Euro ONLINE, den 8: Pro Tierneyho turnaj předčasně končí, Francie nastoupila bez Mbappého

Evropský šampionát je v plném proudu a také páteční program jeho 17. edice servíruje fanouškům pořádnou porci zábavy, která vyvrcholí večerním šlágrem mezi Nizozemskem a Francií. Hlavní události osmého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

21:23 – Pokud Kylian Mbappé nastoupí do utkání Francie s Nizozemskem, nebude to v masce v barvách francouzské trikolory. Kvůli pravidlům UEFA musí být ochranné masky na obličej vždy v jednobarevném provedení. Francouzská hvězda tak už při rozcvičce nasadila černou masku.

Mbappé musí mít kvůli pravidlům UEFA masku černé barvy. AFP

21:14 – Trenér fotbalistů Gruzie Willy Sagnol chce se svými svěřenci v druhém utkání skupiny na mistrovství Evropy proti českému týmu zopakovat aktivní výkon z prvního duelu proti Turecku, jen s lepším výsledkem. Na tiskové konferenci upozornil, že jeho svěřenci coby nováček na velkém turnaji budou čelit výrazně zkušenějšímu soupeři. Francouzský kouč se také těší na setkání s českým protějškem Ivanem Haškem, který trénoval v jeho rodišti St. Étienne. Celý rozhovor se 47letým lodivodem Gruzie si můžete přečíst v článku.

20:18 – Francouzští fotbalisté nastoupí k utkání mistrovství Evropy večer v Lipsku proti Nizozemsku bez své největší hvězdy. Kylian Mbappé začne se zlomeným nosem jen na lavičce náhradníků.

19:56 – Polsko podlehlo ve druhém kole skupiny D mistrovství Evropy Rakousku 1:3. Lepší vstup do důležitého utkání o třetí místo měli Rakušané, ti se již v deváté minutě nejrychlejší brankou v historii své reprezentace na Euru prosadili zásluhou Gernota Traunera. Nerozhodný výsledek po půlhodině hry pohotovou dorážkou určil debutant na evropském šampionátu Krzysztof Piatek, když vsítil ze své vůbec první střely na turnaji premiérovou trefu. Po hodině hry ovšem rozhodl o výhře svého týmu a vyšvihnutí se směrem k postupovým příčkám Christoph Baumgartner, který se za posledních sedm duelů v reprezentaci přímo podílel na osmi gólech. Skóre z penalty završil Marko Arnautovič.

Sestřih zápasu Polsko – Rakousko. Česká televize

19:38 – Na úvod Hamburg, nyní Lipsko. Kde hraje nizozemský výběr, tam vládne oranžová. Oranje ve východoněmecké metropoli vyzvou od 21:00 Francii. Utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

19:22 – Na letošním šampionátu v Německu padá víc gólů v nastavení než kdykoli předtím. V dosavadním průběhu se už šestkrát měnilo skóre až po uplynutí 90 minut. Přitom na minulém mistrovství padlo za celý turnaj jen pět takových branek a v roce 2016 celkem devět. Všechny zápisy v nastavení přitom mají na svědomí střídající hráči, jejichž nasazení do hry trenérům dokonale vyšlo. S gólem po uplynutí základní hrací doby mají smutnou zkušenost i čeští fotbalisté. V zápase s Portugalskem sahali po bodu, když jim ho vzal Francisco Conceicao, který jen těsně před tím vyběhl na hřiště.

18:20 – Na mistrovství Evropy v Německu zatím střelcům až nečekaně dobře vycházejí pokusy ze střední a větší vzdálenosti. Už během druhého kola skupinové fáze padlo po ranách zpoza vápna 13 gólů, což je více než za celý předloňský světový šampionát v Kataru. Svůj podíl na tom může mít i oficiální hrací míč turnaje, který podle českého záložníka Antonína Baráka napomáhá střelám z dálky a pro brankáře je občas nevyzpytatelný.

17:05 – Slovenský národní tým nezopakoval vydařený vstup do mistrovství Evropy, když ve svém druhém utkání skupiny E padl s Ukrajinou 1:2. Jako první se přitom v 17. minutě opět ukázala síla z české ligy. O úvodní trefu se totiž po centru sparťanského Lukáše Haraslína postaral Ivan Schranz. Slávistický útočník se tak prosadil na jednom Euru již podruhé, což se v historii tohoto turnaje nikomu ze Slovenska nepovedlo. Ukrajina se ovšem nevzdala a po změně stran přeřadila na vyšší rychlostní stupeň. To vedlo k obratu ve skóre, na kterém měl největší podíl Mykola Šaparenko, jenž nejprve sám vyrovnal a poté v 80. minutě asistoval u vítězného gólu Romana Jaremčuka.

Sestřih zápasu Slovensko – Ukrajina. Česká televize

16:25 – Pravidlo, kolem kterého se toho před Eurem namluvilo opravdu hodně, mohli diváci konečně vidět v praxi. V duelu Itálie se Španělskem ale museli být pořádně zmatení. První žlutou kartu za debaty s rozhodčím totiž dostal kapitán úřadujících mistrů Evropy Gianluigi Donnarumma (25). Více informací v článku.

Donnarumma diskutoval se sudím a vyfasoval žlutou kartu. AFP

16:06 – Albánský útočník Mirlind Daku se omluvil za to, že po remíze s Chorvatskem (2:2) hecoval s megafonem fanoušky v Hamburku k urážlivým pokřikům o Severní Makedonii. Šestadvacetiletý fotbalista to vysvětlil emocemi z hraní na mistrovství Evropy.

15:24 – Pro skotského obránce Kierana Tierneyho evropský šampionát předčasně skončil. Nedohrál středeční utkání proti Švýcarsku kvůli zranění podkolenní šlachy a v další fázi turnaje se neobjeví.

15:15 – Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček, kterému se v úterý v úvodním duelu ve skupině proti Portugalsku ozvaly drobné problémy s kolenem, dnes absolvoval celý trénink v plné zátěži. Podle trenéra Ivana Haška je týmový lídr na sobotní utkání s Gruzií připraven. Záložník Antonín Barák si ani nevšiml, že by jeho spoluhráč měl nějaké potíže. Více informací v článku.

Souček během tréninku. Profimedia

14:40 – Historie se opakuje. Na mistrovství Evropy v Německu se v týmech účastníků objevuje několik synů velmi úspěšných fotbalových osobností. Kdo se potatil a kdo svého tátu třeba i předčil? Jeden souboj potomků slavných fotbalistů proběhne i v pátek večer v utkání mezi Francií s Nizozemskem. Více informací najdete v článku.

12:45 – Angličtí fotbalisté nepodali ani na druhý pokus na letošním Euru přesvědčivý výkon. Na rozdíl od zápasu se Srbskem je to tentokrát stálo dva body, když s Dánskem pouze remizovali 1:1. Na vině bylo především neefektivní napadání, kterým Albion nedokáže soupeře zastavovat, a samozřejmě také nevýrazné počínání před brankou soupeře. Více informací najdete v článku.

12:20 – Čeští fotbalisté si před sobotním druhým utkáním skupiny F na mistrovství Evropy proti Gruzii nezatrénovali na stadionu v Hamburku, ale v Norderstedtu, poblíž kterého během turnaje bydlí. UEFA kvůli horšímu stavu hrací plochy požádala oba týmy, aby tradiční jednotku před zápasem nezvykle absolvovaly na své základně. Na českém tréninku nechyběl kapitán Tomáš Souček, který měl v minulých dnech drobné problémy s kolenem.

Trénink českého týmu před zápasem proti Gruzii. Livesport

10:40 – Robert Lewandowski může nastoupit k dnešnímu utkání proti Rakousku, zkušený polský útočník je k dispozici po doléčení svalového zranění.

09:55 – "Myslím, že Ukrajina má jasnou vizi a identitu. Hrají už nějakou dobu pod novým trenérem, my máme svůj styl hry bez ohledu na to, s kým se utkáme. Máme také svou identitu a určitě se budeme snažit pokračovat v nastaveném trendu," řekl Calzona, jehož tým se v pondělí postaral o největší statistické překvapení v historii mistrovství Evropy, když porazil tým, který je v žebříčku FIFA o 45 míst výše. Více informací najdete v článku.

09:30 – Fotbalisté Francie v pátek v jednom z nejatraktivnějších zápasů základní části mistrovství Evropy v Německu narazí na Nizozemsko. Nejen fotbalový svět sleduje, zda se po zlomenině nosu objeví v sestavě "Les Bleus" také hvězdný Kylian Mbappé, který ke čtvrtečnímu tréninku nastoupil s obličejovou maskou v barvách trikolóry. Bitva titánů začne v 21:00 v Lipsku. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Nizozemsko – Francie. Livesport

06:30 – Itálie prohrála se Španělskem a na závěr skupiny bude bojovat o druhou příčku s Chorvatskem. "Každý by chtěl hrát jako dnes Španělé. Byli mnohem lepší, my byli příliš pomalí. To byl důvod, proč se nám nedařilo," uznal italský kouč Luciano Spalletti.

06:25 – Španělsku proti italské reprezentaci nebyl k dispozici Nacho Fernández, jemuž vystavilo stopku svalové zranění. Obránce Realu Madrid v sestavě zastoupil Aymeric Laporte.

06:15 – Ladislav Krejčí se s českou reprezentací chystá na druhé utkání Eura proti Gruzii a zároveň si zvyká na to, že už není hráčem Sparty, nýbrž katalánské Girony. Že by ale trpěl nějakou nervozitou z toho, co ho v příští sezoně čeká? To vůbec, tedy alespoň v nové epizodě podcastu Livesport Daily jakékoliv neklidné myšlenky rázně odmítl. Bavili jsme se s ním ale samozřejmě i o prvním zápase Česka na ME a o výhledu pro duel s Gruzií.

06:00 – Fotbalisté Slovenska jsou na mistrovství Evropy v Německu blízko postupu do osmifinále. Po překvapivém vítězství nad favorizovanou Belgií se ve svém druhém vystoupení ve skupině C utkají s Ukrajinou, která naopak na úvod utrpěla těžkou porážku s Rumunskem. Zápas se bude hrát od 15:00 v Düsseldorfu. Belgie nastoupí proti Rumunsku až o den později v sobotu. Více informací najdete v článku.