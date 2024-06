Fotbalisty máme dobré, proti Turecku se musí semknout, věří hokejový mistr světa Nečas

Hokejový útočník Martin Nečas (25) věří, že fotbalová reprezentace ve středu zvládne závěrečný zápas ve skupině na mistrovství Evropy proti Turecku a postoupí do další části turnaje. Úřadující světový šampion stejně jako řada dalších reprezentantů osobně sledoval první utkání českého výběru na vrcholné akci proti Portugalsku v Lipsku. V rozhovoru s novináři na slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky zároveň uvedl, že uspět na fotbalovém ME je podle něj těžší než na hokejovém MS.

"Vidím výhru 2:1. Potřebujeme výhru, budeme se rvát do útoku, jim stačí remíza, ne? Aspoň myslím… 2:1 pro nás," řekl Nečas, jenž zápas minulé úterý v Lipsku sledoval společně s Tomášem Hertlem nebo Radimem Zohornou. Na stadionu nechyběli například ani Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka nebo Roman Will.

"Atmosféra byla super. Hra nebyla asi nejlepší, ale dalo se to čekat. První zápas, nervozita, navíc proti Portugalsku. Oni ten tým mají neskutečný," řekl Nečas k utkání, které Česko minulý týden prohrálo 1:2.

Preview zápas Česko – Turecko. Livesport

"První půlka, to jsme si moc neťukli. Jak jsme říkali s klukama, měli jsme dobré střídání v první minutě, kdy jsme měli šanci, z centru. Jinak minulý zápas proti Gruzii (1:1) už kluci hráli líp, škoda, že nepadly góly. Stejně je to ale nakonec o tom jednom zápase. Když vyhrají, na první dva se nikdo nebude ptát," podotkl útočník.

V Red Bull Areně nechyběl ani Červenka. "Měli jsme trošku smůly, i když všichni víme, že Portugalci byli lepší. Byli jsme ale kousek od zisku bodu," poukázal dvojnásobný mistr světa na vítěznou branku Francisca Conceicaa z druhé minuty nastavení.

Řada fotbalistů před startem Eura uvedla, že by se chtěli inspirovat hokejovými kolegy a uspět týmovou soudržnou hrou. "Je to hezké, potěší to. Známe se a vzájemně se podporujeme," řekl Nečas. "Abych řekl pravdu, tak jsem to nečetl, protože média teď dennodenně nesleduju. Když chceš ale udělat úspěch, tak to bez týmu nejde," podotkl Červenka.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka. Livesport

Nečas zároveň poukázal na fakt, že uspět na vrcholné fotbalové akci je těžší než v hokeji. "Srovnání s nejlepšími týmy, jako jsou Portugalsko, Anglie… Je to ještě horší, než když my hrajeme s Kanadou. Kluci to mají těžké, ale když budou bojovat a hrát pospolu, tak věřím, že mohou výsledek uhrát. Fotbalisty pořád máme dobré," uvedl rodák z Nového Města na Moravě.

Změnu pozornosti sportovní veřejnosti si hokejisté užívají. "Je hezké, jak se prožíval hokej, teď je pozornost směřovaná na fotbal. Kdyby se jim povedlo postoupit a udělat úspěch, bylo by to super. Já si myslím, že když se to tak vezme, zlato v hokeji je, jako kdyby naši postoupili do čtvrtfinále nebo do semifinále. Musíme vidět, jaké jsou šance," dodal Nečas.