném proudu a také úterní program jeho 17. edice nabídne fanouškům zajímavou podívanou – tentokrát i pro české fanoušky. Svěřence Ivana Haška (60) totiž čeká první utkání na turnaji, když budou čelit favorizovanému Portugalsku. Podaří se partě kolem Tomáše Součka překvapit stejně jako včera Slovensku? Hlavní události pátého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

13:48 – Expert Livesport Zpráv Jan Morávek dorazil do centra dění. V Lipsku bude dnes večer analyzovat utkání Česka s Portugalskem. Rozhovor o tom, s jakou taktikou by Češi měli nastoupit na Ronalda a spol., si můžete přečíst v článku.

Expert Livesport Zpráv Jan Morávek dorazil do Lipska Jan Morávek

12:27 – V Německu jsou během Eura k vidění výjimečné výkony ne pouze na hřišti.

12:12 – Kdo je víc nečitelný pro toho druhého? Češi pod Ivanem Haškem (60), nebo nabitá sestava Portugalců, kde si trenér Roberto Martínez (50) pohrává s myšlenkou postavit do úvodního utkání na Euru tříobráncovou obranu? Editor portugalské redakce Livesport Zpráv Mário Rui Ventura před úterním výkopem rozebral žhavá témata. Více o tématu v článku.

11:57 – Turnaj opouští bez jediného odehraného utkání chorvatská opora Nikola Vlašič, hráče italského Turína vyřadily svalové potíže.

10:10 – Trenérovi fotbalistů Gruzie Willymu Sagnolovi se nelíbí, že záložník Chviča Kvaracchelija začal ještě před vstupem do Eura řešit odchod z Neapole. Kouč jednoho ze soupeřů českého výběru v základní skupině se podle agentury SID obává, že to největší hvězdu týmu rozhodí. "Kdybych byl na jeho místě, soustředil bych se výhradně na to, co se děje na trávníku," řekl Sagnol. "Vynikající hráči jako on se o budoucnost obávat nikdy nemusejí. Navíc když na Euru zahraje dobře, může si ještě polepšit," dodal Sagnol.

Bilance hráče. Livesport

10:05 – Stejně jako tisícovky českých fanoušků, míří do Lipska, kde se večer od 21:00 odehraje duel Česka s Portugalskem, i expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

Jan Morávek bude přítomen v dějišti zápasu. Livesport

9:42 – Nebojte se snít. Třeba jako Dávid Hancko, který v podcastu Livesport Daily prozradil, co se mu před utkáním s Belgií honí hlavou, aby se vše nakonec stalo realitou. Celou epizodu se slovenským obráncem si můžete pustit v článku.

09:30 – Evropská fotbalová unie (UEFA) zahájila disciplinární řízení se srbským svazem. Důvodem byl urážlivý a provokativní transparent, který fanoušci Srbska vyvěsili při nedělním utkání mistrovství Evropy s Anglií (0:1) v Gelsenkirchenu. UEFA to uvedla na svém webu.

09:15 – Gullit, Van Basten, Lineker, Klinsmann, Rummenigge... To jsou jména hvězd, která v posledních desetiletích zářila na evropských hřištích. A také inspirovala spoustu fotbalových fanoušků v Brazílii. Ať už se jedná o chyby notářů, nebo jiné důvody, v jihoamerické zemi dnes najdete spoustu jedinců, kteří se pyšní jmény jako Guliti, Vambaster, Linecker, Clisman nebo Rumenigue. Více informací najdete v článku.

09:05 – Kuriózním způsobem přišel jeden z německých fanoušků o zahajovací zápas fotbalového mistrovství Evropy, v němž domácí tým v pátek v Mnichově deklasoval Skotsko 5:1. Během rozcvičky trefil útočník Niclas Füllkrug tvrdou střelou třiačtyřicetiletého muže sedícího v první řadě za brankou do levé ruky a zlomil mu ji. Divák tak místo sledování zápasu putoval do nemocnice. Informoval o tom deník Bild.

"Hymnu jsem zpíval na nosítkách. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet. Bohužel jsem se musel vzdát svého snu o zahajovacím zápase. Ale kdy se ti stane, že ti zlomí ruku 'Fülle'," uvedl Kai Flathmann z Bremerhavenu.

07:15 – Fotbalová horečka kolem právě probíhajícího mistrovství Evropy v Německu byla inspirací pro vznik Fotbalové opery uváděné nyní v Hamburku, jednom z turnajových měst. Informovala o tom agentura Reuters. Fotbalová opera režisérky Inken Rahardtové se odehrává v umělých kulisách fotbalového hřiště a na pozadí chaotických interakcí mezi hráči, rozhodčími a míčem. Jinak je směsicí fanouškovského povzbuzování, tradičních operních árií a populárních písní. Trvá 90 minut, stejně jako fotbalové utkání.

07:10 – Při příležitosti prvního zápasu české reprezentace jsme pro vás natočili rozhovor o Euru s předsedou Fotbalové asociace České republiky Petrem Fouskem přímo na týmovém hotelu v Lipsku. Jaký vstup do turnaje očekává, jak vnímá podporu fanoušků i rostoucí skupinu aktivních podporovatelů reprezentace a co má vlastně během turnaje v Německu jakožto předseda FAČR a člen výkonného výboru UEFA na starosti? O tom všem je úterní podcast Livesport Daily. Více informací najdete v článku.

Livesport Daily #282: Máme mladý tým, je to vklad do budoucnosti českého fotbalu, říká Fousek Livesport

07:05 – Svěřenci trenéra Ivana Haška se ve svém prvním zápase skupiny F pokusí potvrdit dobrou formu z přípravy a proti kontinentálním šampionům z roku 2016 a spolufavoritům turnaje překvapit. Celek z Pyrenejského poloostrova bude usilovat o pátou výhru nad Čechy po sobě, jeho hvězdný kapitán Cristiano Ronaldo se v případě, že nastoupí, jako první v historii představí na šestém Euru. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

06:55 – Francouzští fotbalisté sice vstoupili do evropského šampionátu vítězstvím nad Rakouskem 1:0, ale v Düsseldorfu málem přišli o svou největší hvězdu. Kylian Mbappé úvodní utkání nedohrál a podle zpráv z francouzského tábora má zlomený nos. Pokud bude moci v turnaji vůbec pokračovat, pak jen se speciální maskou.

06:30 – Jako poslední se v úterý na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu rozehraje "česká" skupina F, přičemž v Dortmundu má v 18:00 výkop utkání Turecka s Gruzií. Papírovým favoritem jsou Turci, kteří na posledních dvou Eurech vypadli v hlavní fázi. Naopak kavkazská země se představí na některém ze závěrečných turnajů poprvé.

Preview zápasu Turecko – Gruzie. Livesport

06:00 – Německý youtuber pronikl při zahajovacím ceremoniálu mistrovství Evropy ve fotbale před zápasem domácího Německa se Skotskem na hřiště v kostýmu maskota. Marvin Wildhage na YouTube zveřejnil video, v němž celou akci na stadionu v Mnichově popsal a zdokumentoval. Narušení bezpečnostních opatření potvrdili i zástupci UEFA, případem se podle agentury AP zabývá policie.