Euro ONLINE, den 8: Lewandowski je připraven nastoupit, Češi trénovali i se Součkem

Evropský šampionát je v plném proudu a také páteční program jeho 17. edice naservíruje fanouškům pořádnou porci zábavy, která vyvrcholí večerním šlágrem mezi Nizozemskem a Francií. Hlavní události osmého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

12:45 – Angličtí fotbalisté nepodali ani na druhý pokus na letošním Euru přesvědčivý výkon. Na rozdíl od zápasu se Srbskem je to tentokrát stálo dva body, když s Dánskem pouze remizovali 1:1. Na vině bylo především neefektivní napadání, kterým Albion nedokáže soupeře zastavovat, a samozřejmě také nevýrazné počínání před brankou soupeře. Více informací najdete v článku.

12:20 – Čeští fotbalisté si před sobotním druhým utkáním skupiny F na mistrovství Evropy proti Gruzii nezatrénovali na stadionu v Hamburku, ale v Norderstedtu, poblíž kterého během turnaje bydlí. UEFA kvůli horšímu stavu hrací plochy požádala oba týmy, aby tradiční jednotku před zápasem nezvykle absolvovaly na své základně. Na českém tréninku nechyběl kapitán Tomáš Souček, který měl v minulých dnech drobné problémy s kolenem.

Trénink českého týmu před zápasem proti Gruzii. Livesport

10:40 – Robert Lewandowski může nastoupit k dnešnímu utkání proti Rakousku, zkušený polský útočník je k dispozici po doléčení svalového zranění.

09:55 – "Myslím, že Ukrajina má jasnou vizi a identitu. Hrají už nějakou dobu pod novým trenérem, my máme svůj styl hry bez ohledu na to, s kým se utkáme. Máme také svou identitu a určitě se budeme snažit pokračovat v nastaveném trendu," řekl Calzona, jehož tým se v pondělí postaral o největší statistické překvapení v historii mistrovství Evropy, když porazil tým, který je v žebříčku FIFA o 45 míst výše. Více informací najdete v článku.

09:30 – Fotbalisté Francie v pátek v jednom z nejatraktivnějších zápasů základní části mistrovství Evropy v Německu narazí na Nizozemsko. Nejen fotbalový svět sleduje, zda se po zlomenině nosu objeví v sestavě "Les Bleus" také hvězdný Kylian Mbappé, který ke čtvrtečnímu tréninku nastoupil s obličejovou maskou v barvách trikolóry. Bitva titánů začne v 21:00 v Lipsku. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Nizozemsko – Francie. Livesport

06:30 – Itálie prohrála se Španělskem a na závěr skupiny bude bojovat o druhou příčku s Chorvatskem. "Každý by chtěl hrát jako dnes Španělé. Byli mnohem lepší, my byli příliš pomalí. To byl důvod, proč se nám nedařilo," uznal italský kouč Luciano Spalletti.

06:25 – Španělsku proti italské reprezentaci nebyl k dispozici Nacho Fernández, jemuž vystavilo stopku svalové zranění. Obránce Realu Madrid v sestavě zastoupil Aymeric Laporte.

06:15 – Ladislav Krejčí se s českou reprezentací chystá na druhé utkání Eura proti Gruzii a zároveň si zvyká na to, že už není hráčem Sparty, nýbrž katalánské Girony. Že by ale trpěl nějakou nervozitou z toho, co ho v příští sezoně čeká? To vůbec, tedy alespoň v nové epizodě podcastu Livesport Daily jakékoliv neklidné myšlenky rázně odmítl. Bavili jsme se s ním ale samozřejmě i o prvním zápase Česka na ME a o výhledu pro duel s Gruzií.

06:00 – Fotbalisté Slovenska jsou na mistrovství Evropy v Německu blízko postupu do osmifinále. Po překvapivém vítězství nad favorizovanou Belgií se ve svém druhém vystoupení ve skupině C utkají s Ukrajinou, která naopak na úvod utrpěla těžkou porážku s Rumunskem. Zápas se bude hrát od 15:00 v Düsseldorfu. Belgie nastoupí proti Rumunsku až o den později v sobotu. Více informací najdete v článku.