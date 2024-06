Gól v nastavení bolel jako nůž do srdce, prohlásil Fousek. V Hamburku se mu nelíbil trávník

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek připustil, že porážka české reprezentace 1:2 od Portugalska v úvodním utkání na mistrovství Evropy gólem inkasovaným v nastavení bolela jako nůž do srdce. Šéf FAČR zatím během turnaje stihl navštívit i zahajovací zápas mezi Německem a Skotskem a ve středu také duel Chorvatska s Albánií, který se hrál v Hamburku, kde v sobotu nastoupí národní celek proti Gruzii. Fousek v rozhovoru s novináři uvedl, že se mu úplně nepozdával trávník na stadionu.

Český tým v úterý nad Portugalskem v Lipsku od 62. minuty vedl, ale favorit nakonec obrátil skóre. "V prvním poločase byl výkon pasivní, ve druhém už se to zlepšilo. Fotbal je nevypočitatelný, nebyli jsme zase tak daleko od remízy. A nesuďme, do jaké míry by byla spravedlivá nebo nespravedlivá. Dostat gól takhle na konci vždy bolí jako nůž do srdce," řekl Fousek poté, co se zúčastnil slavnostního přijetí českého mužstva na radnici v Hamburku, na jehož severním okraji má mužstvo základnu.

Během Eura bydlí Fousek ve stejném hotelu jako tým. "Jsme spolu denně. Máme stejný režim, pokud některé mé funkcionářské povinnosti nevyžadují, abych měl režim jiný. Ale dá se to nádherně skloubit. Od začátku bylo jasné, že prioritou je tým a český fotbal, který nesmí být ošizen ve funkcionářských záležitostech. Mimo to mám pochopitelně na starost i jiné věci, které vyplývají z mého členství ve výkonném výboru UEFA," řekl Fousek.

Sestřih zápasu Portugalsko – Česko. Česká televize

"Stihl jsem zahajovací zápas Německo - Skotsko a při té příležitosti nějaké jednání UEFA v Mnichově. Včera jsem byl tady v Hamburku na utkání Chorvatsko - Albánie. Mělo to výhodu, že jsem viděl stadion v akci. Byť jsem si ho pamatoval z minulosti, je dobré si to oživit," doplnil Fousek.

Chorvaté s Albánci hráli v Hamburku od 15:00, tedy ve stejný čas, v jaký tam nastoupí český celek proti Gruzii. Skupinu tamtéž uzavře od 21:00 proti Turecku. "Mrzelo mě, že jsem nemohl na trávník, který se mi nezdál v úplně nejlepším stavu. Jinak bylo poměrně horko. Zatímco v Lipsku jsme se potýkali s průtrží mračen a deštěm, tady bylo slunečno. Ale hlavně musím říct, že to byl vynikající zápas," podotkl Fousek.

K mužstvu měl před úvodním zápasem s Portugalci proslov. "Něco jsme si řekli na hotelu v Lipsku. O tom, jak je to důležité. Že se nemáme čeho bát, je tady spousta mladých hráčů. Je dobře, že jsme tady, máme ambici postoupit do osmifinále," řekl Fousek.

Kdy bude mít další proslov, zatím nevěděl. "Podle toho, jak se to vyvine dál. Je třeba respektovat, že realizační tým, trenéři a další tam mají svou roli. Není to o tom, že by měl předseda něco říkat před a po každém utkání," podotkl .

Připomněl, že v Hamburku už česká reprezentace hrála na světovém šampionátu v roce 2006 a na závěr skupiny tam podlehla Itálii 0:2. "Byla to jedna z věcí, která mi probleskla hlavou. Do Německa jsme odjížděli po Euru 2004 s velmi silným mužstvem, kvalitním trenérem Brücknerem a velkým očekáváním, že bychom mohli něco takového zopakovat. Vítězství nad USA v prvním zápase nám dodalo optimismus. Pak to zkomplikovala porážka (s Ghanou) a Itálie byla nad naše síly, koneckonců byl to pozdější mistr světa," řekl Fousek.

Potěšila ho velká divácká podpora v Lipsku, kam na duel s Portugalskem dorazilo zhruba 15 tisíc českých fanoušků. "Bylo to svého druhu očekávané, protože Lipsko je v dojezdové vzdálenosti. Hamburk je trochu dál. Fanoušci fandili fantasticky, v mých očích jednoznačně přehlušili portugalský kotel. Věřím, že nám zachovají přízeň i v dalších utkáních," dodal šéf FAČR.