Euro ONLINE, den 6: Albánec Gjasula zaznamenal rekord. Giroud se zapojil do přípravy

Evropský šampionát je v plném proudu a také středeční program jeho 17. edice naservíruje fanouškům zajímavou porci zábavy. Mistrovství Evropy má za sebou kompletní první hrací kolo, které zakončilo utkání českého týmu s Portugalskem. Hlavní události šestého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

19:26 – Němci míří pevným krokem mezi nejlepších 16 celků Eura. Nad Maďarskem vedou už 2:0, v 67. minutě se prosadil kapitán Ilkay Gündogan.

18:37 – Francouzský kanonýr Kylian Mbappé chyběl na středečním tréninku před pátečním zápasem s Nizozemskem. Start kapitána národního týmu, jenž v úvodním duelu s Rakouskem utrpěl zlomeninu nosu, proti Oranjes je ovšem stále nejistý. Hrát by případně mohl jen s obličejovou maskou, o což by se rád pokusil.

18:30 – Středečního tréninku francouzské reprezentace se neúčastnil Dayot Upamecano, jehož po pondělním utkání s Rakouskem (0:1) trápí bolest svalů. Po potížích s třísly se naopak do přípravy zapojil Olivier Giroud.

18:24 – Němci se ve svém druhém vystoupení na Euru ujali vedení, proti Maďarsku podruhé na turnaji skóroval Jamal Musiala. Pokud domácí zvítězí, zajistí si jako první celek na šampionátu postup do osmifinále.

17:52 – Albánec Klaus Gjasula se stal prvním náhradníkem v historii velkých trunejů (ME a MS), který v jednom zápase vstřelil gól do vlastní i soupeřovy branky.

17:14 – "Bylo vidět, že má hrozně moc zkušeností. Furt se mi schovával za zády, což je hodně nepříjemné. Čekal na centr, protože výskok má ohromný, je to jedna z jeho mnoha předností. Jsem rád, že gól nedal, že jsme ho ubránili. Pro mě to byl takový splněný sen si proti němu zahrát," uvedl Tomáš Holeš na adresu Cristiana Ronalda. Přečtěte si kompletní rozhovor.

16:55 – Neuvěřitelný závěr nabídlo utkání mezi Chorvatskem a Albánií. Svěřenci trenéra Zlatka Daliče sice zvládli otočit duel, v němž rychle prohrávali, ale v samotném závěru se nechali o vítězství a veledůležité tři body připravit. Souboru kouče Sylvinha, za nějž se prosadil i sparťan Qazim Laci, vystřelil cenný bod Klaus Gjasula, jenž si v průběhu duelu dal i smolný vlastní gól. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Albánie (EURO 2024). Česká televize

16:35 – Chorvaté proti Albánii bleskově otočili na 2:1. V 74. minutě vyrovnával Andrej Kramarič, spoluhráč Davida Juráska z Hoffenheimu, a dvě minuty po něm si dal smolný vlastní gól Klaus Gjasula.

16:28 – Mezi nejemotivnější fanoušky na evropském šampionátu zcela jistě patří ti albánští, kteří si před středečním zápasem s Chorvatskem dokonce zatancovali s německým policistou...

15:11 – Skóre zápasu Chorvatsko – Albánie otevřel záložník Sparty Qazim Laçi. V 11. minutě si naskočil na centr Jasira Asaniho a hlavou zblízka překonal Dominika Livakoviče.

15:03 – Ozdobou pátečního programu evropského šampionátu by měl být souboj Nizozemska s Francií. Jako hlavní rozhodčí jej dostal na povel Anthony Taylor, jemuž budou na pomezních čarách asistovat další Angličané Gary Beswick a Adam Nunn.

14:57 – Úterní zápas Portugalsko – Česko na sledovalo v televizi 1,216 milionu diváků, podíl na celkovém publiku tak dosáhl 39,28 procenta. Alespoň na chvíli si fotbal v televizi pustily více než dva miliony lidí, dalších 90 tisíc ho sledovalo na internetu. Jde tak o zatím nejsledovanější utkání letošního Eura v ČT, jeho sledovanost překonala i všechny zápasy předchozího kontinentálního šampionátu v roce 2021.

13:00 – Svěřenci trenéra Roberta Martíneze vstupovali do utkání s Českem v roli favorita, po hodině hry však inkasovali a museli otáčet. To se Portugalcům povedlo v nastavení a španělský kouč nešetřil chválou: "Nastoupili jsme proti odvážnému Česku, které dobře bránilo a bylo chladnokrevné v zakončení, na jeden gól mu stačila jedna střela. Byla to i zkouška charakteru. Stačí se podívat na statistiky, měli jsme 70% držení míče a třináct rohových kopů. To značí spoustu dobře odvedené práce, jenomže jsme nakonec inkasovali a museli vše zvládnout i po psychické stránce. Ukázali jsme neskutečný charakter, to nám do dalších zápasů jenom pomůže." Více informací v článku.

12:43 – Česká televize na svém profilu na sociální síti X nabízí góly středečního utkání Portugalsko – Česko pohledem střídaček.

12:26 – Ozdobou pátečního programu evropského šampionátu by měl být souboj Nizozemska s Francií a jako hlavní rozhodčí ho bude mít na povel Anthony Taylor, po pomezních čárách se s praporky budou pohybovat další Angličané Gary Beswick a Adam Nunn.

12:09 – Luke Shaw stále laboruje se zraněním. Anglický obránce trénuje jen individuálně a s velkou pravděpodobností nebude k dispozici ani na zápas proti Dánsku.

10:25 – Cristiano Ronaldo se účastní svého šestého evropského šampionátu a není překvapením, že na mistrovství Evropy odehrál nejvíce utkání. Včera nastoupil ke svému 26., na druhém místě se v tomto ohledu osamostatnil obránce Pepe (20), třetí je další Portugalec João Moutinho (19). Až poté se dostane na hráče z jiných zemí a o čtvrtou příčku se dělí Bastian Schweinsteiger s Leonardem Bonuccim (oba 18), které z aktivních hráčů letos mohou předskočit Manuel Neuer a Thomas Müller (oba 16).

09:33 – Kylian Mbappé se nakonec podrobí operaci zlomeného nosu. Francouzský útočník si zranění odnesl z pondělního utkání s Rakouskem, chirurgickému zákroku se podrobí po mistrovství Evropy.

08:46 – Velmi nesportovně se zachoval po vítězné brance Portugalska jeho kapitán Cristiano Ronaldo. Legendární forvard se totiž radoval přímo před zkleslým brankářem Jindřichem Staňkem, jenž ho mimochodem v zápase několikrát vychytal.

07:55 – Francisco Conceicao skóroval do české sítě pouhých 111 sekund po příchodu z lavičky a stal se prvním portugalským hráčem, který se prosadil jako střídající hráč na mistrovství Evropy od Édera, jenž rozhodl ve finále v roce 2016 o zlatu.

07:50 – Panečku, to byly trefy. Turci Mert Müldür a Arda Güler proti Gruzii, Rumun Nicolae Stanciu proti Ukrajině, nebo Ital Nicolo Barella proti Albánii... Který z nominovaných gólů prvního kola byl vůbec nejkrásnější?

07:15 – Lukáš Provod otevřel skóre úterního zápasu v 62. minutě povedenou ranou zpoza vápna, která se otřela o tyč. "Byly to neuvěřitelné emoce. Budu na to vzpomínat celý život. Je to pro mě zadostiučinění poté, co jsem přišel o první Euro. Dát takový gól proti Portugalsku, Ronaldovi na plném stadionu, kde je spousta českých fanoušků… Chtěl bych jim poděkovat. Neuvěřitelné pocity," uvedl Provod, který před třemi lety přišel o Euro kvůli přetrženým zkříženým vazům v kolenu. Více informací v článku.

Rozhovor s Lukášem Provodem. Livesport

06:59 – Jak to vypadá se zdravotním stavem Tomáše Součka? "Tomáš je srdcař. V tuto chvíli nemám zprávu od doktorů, že by nějaký hráč měl zdravotní problémy, což je pro nás důležité," prohlásil trenér Ivan Hašek. Kompletní rozhovor s koučem národního týmu.

06:34 – Cristiano Ronaldo si v úterý vytvořil proti českému týmu řadu příležitostí, Jindřicha Staňka ale v utkání nepřekonal. "Je to samozřejmě legenda. Nesmí vás to ale pohltit, že hrajete proti němu. Musíte chytat tak jak normálně. Je to nejlepší hráč na světě, jeden z nejlepších, co kdy hrál. Je to hezké, ale výsledek to nepřineslo. Chlácholit se tím nebudu," řekl brankář národního týmu. Více informací v článku.

06:17 – Portugalsko rozehrálo podle Diário de Notícias složité a komplexní představení, při kterém si hráči neustále měnili pozice a míč si předávali z nohy na nohu. "Na české straně se rychle ukázalo, že věci jsou jednodušší: Hašek postavil před svým pokutovým územím bílou hradbu,“ uvedl deník.

Sestřih zápasu Portugalsko – Česko. Česká televize

06:15 – Stejnou výchozí pozici jako výběr pořadatelské země má další tříbodový celek Švýcarsko, které od 21:00 změří v Kolíně nad Rýnem síly se Skotskem.

EURO preview: Skotsko – Švýcarsko. Livesport

06:13 – Už dnes může být jasno také o prvních osmifinalistech. Ve druhém kole skupiny A bude chtít domácí Německo stvrdit postup do vyřazovací fáze výhrou proti Maďarsku, s nímž se mu ale v posledních letech nedaří. Zápas ve Stuttgartu začne v 18:00. Více informací v článku.

EURO preview: Německo – Maďarsko. Livesport

06:10 – Úvodní středeční zápas na fotbalovém mistrovství Evropy obstarají Chorvatsko s Albánií. Oba týmy zahájily turnaj v Německu porážkou a ve druhém kole skupiny B se pokusí oživit své postupové šance. Zápas v Hamburku má výkop v 15:00. Více informací v článku.

EURO preview: Chorvatsko – Albánie. Livesport

06:00 – V úterý se na Euru v Německu hrála pouze dvě utkání. To úvodní, mezi Tureckem a Gruzií, bylo reklamou na fotbal a padaly v něm nádherné branky. Druhá bitva mezi Českem a Portugalskem byla napínavá do posledních vteřin, o výhře favorizovaného celku rozhodl až v nastaveném čase Francisco Conceicao. Aby vám z evropského šampionátu nic neuteklo, Livesport Zprávy vám nabízejí sestřihy obou úterních zápasů.