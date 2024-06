Euro ONLINE, den 8: Fernández chyběl kvůli zranění, Spalletti ocenil výkon Španělů

Evropský šampionát je v plném proudu a také páteční program jeho 17. edice naservíruje fanouškům pořádnou porci zábavy, která vyvrcholí večerním šlágrem mezi Nizozemskem a Francií. Hlavní události osmého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

06:40 – Francouzští fotbalisté se dnes v jednom z nejatraktivnějších zápasů základní části mistrovství Evropy utkají s Nizozemskem. Otazník stále visí nad tím, zda se po zlomenině nosu objeví v sestavě "Les Bleus" také hvězdný Kylian Mbappé, který už ve čtvrtek trénoval s obličejovou maskou v barvách trikolóry. Duel dvou neporažených týmů začne v 21:00 v Lipsku.

Preview zápasu Nizozemsko – Francie. Livesport

06:30 – Itálie prohrála se Španělskem a na závěr skupiny bude bojovat o druhou příčku s Chorvatskem. "Každý by chtěl hrát jako dnes Španělé. Byli mnohem lepší, my byli příliš pomalí. To byl důvod, proč se nám nedařilo," uznal italský kouč Luciano Spalletti.

06:25 – Španělsku proti italské reprezentaci nebyl k dispozici Nacho Fernández, jemuž vystavilo stopku svalové zranění. Obránce Realu Madrid v sestavě zastoupil Aymeric Laporte.

06:15 – Ladislav Krejčí se s českou reprezentací chystá na druhé utkání Eura proti Gruzii a zároveň si zvyká na to, že už není hráčem Sparty, nýbrž katalánské Girony. Že by ale trpěl nějakou nervozitou z toho, co ho v příští sezoně čeká? To vůbec, tedy alespoň v nové epizodě podcastu Livesport Daily jakékoliv neklidné myšlenky rázně odmítl. Bavili jsme se s ním ale samozřejmě i o prvním zápase Česka na ME a o výhledu pro duel s Gruzií.

06:00 – Fotbalisté Slovenska jsou na mistrovství Evropy v Německu blízko postupu do osmifinále. Po překvapivém vítězství nad favorizovanou Belgií se ve svém druhém vystoupení ve skupině C utkají s Ukrajinou, která naopak na úvod utrpěla těžkou porážku s Rumunskem. Zápas se bude hrát od 15:00 v Düsseldorfu. Belgie nastoupí proti Rumunsku až o den později v sobotu. Více informací najdete v článku.